舞蹈

哪些雙人舞組合將在 Red Bull Lords Of The Floor 上對決？

Red Bull Lords Of The Floor 將於 4 月 6 日在美國西雅圖舉行，將有 16 支舞蹈二人組參加，他們希望能留下深刻印象或完成未竟的事業。
由 Riley Hunter 編寫
12 min read發佈於

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Red Bull Lords of the Floor

After more than two decades, Red Bull Lords of the Floor is back. The global 2v2 crew battle returns to celebrate the history of breaking while also spotlighting the future of the community.

USWAMU Theater, US
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Summary

  1. 1
    Style Elements: Ronnie Ruen、Crumbs
  2. 2
    Massive Monkees: Jeromeskee、Twixx
  3. 3
    Project Soul: Hong 10、Physicx
  4. 4
    Skill Methodz: Flea Rock、Luigi
  5. 5
    Rhythm Bugz: Iron Monkey、Erik Thoro
  6. 6
    Boogie Brats: K-Mel、Prada-G
  7. 7
    Havikoro: Marley the Creative、Palmer
  8. 8
    Queen Vision: Logistx、India
  9. 9
    Style Vale-Tudo: Taisuke、Ami
  10. 10
    The Squadron: Victor、 El Nino
  11. 11
    Team Vinotinto: Alvin、Lil G
  12. 12
    Menno及Stripes
在超過二十年後，Red Bull Lords Of The Floor 再度回歸。這場全球雙人舞對決將慶祝街舞的歷史，並聚焦這個群體的未來。活動將由脫口秀喜劇演員兼演員 Jo Koy 主持，於 4 月 6 日在西雅圖的 WAMU 劇院舉行。
十二對國際雙人組合已經選出，另有四對雙人組合將在預賽中決定。以下是參加 Red Bull Lords Of The Floor 的隊伍名單。
01

Style Elements: Ronnie Ruen、Crumbs

Ronnie Ruen does a one-handed variation of a head hollow back

Ronnie Ruen

© Courtesy of Ronnie Ruen

  • 名字： Ronnie Ruen
  • 年齡：39
  • 家鄉：蒙提貝羅，加州
  • 簡介：Ronnie Ruen 一生都致力於 b-boy。他擁有多個冠軍頭銜，致力於推動舞蹈形式的可能性。他在世界各地進行對決、評審和教學，傳播對嘻哈文化的熱愛。
Crumbs does a one-handed Air Baby

Crumbs

© Courtesy of Crumbs

  • 名字：Crumbs
  • 年齡： 44
  • 家鄉：莫德斯托，加州
  • 簡介：Crumbs 是 Style Elements Crew 的成員，擁有多個 b-boy 冠軍頭銜。他以其不拘一格的舞蹈風格而聞名，從複雜的線條組合到獨特的爆發動作。他也是堆疊技術的創新者，並以其原創的方式感到自豪。
02

Massive Monkees: Jeromeskee、Twixx

Jeromeskee does an Air Freeze

Jeromeskee

© Courtesy of Jeromeskee

  • 名字：Jeromeskee
  • 年齡：41
  • 家鄉：倫頓，華盛頓州
  • 簡介：Jeromeskee 是 Massive Monkees 的共同創始人，這是一個擁有兩個世界冠軍頭銜的嘻哈/街舞團隊，曾出現在美國電視節目和 NBA 中場表演中。他曾擔任比賽評審，教授舞蹈工作坊，編排音樂錄影帶並參加全球比賽。他也是 Massive Break Challenge 青少年街舞聯盟的創始人。
Twixx is breaking outdoors with dust flying around

Twixx

© Courtesy of Twixx

  • 名字：Twixx
  • 年齡：42
  • 家鄉：西雅圖，華盛頓州
  • 簡介：Twixx 已經跳舞 28 年，精通 breaking、popping、locking 和嘻哈風格。他與 Massive Monkees 團隊一起贏得了多個 b-boy 冠軍，包括 B-Boy Summit 2000、World B-Boy Championships 2004、R16 World Championships 2012 和 Hip Hop Internationals 2013。
03

