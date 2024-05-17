舞蹈
哪些雙人舞組合將在 Red Bull Lords Of The Floor 上對決？
Red Bull Lords Of The Floor 將於 4 月 6 日在美國西雅圖舉行，將有 16 支舞蹈二人組參加，他們希望能留下深刻印象或完成未竟的事業。
在超過二十年後，Red Bull Lords Of The Floor 再度回歸。這場全球雙人舞對決將慶祝街舞的歷史，並聚焦這個群體的未來。活動將由脫口秀喜劇演員兼演員 Jo Koy 主持，於 4 月 6 日在西雅圖的 WAMU 劇院舉行。
十二對國際雙人組合已經選出，另有四對雙人組合將在預賽中決定。以下是參加 Red Bull Lords Of The Floor 的隊伍名單。
01
Style Elements: Ronnie Ruen、Crumbs
- 名字： Ronnie Ruen
- 年齡：39
- 家鄉：蒙提貝羅，加州
- 簡介：Ronnie Ruen 一生都致力於 b-boy。他擁有多個冠軍頭銜，致力於推動舞蹈形式的可能性。他在世界各地進行對決、評審和教學，傳播對嘻哈文化的熱愛。
- 名字：Crumbs
- 年齡： 44
- 家鄉：莫德斯托，加州
- 簡介：Crumbs 是 Style Elements Crew 的成員，擁有多個 b-boy 冠軍頭銜。他以其不拘一格的舞蹈風格而聞名，從複雜的線條組合到獨特的爆發動作。他也是堆疊技術的創新者，並以其原創的方式感到自豪。
02
Massive Monkees: Jeromeskee、Twixx
- 名字：Jeromeskee
- 年齡：41
- 家鄉：倫頓，華盛頓州
- 簡介：Jeromeskee 是 Massive Monkees 的共同創始人，這是一個擁有兩個世界冠軍頭銜的嘻哈/街舞團隊，曾出現在美國電視節目和 NBA 中場表演中。他曾擔任比賽評審，教授舞蹈工作坊，編排音樂錄影帶並參加全球比賽。他也是 Massive Break Challenge 青少年街舞聯盟的創始人。
- 名字：Twixx
- 年齡：42
- 家鄉：西雅圖，華盛頓州
- 簡介：Twixx 已經跳舞 28 年，精通 breaking、popping、locking 和嘻哈風格。他與 Massive Monkees 團隊一起贏得了多個 b-boy 冠軍，包括 B-Boy Summit 2000、World B-Boy Championships 2004、R16 World Championships 2012 和 Hip Hop Internationals 2013。
03
Project Soul: Hong 10、Physicx
- 名字：Hong 10
- 年齡：39
- 家鄉：南韓首爾
- 簡介：Hong 10 作為三次 Red Bull BC One 冠軍，在全球 breaking 界達到了傳奇地位。他是 7 Commandoz Crew、Flow XL 和 Red Bull BC One All Stars 的成員，透過不斷創新動作贏得了聲譽。他著名的 Hong 10 freeze 是一種受歡迎的倒立頭部支撐變化體。
- 名字：Physicx
- 年齡：39
- 家鄉：南韓咸安
- 簡介：Physicx 自 1996 年開始與朋友們一起 breaking，是 Rivers Crew、Floorgangz 和 Brother Green Crew 的領導者。他贏得了多個國際 breaking 比賽，包括 2004 年的 UK B-Boy Championship 和 2007 年的 R16 World Final。他以長時間的肘旋轉等標誌性動作聞名。
04
Skill Methodz: Flea Rock、Luigi
- 名字：Flea Rock
- 年齡：41
- 家鄉：邁阿米，佛羅里達州
- 簡介：Fle Rock 在 11 歲時發現了 breaking。他在紐約和洛杉磯追求舞蹈生涯，出演電影和廣告，並與主要舞蹈藝術家一起全球巡演，參加 breaking 比賽。他還創立了 First Class Hip Hop Academy。
