Riders pose for a photo during the Red Bull MotoGP Rookies Cup Testing 2024 in Jerez, Spain on April 10, 2024.
© Markus Berger/Red Bull Content Pool
Rookies

Red Bull MotoGP™ 新秀盃的秘密英雄

準備好探索冠軍的搖籃了嗎？來認識一下Red Bull MotoGP™新秀盃的核心圈子——這支精英團隊致力於幫助年輕的摩托車賽車人才成為未來的明星。
由 Matt Dunn 編寫
7 min readPublished on
有一支小型團隊對摩托車賽車未來的明星有著巨大的影響力。他們就是 Red Bull MotoGP™ 新秀盃的核心圈子。這支專業團隊提供從身體和心理支持到技術指導，甚至包括車手的首次媒體經驗訓練。新秀盃在賽車界獨樹一格，擁有學校般的氛圍，同時培養下一代賽車手。
Born Racers是一部六集的紀錄片系列，捕捉了在「MotoGP™ Academy」生活的高潮與低谷。我們將會見到2023系列的主要學員，以及那些指導他們從充滿希望的年輕人才成長為職業車手的人。
這是一項相當重大的責任，因為在過去18年中，超過50%的Red Bull MotoGP™新秀盃車手已經在世界錦標賽中參賽。為了提供一些背景，每年在三個級別——MotoGP™、Moto2™和Moto3™——中有80到90名車手參賽。這意味著在這二十年的系列歷史中，總共有數百名競爭者參與其中。

2分鐘

準備好迎接《天生車手》吧！

《天生車手》講述了26位新秀車手的故事，他們都有一個共同的夢想——贏得MotoGP™冠軍。

教練 : Gustl 與 Dani

Gustl Auinger 是內部圈子中自2007年Red Bull MotoGP™新秀盃創立以來的兩位成員之一。作為70年代和80年代多次獲得大獎賽冠軍的賽車手，Auinger 已經培養了許多如今摩托車賽事中的大明星。
Veda Pratama seen at Red Bull MotoGP Rookies Cup Testing 2024 in Jerez, Spain on April 11, 2024.

The coaches impart their considerable wisdom to the young racing stars

© Markus Berger/Red Bull Content Pool

「新秀盃已經成為我生活中的重要組成部分，」他說。 “我很久以前就參加過比賽，所以我很清楚這些年輕車手在尋找什麼，想知道什麼。”
「Gustl 不喜歡說自己是心理教練，但我認為他在這方面做得非常好，」Dani Ribalta，Auinger的教練同事說道。
誰決定年輕車手的命運？
Dani Ribalta, Red Bull Rookies Cup, Spanish MotoGP, April 28, 2022.

Dani Ribalta takes the Rookies on their track walk in Spain

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Peter Clifford has been there since the very beginning of the Rookies Cup

Peter Clifford has been there since the very beginning of the Rookies Cup

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Ribalta 和 Auinger，以及車手發展負責人兼首席電視評論員 Peter Clifford，是《Born Racers》中我們見到的三位成員，他們每年決定車手是否能夠參加新秀盃。
Auinger 花費大量時間觀察車手，評估他們在賽道上的表現，以及他們在賽車之外的運作方式。他週末的一個重要部分是每天開始前給予團隊的激勵講話。
「我喜歡這些簡報，因為我們想確保每個人都獲得相同的資訊，」他解釋說。「新秀盃中沒有秘密，我們都為了相同的目標一起努力。」

危機時刻的友善面孔： Anna

雖然 Auinger 的角色幫助車手管理情緒，但還有另一位人士協助他們理解和應對世界級賽車的文化——新秀盃協調員 Anna Pagès García。
「我是將技術團隊，如機械師和工程師，與Red Bull 的市場營銷和組織團隊結合在一起的人，」她解釋道。
在每場賽事之前，她的工作包括安排所有技術人員的旅行，確保每個人都擁有完成工作所需的一切。一旦車手上場，她的角色變得更加關鍵，因為她是賽事指揮部和技術團隊之間的主要聯繫人。
Participants at Red Bull Rookies Cup race 2 for the Austrian MotoGP on August 18, 2024.

Turns are where things can go wrong

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「如果發生事故，我有自己專用的通話線路與賽事指揮部聯繫。」
Anna Pagès García, Cup Coordinator.
「如果發生事故，我有自己專用的連繫線路與賽事指揮部聯繫，並通知技術團隊。當車手收到判罰時，我也會傳達這些資訊」她輕笑著說。
兩個最讓車手感到沮喪的時刻——事故或判罰——都需要一張友善的面孔來幫助平息局勢。這就是 Pagès García 的角色，她隨時隨地提供協助。
在車手偶爾需要前往醫療中心的情況下，她說：「這種情況對車手以及他們的父母來說可能是壓力很大的，所以我必須成為那個平靜的身影，確保每個人在那時都有他們需要的東西。」
這些時刻是摩托車賽車手生活的一部分，新秀們在這裡學習責任感，並與那些在賽道內外照顧他們的專業人士互動。
The Red Bull Rookies Cup's coordinator Anna Pagés García