Project Soul: Hong 10、Physicx

Hong 10 at Paris' Stade Roland-Garros

Hong 10

© Courtesy of Hong 10

  • 名字：Hong 10
  • 年齡：39
  • 家鄉：南韓首爾
  • 簡介：Hong 10 作為三次 Red Bull BC One 冠軍，在全球 breaking 界達到了傳奇地位。他是 7 Commandoz Crew、Flow XL 和 Red Bull BC One All Stars 的成員，透過不斷創新動作贏得了聲譽。他著名的 Hong 10 freeze 是一種受歡迎的倒立頭部支撐變化體。
Physicx does a Side Hollow Back

Physicx

© Kien Quan Photography

  • 名字：Physicx
  • 年齡：39
  • 家鄉：南韓咸安
  • 簡介：Physicx 自 1996 年開始與朋友們一起 breaking，是 Rivers Crew、Floorgangz 和 Brother Green Crew 的領導者。他贏得了多個國際 breaking 比賽，包括 2004 年的 UK B-Boy Championship 和 2007 年的 R16 World Final。他以長時間的肘旋轉等標誌性動作聞名。
04

Skill Methodz: Flea Rock、Luigi

Flea Rock does a two-handed Air Freeze

Flea Rock

© Courtesy of Flea Rock

  • 名字：Flea Rock
  • 年齡：41
  • 家鄉：邁阿米，佛羅里達州
  • 簡介：Fle Rock 在 11 歲時發現了 breaking。他在紐約和洛杉磯追求舞蹈生涯，出演電影和廣告，並與主要舞蹈藝術家一起全球巡演，參加 breaking 比賽。他還創立了 First Class Hip Hop Academy。
Luigi is breaking with sunglasses

Luigi

© Courtesy of Luigi

  • 名字：Luigi
  • 年齡：37
  • 家鄉：奧蘭多，佛羅里達州
  • 簡介：Luigi 是世界冠軍和知名舞者，贏得了全球多個 breaking 比賽，並與 Justin Bieber、Madonna 和 Janet Jackson 一起表演。他致力於在地下舞蹈圈和好萊塢之間保護 breaking 文化的本質。
05

Rhythm Bugz: Iron Monkey、Erik Thoro

A portrait of Iron Monkey

Iron Monkey

© Courtesy of Iron Monkey

  • 名字：Iron Monkey
  • 年齡：46
  • 家鄉：聖安東尼，德州
  • 簡介：Iron Monkey Hallman 在七歲左右開始了他的 b-boy 之旅，在加利福尼亞州 Reseda 遇到了 B-Boy Barmack 和 B-Boy Ivan，並迅速成為著名的 Rock Force Crew 的成員，贏得了許多頂級比賽。作為power moves的創新者，Hallman 以其速度、敏捷性和動態風格著稱。
Erik does a flexible variation of an Air Chair

Erik Thoro

© Courtesy of Erik Thoro

  • 名字：Erik Thoro
  • 年齡：46
  • 家鄉：弗雷斯諾，加州
  • 簡介：Erik Thoro 自 1992 年開始 breaking，2002 年作為 Rhythm Bugz 團隊成員參加了 Lords of the Floor，這是原始 Great 8 團隊之一。此後，他參加了國際 breaking 比賽，目前居住在亞利桑那州圖森市。
06

Boogie Brats: K-Mel、Prada-G

K-Mel at the original Lords of the Floor

K-Mel

© Courtesy of K-Mel

  • 名字：K-Mel
  • 年齡：44
  • 家鄉：布朗克斯，紐約
  • 簡介：K-Mel 是 breaking 界的活生生傳奇，他的著名風格被稱為“brand new old school”。他將音樂性與即興融合，因而獲得了“breaking 界的邁可·喬丹”之稱號。在他數十年的職業生涯中，贏得了無數頭銜，包括 2002 年的 Red Bull Lords of the Floor。他現在居住在洛杉磯。
A Portrait of Prada G