- 名字：Luigi
- 年齡：37
- 家鄉：奧蘭多，佛羅里達州
- 簡介：Luigi 是世界冠軍和知名舞者，贏得了全球多個 breaking 比賽，並與 Justin Bieber、Madonna 和 Janet Jackson 一起表演。他致力於在地下舞蹈圈和好萊塢之間保護 breaking 文化的本質。
05
Rhythm Bugz: Iron Monkey、Erik Thoro
- 名字：Iron Monkey
- 年齡：46
- 家鄉：聖安東尼，德州
- 簡介：Iron Monkey Hallman 在七歲左右開始了他的 b-boy 之旅，在加利福尼亞州 Reseda 遇到了 B-Boy Barmack 和 B-Boy Ivan，並迅速成為著名的 Rock Force Crew 的成員，贏得了許多頂級比賽。作為power moves的創新者，Hallman 以其速度、敏捷性和動態風格著稱。
- 名字：Erik Thoro
- 年齡：46
- 家鄉：弗雷斯諾，加州
- 簡介：Erik Thoro 自 1992 年開始 breaking，2002 年作為 Rhythm Bugz 團隊成員參加了 Lords of the Floor，這是原始 Great 8 團隊之一。此後，他參加了國際 breaking 比賽，目前居住在亞利桑那州圖森市。
06
Boogie Brats: K-Mel、Prada-G
- 名字：K-Mel
- 年齡：44
- 家鄉：布朗克斯，紐約
- 簡介：K-Mel 是 breaking 界的活生生傳奇，他的著名風格被稱為“brand new old school”。他將音樂性與即興融合，因而獲得了“breaking 界的邁可·喬丹”之稱號。在他數十年的職業生涯中，贏得了無數頭銜，包括 2002 年的 Red Bull Lords of the Floor。他現在居住在洛杉磯。
- 名字：Prada-G
- 年齡：27
- 家鄉：洛杉磯，加州
- 簡介：Prada-G 在七歲時發現了 breaking，早年在 K-Mel 和 Casper 的指導下成長。今天，他代表 X-Mob、Concrete Allstars 和 Squadron。他贏得了許多頭銜，包括 2014 年的 Silverback Open 和 2012 年的 Red Bull BC One San Diego Cypher，並與 Justin Bieber、Taylor Swift 和 Chris Brown 一起巡演。
07
Havikoro: Marley the Creative、Palmer
- 名字：Marley the Creative
- 年齡：44
- 家鄉：休士頓，德州
- 簡介：Marley the Creative 是一位舞者、b-boy、詩人、作家、作者和倡議者。他與 Havikoro 團隊一起跳舞超過 20 年，參加了超過 50 個國家的舞蹈比賽、教育活動和表演。他還是一位成就卓著的作家和詩人，利用藝術作為與人們聯繫的工具。
- 名字：Palmer
- 年齡：38
- 家鄉：休士頓，德州
- 簡介：Palmer 在過去的 20 年中，從 breaking 的創始人、領導者和創新舞者那裡吸取了知識。自從第一次在家庭派對上目睹 breaking，他便將自己的藝術觀察轉化為 breaking 風格，強調特定細節和流動性的掌握。
08
Queen Vision: Logistx、India
- 名字：Logistx
- 年齡：20
- 家鄉：楚拉維斯塔，加州
- 簡介：Logistx Edra 是一位來自楚拉維斯塔的藝術家運動員，現居邁阿密。她代表 BreakinMIA 和 Underground Flow 團隊，是世界冠軍 b-girl，曾獲得 2018 年的 Silverback Open 和 2021 年的 Red Bull BC One World Final 冠軍。Edra 在工作、生活和藝術中優先考慮愛與光。
- 名字：India
- 年齡：17
- 家鄉：海牙，荷蘭
- 簡介：India 代表 Heavy Hitters 和 Hustlekidz 團隊。她在 2014 年開始了她的 breaking 旅程，並在 2022 年風靡全球，六個月內獲得荷蘭、歐洲和世界冠軍頭銜。年僅 17 歲的她以其風格吸引了觀眾。