The Red Bull Rookies Cup's coordinator Anna Pagés García

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Pagès García 曾在2013年至2017年間與Marquez 兄弟合作，協助他們處理溝通事宜及商業和授權團隊。因此，可以肯定地說，她對專業賽車手面臨的非賽車需求非常了解。
她曾與兩位職業生涯巔峰的頂尖賽車手合作，所以幫助處於另一端的車手是一個完全不同的挑戰，但同樣充滿成就感：「幫助他們學習成功所需的價值觀，沒有比這更美好的事情了。」
Pagès García 和 Auinger 教給車手的課程，與另一位新秀盃車手教練 Dani Ribalta 所教授的內容密切相關。
他是另一位曾在西班牙國內和大陸賽事中活躍的前職業賽車手，因缺乏財力支持而未能進入世界錦標賽。然而，他成為了超摩托和越野賽車的高手——至今仍與這些領域中的亮眼明星密切接觸。
「我試著對車手的建議更加直接，因為和26名車手合作，我無法每天花兩小時幫助每一位，」他說。「有時這會有點直接，但我不能浪費我的時間……或他們的時間！」
在賽段期間，Ribalta 迅速穿梭於賽道的不同位置，記錄新秀們需要改進的騎行方面，然後迅速回到集合點，與他們進行簡報，為下一個賽段做準備。
Dani Ribalta has to the point with 26 riders under his wing

Dani Ribalta has to the point with 26 riders under his wing

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「我試著對車手的建議更加直接，我不能浪費我的時間……或他們的時間。」
Dani Ribalta
當 Auinger 會告訴車手一些心理技巧以達到最佳表現時，Ribalta 則會指導他們在進入彎道前應該換上哪個檔位，或者是否需要提前加速。這種建議的結合，讓車手們能夠在短短兩年內從落後30秒的賽段，逐漸爭奪比賽勝利。
Ribalta 解釋道：「對我來說，Cormac Buchanan 是最好的例子。當他來到新秀盃時，他的水平非常低，無論是騎行還是體能，但他挑戰了自己，我們也試圖幫助他，給予他時間和經驗。他在第二年時開始思考和行動，改善了比賽之間的訓練，你可以看到他的進步。他現在已經是 JuniorGP Moto3 的頒獎台車手。」
Cormac Buchanan, Red Bull Rookies Cup Race 2, Austrian MotoGP 20 August 2023.

Cormac Buchanan in Rookies Cup action at the Red Bull Ring

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

「我的工作是一項巨大的責任，」他繼續說道。「每年，我都試圖在帳篷裡創造一個良好的環境，教導車手們在賽道上彼此尊重的價值觀，並提供相同水平的服務。每位車手都有相同的表現機會，唯一的差異在於車手本身的表現。」
表現出色將成為頒獎台車手，並有機會在封閉區見到我們的下一位核心成員——新秀盃記者及內容創作者 Dominika Grnova。
「每次他們抵達封閉區時，我都會感到激動，無論是對於那些高興的還是失望的車手——他們贏或輸僅僅是幾毫秒，這對他們來說意義重大」她說。
Red bull MotoGP Rookies Cup content creator Dominika Grnova.

Dominika Grnova takes care of content creation duties for the riders

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Pedro Acosta, David Alonso, Jose Rueda, Collin Veijer 以及最近的 Angel Piqueras ，都是新秀盃的畢業生和未來的MotoGP™明星，他們在賽後接受 Grnova 訪問時，首次學習了社交媒體內容和鏡頭前的表達技巧。
每個人都會了解世界錦標賽中表現最出色的車手，但很少有人看到他們早期成功中的個人面貌，這些都是讓他們達到那個高度的關鍵。Grnova 是那些幸運的人之一。「我最喜歡的是，我每天都能從這26位年輕專業人士身上學到東西。作為一名摩托車手，沒有比這更酷的了，能如此親密地參與一個賽車系列。」
最後一位關鍵人物是負責宣布車手衝過終點線的人，同時也對決定哪些車手被邀請回歸下一年有重要發言權——首席評論員 Peter Clifford。
「我父親是一位賽道旁的評論員，所以我從16歲開始就幫助他，」他回憶說。「我進入了新聞界，成為了《Motorcycle Weekly》雜誌的技術編輯，這使我有機會測試GP級別的摩托車並撰寫特寫。」
與 Auinger 一起，'PC' 自新秀盃開始以來一直參與其中。他與組織者的聯繫源於90年代末和2000年代初他運營 Red Bull Yamaha 隊參加500cc世界錦標賽的日子，這使他成為領導車手發展的最佳人選。
「我們並沒有發明像這樣的一品牌系列，」他強調說。「但正是Red Bull、Dorna 和 KTM 的結合，看到了在 MotoGP™ 框架內直接培養年輕人才的必要性……18年過去了，我們相信這已經是一個成功的計劃！」
Lorenzo Balderssarri and Peter Clifford analyze his performance during the Moto GP Rookies Cup Pre Season Test 2012 in Estoril, Spain on April 3rd, 2012.

Peter Clifford's helped guide Rookies for 18 seasons

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

他談到自己在新秀盃的日常工作時說：「我非常榮幸能與 Dani 和 Gustl 密切合作，他們每個週末都會與車手們交流。我會與他們聯繫，了解車手們一整年的表現，幫助我們做出決定，看看誰會繼續參加下一年。」
Ribalta 和 Auinger 都認為，新秀盃的成功歸功於其可負擔性，當然，選拔賽也是每年車手們展示自己技能、爭取賽季名額的主要途徑。
至於評論工作，那只是錦上添花：「我覺得就像是在和我在家裡的朋友聊天，向他們展示我們有多麼享受這個過程以及觀賽的樂趣。這是世界上最容易評論的事情，因為從來不會有無聊的時刻。」
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