Prada G

© Courtesy of Prada G

  • 名字：Prada-G
  • 年齡：27
  • 家鄉：洛杉磯，加州
  • 簡介：Prada-G 在七歲時發現了 breaking，早年在 K-Mel 和 Casper 的指導下成長。今天，他代表 X-Mob、Concrete Allstars 和 Squadron。他贏得了許多頭銜，包括 2014 年的 Silverback Open 和 2012 年的 Red Bull BC One San Diego Cypher，並與 Justin Bieber、Taylor Swift 和 Chris Brown 一起巡演。
07

Havikoro: Marley the Creative、Palmer

Marley mid-air at the Red Bull BC One Camp USA

Marley the Creative

© Courtesy of Marley the Creative

  • 名字：Marley the Creative
  • 年齡：44
  • 家鄉：休士頓，德州
  • 簡介：Marley the Creative 是一位舞者、b-boy、詩人、作家、作者和倡議者。他與 Havikoro 團隊一起跳舞超過 20 年，參加了超過 50 個國家的舞蹈比賽、教育活動和表演。他還是一位成就卓著的作家和詩人，利用藝術作為與人們聯繫的工具。
Palmer does a flexible pose

Palmer

© Courtesy of Palmer

  • 名字：Palmer
  • 年齡：38
  • 家鄉：休士頓，德州
  • 簡介：Palmer 在過去的 20 年中，從 breaking 的創始人、領導者和創新舞者那裡吸取了知識。自從第一次在家庭派對上目睹 breaking，他便將自己的藝術觀察轉化為 breaking 風格，強調特定細節和流動性的掌握。
08

Queen Vision: Logistx、India

Logistx does an Air Freeze in a park

Logistx

© Courtesy of Logistx

  • 名字：Logistx
  • 年齡：20
  • 家鄉：楚拉維斯塔，加州
  • 簡介：Logistx Edra 是一位來自楚拉維斯塔的藝術家運動員，現居邁阿密。她代表 BreakinMIA 和 Underground Flow 團隊，是世界冠軍 b-girl，曾獲得 2018 年的 Silverback Open 和 2021 年的 Red Bull BC One World Final 冠軍。Edra 在工作、生活和藝術中優先考慮愛與光。
India in a backwards stance

India

© Courtesy of India

  • 名字：India
  • 年齡：17
  • 家鄉：海牙，荷蘭
  • 簡介：India 代表 Heavy Hitters 和 Hustlekidz 團隊。她在 2014 年開始了她的 breaking 旅程，並在 2022 年風靡全球，六個月內獲得荷蘭、歐洲和世界冠軍頭銜。年僅 17 歲的她以其風格吸引了觀眾。
09

Style Vale-Tudo: Taisuke、Ami

Taisuke does a raiz

Taisuke

© Courtesy of Taisuke

  • 名字：Taisuke
  • 年齡：33
  • 家鄉：佐市保，日本
  • 簡介：Taisuke 因其爆發性的風格而聞名。他七歲時開始 breaking，現為 The Floorriorz 和 Red Bull BC One All Stars 成員。Taisuke 以其標誌動作著稱，其中包括他稱之為 Def Air 的動作。他曾獲得 2015-2017 年的 BOTY WF 冠軍，並在 2008 年和 2014 年的 Red Bull BC One World Finals 中獲得亞軍。
Ami competing at BBIC

Ami

© Courtesy of Ami

  • 名字：Ami
  • 年齡：25
  • 家鄉：川崎，日本
  • 簡介：Ami 在六歲時首次接觸舞蹈。2018 年，她成為首位贏得 Red Bull BC One World Final 的 b-girl，並成為首位加入 Red Bull BC One All Stars 的 b-girl。她以其乾淨的風格、流暢的動作、銳利的步伐和爆發力動作聞名。
10

