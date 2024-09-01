Red Bull MotoGP™ 新秀盃的秘密英雄

這是一項相當重大的責任，因為在過去18年中，超過50%的Red Bull MotoGP™新秀盃車手已經在世界錦標賽中參賽。為了提供一些背景，每年在三個級別——MotoGP™、Moto2™和Moto3™——中有80到90名車手參賽。這意味著在這二十年的系列歷史中，總共有數百名競爭者參與其中。

2分鐘 準備好迎接《天生車手》吧！ 《天生車手》講述了26位新秀車手的故事，他們都有一個共同的夢想——贏得MotoGP™冠軍。

教練 : Gustl 與 Dani

Gustl Auinger 是內部圈子中自2007年Red Bull MotoGP™新秀盃創立以來的兩位成員之一。作為70年代和80年代多次獲得大獎賽冠軍的賽車手，Auinger 已經培養了許多如今摩托車賽事中的大明星。

The coaches impart their considerable wisdom to the young racing stars © Markus Berger/Red Bull Content Pool

「新秀盃已經成為我生活中的重要組成部分，」他說。 “我很久以前就參加過比賽，所以我很清楚這些年輕車手在尋找什麼，想知道什麼。”

「Gustl 不喜歡說自己是心理教練，但我認為他在這方面做得非常好，」Dani Ribalta，Auinger的教練同事說道。

誰決定年輕車手的命運？

Dani Ribalta takes the Rookies on their track walk in Spain © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Peter Clifford has been there since the very beginning of the Rookies Cup © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Ribalta 和 Auinger，以及車手發展負責人兼首席電視評論員 Peter Clifford，是《Born Racers》中我們見到的三位成員，他們每年決定車手是否能夠參加新秀盃。

Auinger 花費大量時間觀察車手，評估他們在賽道上的表現，以及他們在賽車之外的運作方式。他週末的一個重要部分是每天開始前給予團隊的激勵講話。

「我喜歡這些簡報，因為我們想確保每個人都獲得相同的資訊，」他解釋說。「新秀盃中沒有秘密，我們都為了相同的目標一起努力。」

危機時刻的友善面孔： Anna

雖然 Auinger 的角色幫助車手管理情緒，但還有另一位人士協助他們理解和應對世界級賽車的文化——新秀盃協調員 Anna Pagès García。

「我是將技術團隊，如機械師和工程師，與Red Bull 的市場營銷和組織團隊結合在一起的人，」她解釋道。

在每場賽事之前，她的工作包括安排所有技術人員的旅行，確保每個人都擁有完成工作所需的一切。一旦車手上場，她的角色變得更加關鍵，因為她是賽事指揮部和技術團隊之間的主要聯繫人。

Turns are where things can go wrong © Gold & Goose/Red Bull Content Pool 「如果發生事故，我有自己專用的通話線路與賽事指揮部聯繫。」 Anna Pagès García, Cup Coordinator.

「如果發生事故，我有自己專用的連繫線路與賽事指揮部聯繫，並通知技術團隊。當車手收到判罰時，我也會傳達這些資訊」她輕笑著說。

兩個最讓車手感到沮喪的時刻——事故或判罰——都需要一張友善的面孔來幫助平息局勢。這就是 Pagès García 的角色，她隨時隨地提供協助。

在車手偶爾需要前往醫療中心的情況下，她說：「這種情況對車手以及他們的父母來說可能是壓力很大的，所以我必須成為那個平靜的身影，確保每個人在那時都有他們需要的東西。」

這些時刻是摩托車賽車手生活的一部分，新秀們在這裡學習責任感，並與那些在賽道內外照顧他們的專業人士互動。

The Red Bull Rookies Cup's coordinator Anna Pagés García © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Pagès García 曾在2013年至2017年間與Marquez 兄弟合作，協助他們處理溝通事宜及商業和授權團隊。因此，可以肯定地說，她對專業賽車手面臨的非賽車需求非常了解。

她曾與兩位職業生涯巔峰的頂尖賽車手合作，所以幫助處於另一端的車手是一個完全不同的挑戰，但同樣充滿成就感：「幫助他們學習成功所需的價值觀，沒有比這更美好的事情了。」

