哪些雙人舞組合將在 Red Bull Lords Of The Floor 上對決？

簡介： K-Mel 是 breaking 界的活生生傳奇，他的著名風格被稱為“brand new old school”。他將音樂性與即興融合，因而獲得了“breaking 界的邁可·喬丹”之稱號。在他數十年的職業生涯中，贏得了無數頭銜，包括 2002 年的 Red Bull Lords of the Floor。他現在居住在洛杉磯。