The Squadron: Victor、 El Nino

Victor with an Air Baby variation

Victor

© Courtesy of Victor

  • 名字：Victor
  • 年齡：29
  • 家鄉：基西米，佛羅里達州
  • 簡介：Victor 跳舞已有 20 年。在六歲時，他從父親和兄弟那裡學到了 breaking。如今，他因其融合舊式動作和新風格而聞名。他是兩屆 Red Bull BC One 世界冠軍和 Undisputed World B-Boy Series 冠軍，也是 Squadron、MF Kidz 和 Red Bull BC One All Stars 的核心成員。
A lifestyle shot of El Nino dancing on stairs

El Nino

© Courtesy of El Nino

  • 名字：El Nino
  • 年齡：33
  • 家鄉：波士頓，麻塞諸塞州
  • Bio: El Nino 在 11 歲時贏得了 Lords of the Floor。自那時起，他四次獲得 Freestyle Sessions 冠軍，現任 Floor Lords 總裁，該波士頓團隊透過嘻哈舞蹈培養當地青少年的創造力。
11

Team Vinotinto: Alvin、Lil G

Alvin at the shoot of the Red Bull BC One Paris announcement teaser

Alvin

© Courtesy of Alvin

  • 名字：Alvin
  • 年齡：25
  • 家鄉：加拉加斯，委內瑞拉
  • 簡介：B-Boy Alvin 出生於哥倫比亞，在委內瑞拉長大。2007 年開始 breaking，透過和 Vinotinto 和 Formless Corp 的舞蹈已經名聲大噪。他在 Criollo Style 1v1 的勝利使他參加了更多國際比賽，並在全球舞台上贏得多個頭銜。
Lil G doing Air Flares at the Freestyle Session Anniversary

Lil G

© Courtesy of Lil G

  • 名字：Lil G
  • 年齡：33
  • 家鄉：加拉加斯，委內瑞拉
  • Bio: Lil G 於 2001 年開始 breaking，目前是 Speedy Angels、Red Bull BC One All Stars、Team Vinotinto 和 Criollo Style 的成員。他以創意組合和提升power moves到新水平而聞名，曾五次參加 Red Bull BC One 世界總決賽。
12

Menno及Stripes

Menno dances with s skyscraper in the background

Menno

© Courtesy of Menno

  • 名字：Menno
  • 年齡：34
  • 家鄉：鹿特丹，荷蘭
  • 簡介：Menno 是一位世界冠軍，以 breaking 界最原創的風格之一聞名。作為 Hustle Kidz、Def Dogz 和 Red Bull BC One All Stars 的成員，Menno 從小受到著名 b-boy 的啟發，贏得了幾乎所有重要的個人頭銜。他於 2001 年開始 breaking，現因其流暢的過渡風格而在全球享有盛譽。
Stripes in the middle of a cypher

Stripes

© Muriel Florence

  • 名字：Stripes
  • 年齡：36
  • 家鄉：傑克遜維爾，佛羅里達州
  • 簡介：Stripes 跳舞已有 20 年。作為 Main Ingredientz、Flipside Kingz 和 Sweet Technique 的代表，Stripes 以其強大而流暢的風格著稱，這種風格在眾多舞台上展現並為他贏得了包括 2018 年 Unbreakable、2019 年 Outbreak Europe 和 2012 年 Hip Opsession 在內的多個頭銜。
Red Bull Lords Of The Floor 將於 4 月 6 日星期六在西雅圖的 WAMU 劇院舉行，門票現已開售。無法參加的人可以在 Red Bull BC One 頻道上觀看現場直播。

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Red Bull Lords of the Floor

After more than two decades, Red Bull Lords of the Floor is back. The global 2v2 crew battle returns to celebrate the history of breaking while also spotlighting the future of the community.

USWAMU Theater, US
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