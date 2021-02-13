2021 Red Bull KTM車隊新塗裝亮相

KTM車隊，已為當家車手Brad Binder和Miguel Oliveira研製了年度賽季新車款，屆時將為Red Bull KTM廠隊在MotoGP戰役中展現優異的性能與爆發力。

隨著2021年MotoGP™賽季即將在卡達的Losail國際賽車場隆重揭幕，新塗裝亦將在2021年3月28日首次亮相，車隊希望能夠超越2020年在積分榜第4名的成績，他們計有3次桿位、9次登上頒獎台和3站勝利的佳績，這是他們進入MotoGP第5個賽季的傑出表現與實力展現。

此刻我感受到我們擁有超強的裝備與配套計劃。 Brad Binder

Binder，25歲，於2020年首次登上MotoGP的殿堂。這位南非籍車手自2015年開始即是Red Bull KTM大家庭的一份子，並於2016年成為該車隊第3位Moto3世界冠軍得主，而至今其職涯最輝煌的時刻則是在2020年， 他在捷克大獎賽贏得冠軍殊榮，也為KTM車隊爭取到第1座MotoGP冠軍寶座。

Brad Binder auf seiner neuen Maschine. © Philip Platzer/KTM

Binder表示：總體而言，2020年賽季，我覺得我們獲得了很多成就，並拿下一些好成績，很明顯地，第1場勝利（或KTM的第1座分站冠軍）是我們的主要目標。 但相信以我們的潛力與實力，在未來的日子裡，我們還有好多事待完成。

可以肯定的是，現在嘗試改進的空間小了一些，但是我認為隨著去年賽季的進行，即使我們中間出現了一些低潮，但情況也變得越來越好。我覺得我不僅在成績方面有所改善，而且在周末及按步就班的方式上也有所進步。此刻我感受到我們擁有超強的裝備與配套計劃。我們朝著正確的方向發展，還有我非常高興今年再次回到車隊效力。

26歲的葡萄牙籍車手Oliveira接著表示：要想成為世界冠軍，你需要同時擁有許多縝密的計劃與策略。

有時候，第4名就是一個不錯的成績，有時第2名還可能無法滿足我們的期望，但是你必須努力完成這一個過程，以現在做為起點，我想很難設定一個成績，是我們認為成功的標準。

確定的是，比2020年更好已經是一個良好的開端。我們也知道這輛摩托車有能力打贏勝仗，但同時又不能將任何事情視為理所當然，這是一個會令人懈怠的因素。我認為每年你都需要增進一些東西- 保持自己在這個冠軍的水準之上。我覺得我能夠為廠隊在細部工作上做更多，至少能夠保持一致。我認為這些是廠隊為我準備的利器。我對工作充滿信心。

KTM賽車總監Pit Beirer表示：到目前為止，整個MotoGP的旅程都是一個夢想，但這個級別就是始於要成為這項大獎賽世界冠軍的期望，所以回頭看看我們一路走來的努力真是太神奇了。 但，我絕對不想讓自己覺得已經成為冠軍的競爭者。 我認為這種壓力仍然應該施加在賽道上的其他人身上。

我們擁有優秀的工作伙伴，每個人都在努力奮鬥。我認為這是KTM和整個車隊的風格：擁有這種新精神和新目標意味著整個車隊團結一心，我們共同努力。這樣也帶來了額外的精力與潛能。