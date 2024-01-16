Breaking
傳奇的 Red Bull Lords Of The Floor 將重返西雅圖
在這個開創性的賽事改變了競技 Breaking 風格逾兩十年之後，世界上來自現在和過去最優秀的 Breaking 雙人組合，將於2024年4月6日齊聚西雅圖。
在 Breaking 在全球最大的體育舞台上首次登場數月之前，來自全球各地最具代表性的 Breaking 團隊將齊聚西雅圖的 WAMU 劇院，參加備受期待、歷史性的2v2 Breaking 活動──Red Bull Lords Of The Floor，活動將由著名的喜劇演員兼演員 Jo Koy主持。
Jo Koy 分享：「作為一名前 B-boy，我有幸主持 Red Bull Lords Of The Floor，這個對文化產生了如此深遠影響的活動。這次的重演，令人興奮的是它的國際性。Red Bull將飛來世界上一些最優秀的 Breaker 進行比賽，我們將共同見證新歷史的誕生。」
Red Bull Lords Of The Floor 的舞台上，包括Massive Monkees, Skill Methodz及 Style Elements 在內來自90年代和2001年首次舉辦活動中最具代表性Breaking團隊，將與最優秀的國際人才進行一系列2v2對戰，爭奪 Breaking的新榮耀。十六支B-boy和B-girl隊伍將通過比賽攀升到頂峰，展示他們的基礎、原創性和音樂感，爭奪抬頭、尊重和國際認可，使這門藝術進入全新時代。
「Red Bull Lords Of The Floor 徹底改變了這個遊戲。它幫助我們這些在21世紀初崛起的 Breaker 開啟了新的大門，」曾於2002年與他的 Floor Bratz 團隊一起贏得 Red Bull Lords Of The Floor 的世界級 B-boy Alexander “El Niño” Diaz說。「透過重現 Lords Of The Floor，Red Bull將開放使用原始的嘻哈音樂，而非現成的節拍，向創始活動和 Breaking 的傳統致敬，這將真正使我們與音樂產生共鳴。」
2001年的首次活動是現代競技 Breaking 的藍圖，代表了這項運動從邊緣藝術轉變為全球現象的巨大躍進。透過 DVD 的引入，活動影片被分發到海外，吸引了新的觀眾，建立了一個新的標準──包含令人難以置信的的力量動作、迷人的旋轉和娛樂性的特色。這也為Red Bull BC One 打下基礎，這是一項每年舉辦的全球1v1 Breaking 比賽，於巴黎羅蘭·加羅斯體育場舉行了第20屆比賽，吸引了超過8,000名觀眾。
「在23年的時間裡，Breaking風格已經有了很大的進步，而2024年的Red Bull Lords Of The Floor將是這一點的證明，」Red Bull BC One全明星 Logan “Logistx” Edra分享道，「我們將能夠見證一些最具活力的國際搭檔，看到老前輩與可能甚至沒有參加第一屆Red Bull Lords Of The Floor 的新一代Breaker進行對戰，包括我自己在內。」
Red Bull Lords Of The Floor 將於2024年4月6日星期六在西雅圖的 WAMU 劇院舉行，門票現已開放購票。對於無法親臨現場的觀眾，可以在Red Bull BC One 官方頻道上觀看現場直播 here。
想更深入了解 Red Bull Lords Of The Floor 的歷史嗎？請查看這篇報導 here.