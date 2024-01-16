傳奇的 Red Bull Lords Of The Floor 將重返西雅圖

「Red Bull Lords Of The Floor 徹底改變了這個遊戲。它幫助我們這些在21世紀初崛起的 Breaker 開啟了新的大門，」曾於2002年與他的 Floor Bratz 團隊一起贏得 Red Bull Lords Of The Floor 的世界級 B-boy

說。「透過重現 Lords Of The Floor，Red Bull將開放使用原始的嘻哈音樂，而非現成的節拍，向創始活動和 Breaking 的傳統致敬，這將真正使我們與音樂產生共鳴。」