2023 Red Bull King of the Air 值得關注的年輕選手

這五位竄起的新星為這項運動帶來了全新的視角，並承諾將帶來令人瞠目的表演，讓觀眾嘆為觀止。 Red Bull King of the Air賽事總監Sergio Cantagalli向我們介紹了這些才華橫溢的年輕選手。

01 Lorenzo Casati--義大利

Lorenzo Casati © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

年僅 17 歲的Lorenzo Casati 性格沉穩，擁有爆發力和巨大的空中飛行時間。 Casati 以其非凡的技術和精準的助推而聞名，是風箏衝浪界的全才。 他不僅在空中飛行方面才華橫溢，而且在風箏衝浪的各個項目中都表現出色。 11 月 25 日，Casati年滿 18 歲，比賽時間也在同一天開打，他的未來一片光明，他沉穩的外表下隱藏著他在水上釋放的能量與天 賦。

02 Jamie Overbeek- 荷蘭

Jamie Overbeek goes big at the 2022 contest © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Jamie Overbeek是另一位備受矚目的 17 歲選手，他在 2022 年Red Bull King of the Air比賽中登上領獎台，獲得第二名。 他在空中的動作優雅而精準，因此常被稱為 "空中舞者"。 Overbeek是一位高空飛行大師，他的旋轉能力讓他在競爭中脫穎而出。 雖然他以風格和精準度著稱，但他仍在努力為自己的表演增加一些極端元素。 不過，有一點是肯定的：當 Overbeek 上升時，他就會付出巨大的努力。

03 Andrea Principi--義大利

Andrea Principi © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

19 歲的 Andrea Principi 是風箏衝浪界的一股自然力量。 他的動力、熱情和無窮的能量使他無論在水上或水下都是一個極具個性的人。 Principi 對大技巧有著強烈的渴望，是個真正的表演者--他知道如何進行精彩的表演，讓觀眾嘆為觀止。 期待Principi 在 2023 年Red Bull King of the Air比賽中激情澎湃地展現自己的才華。

04 Timo Boersema--荷蘭

Timo Boersema soars over Kite Beach © Paul Ganse/Red Bull Content Pool

Timo Boersema在賽事開啟前兩天年滿 19 歲，他是一位擁有無畏態度的青年才俊。 他的力量和決心無與倫比，他不怕挑戰極限技術風箏衝浪的極限。 Boersema 在 2022 年的比賽中獲得第七名，他的使命是向世界證明自己的實力和風箏個性。 這種無所畏懼的態度必將使他成為觀眾的最愛。

05 Jeremy Burlando - 西班牙和義大利

Jeremy Burlando現年 18 歲，仍在風箏衝浪世界中嶄露頭角。 擁有西班牙和義大利雙重國籍的他，正以極富技術性的風格累積比賽經驗。 Burlando的風箏個性日益成熟，他有望在比賽中帶來獨特而驚險的表演。 請關注這位特立獨行的選手，他將在精英選手中找到自己的位置。

觀看比賽

隨著 2023 年Red Bull King of the Air的臨近，這五位年輕的選手值得關注。 他們每個人都擁有獨特的技能和對成功的渴望，並有望點亮南非開普敦的天空。 毫無疑問，這項運動的未來在他們手中，我們已經迫不及待地想看到這些年輕的天才們如何突破風箏衝浪的極限，爭奪這一殊榮。

請在 11 月 25 日至 12 月 10 日之間風力最大的一天前往開普敦風箏海灘觀看比賽直播，或 通過RBTV觀看直播 。

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