09
Style Vale-Tudo: Taisuke、Ami
- 名字：Taisuke
- 年齡：33
- 家鄉：佐市保，日本
- 簡介：Taisuke 因其爆發性的風格而聞名。他七歲時開始 breaking，現為 The Floorriorz 和 Red Bull BC One All Stars 成員。Taisuke 以其標誌動作著稱，其中包括他稱之為 Def Air 的動作。他曾獲得 2015-2017 年的 BOTY WF 冠軍，並在 2008 年和 2014 年的 Red Bull BC One World Finals 中獲得亞軍。
- 名字：Ami
- 年齡：25
- 家鄉：川崎，日本
- 簡介：Ami 在六歲時首次接觸舞蹈。2018 年，她成為首位贏得 Red Bull BC One World Final 的 b-girl，並成為首位加入 Red Bull BC One All Stars 的 b-girl。她以其乾淨的風格、流暢的動作、銳利的步伐和爆發力動作聞名。
10
The Squadron: Victor、 El Nino
- 名字：Victor
- 年齡：29
- 家鄉：基西米，佛羅里達州
- 簡介：Victor 跳舞已有 20 年。在六歲時，他從父親和兄弟那裡學到了 breaking。如今，他因其融合舊式動作和新風格而聞名。他是兩屆 Red Bull BC One 世界冠軍和 Undisputed World B-Boy Series 冠軍，也是 Squadron、MF Kidz 和 Red Bull BC One All Stars 的核心成員。
- 名字：El Nino
- 年齡：33
- 家鄉：波士頓，麻塞諸塞州
- Bio: El Nino 在 11 歲時贏得了 Lords of the Floor。自那時起，他四次獲得 Freestyle Sessions 冠軍，現任 Floor Lords 總裁，該波士頓團隊透過嘻哈舞蹈培養當地青少年的創造力。
11
Team Vinotinto: Alvin、Lil G
- 名字：Alvin
- 年齡：25
- 家鄉：加拉加斯，委內瑞拉
- 簡介：B-Boy Alvin 出生於哥倫比亞，在委內瑞拉長大。2007 年開始 breaking，透過和 Vinotinto 和 Formless Corp 的舞蹈已經名聲大噪。他在 Criollo Style 1v1 的勝利使他參加了更多國際比賽，並在全球舞台上贏得多個頭銜。
- 名字：Lil G
- 年齡：33
- 家鄉：加拉加斯，委內瑞拉
- Bio: Lil G 於 2001 年開始 breaking，目前是 Speedy Angels、Red Bull BC One All Stars、Team Vinotinto 和 Criollo Style 的成員。他以創意組合和提升power moves到新水平而聞名，曾五次參加 Red Bull BC One 世界總決賽。
12
Menno及Stripes
- 名字：Menno
- 年齡：34
- 家鄉：鹿特丹，荷蘭
- 簡介：Menno 是一位世界冠軍，以 breaking 界最原創的風格之一聞名。作為 Hustle Kidz、Def Dogz 和 Red Bull BC One All Stars 的成員，Menno 從小受到著名 b-boy 的啟發，贏得了幾乎所有重要的個人頭銜。他於 2001 年開始 breaking，現因其流暢的過渡風格而在全球享有盛譽。
- 名字：Stripes
- 年齡：36
- 家鄉：傑克遜維爾，佛羅里達州
- 簡介：Stripes 跳舞已有 20 年。作為 Main Ingredientz、Flipside Kingz 和 Sweet Technique 的代表，Stripes 以其強大而流暢的風格著稱，這種風格在眾多舞台上展現並為他贏得了包括 2018 年 Unbreakable、2019 年 Outbreak Europe 和 2012 年 Hip Opsession 在內的多個頭銜。
Red Bull Lords Of The Floor 將於 4 月 6 日星期六在西雅圖的 WAMU 劇院舉行，門票現已開售。無法參加的人可以在 Red Bull BC One 頻道上觀看現場直播。