Pagès García 和 Auinger 教給車手的課程，與另一位新秀盃車手教練 Dani Ribalta 所教授的內容密切相關。

他是另一位曾在西班牙國內和大陸賽事中活躍的前職業賽車手，因缺乏財力支持而未能進入世界錦標賽。然而，他成為了超摩托和越野賽車的高手——至今仍與這些領域中的亮眼明星密切接觸。

「我試著對車手的建議更加直接，因為和26名車手合作，我無法每天花兩小時幫助每一位，」他說。「有時這會有點直接，但我不能浪費我的時間……或他們的時間！」

在賽段期間，Ribalta 迅速穿梭於賽道的不同位置，記錄新秀們需要改進的騎行方面，然後迅速回到集合點，與他們進行簡報，為下一個賽段做準備。

Dani Ribalta has to the point with 26 riders under his wing © Gold&Goose/Red Bull Content Pool 「我試著對車手的建議更加直接，我不能浪費我的時間……或他們的時間。」 Dani Ribalta

當 Auinger 會告訴車手一些心理技巧以達到最佳表現時，Ribalta 則會指導他們在進入彎道前應該換上哪個檔位，或者是否需要提前加速。這種建議的結合，讓車手們能夠在短短兩年內從落後30秒的賽段，逐漸爭奪比賽勝利。

Ribalta 解釋道：「對我來說，Cormac Buchanan 是最好的例子。當他來到新秀盃時，他的水平非常低，無論是騎行還是體能，但他挑戰了自己，我們也試圖幫助他，給予他時間和經驗。他在第二年時開始思考和行動，改善了比賽之間的訓練，你可以看到他的進步。他現在已經是 JuniorGP Moto3 的頒獎台車手。」

Cormac Buchanan in Rookies Cup action at the Red Bull Ring © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

「我的工作是一項巨大的責任，」他繼續說道。「每年，我都試圖在帳篷裡創造一個良好的環境，教導車手們在賽道上彼此尊重的價值觀，並提供相同水平的服務。每位車手都有相同的表現機會，唯一的差異在於車手本身的表現。」

表現出色將成為頒獎台車手，並有機會在封閉區見到我們的下一位核心成員——新秀盃記者及內容創作者 Dominika Grnova。

「每次他們抵達封閉區時，我都會感到激動，無論是對於那些高興的還是失望的車手——他們贏或輸僅僅是幾毫秒，這對他們來說意義重大」她說。

Dominika Grnova takes care of content creation duties for the riders © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

每個人都會了解世界錦標賽中表現最出色的車手，但很少有人看到他們早期成功中的個人面貌，這些都是讓他們達到那個高度的關鍵。Grnova 是那些幸運的人之一。「我最喜歡的是，我每天都能從這26位年輕專業人士身上學到東西。作為一名摩托車手，沒有比這更酷的了，能如此親密地參與一個賽車系列。」

最後一位關鍵人物是負責宣布車手衝過終點線的人，同時也對決定哪些車手被邀請回歸下一年有重要發言權——首席評論員 Peter Clifford。

「我父親是一位賽道旁的評論員，所以我從16歲開始就幫助他，」他回憶說。「我進入了新聞界，成為了《Motorcycle Weekly》雜誌的技術編輯，這使我有機會測試GP級別的摩托車並撰寫特寫。」

與 Auinger 一起，'PC' 自新秀盃開始以來一直參與其中。他與組織者的聯繫源於90年代末和2000年代初他運營 Red Bull Yamaha 隊參加500cc世界錦標賽的日子，這使他成為領導車手發展的最佳人選。

「我們並沒有發明像這樣的一品牌系列，」他強調說。「但正是Red Bull、Dorna 和 KTM 的結合，看到了在 MotoGP™ 框架內直接培養年輕人才的必要性……18年過去了，我們相信這已經是一個成功的計劃！」

Peter Clifford's helped guide Rookies for 18 seasons © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

他談到自己在新秀盃的日常工作時說：「我非常榮幸能與 Dani 和 Gustl 密切合作，他們每個週末都會與車手們交流。我會與他們聯繫，了解車手們一整年的表現，幫助我們做出決定，看看誰會繼續參加下一年。」

Ribalta 和 Auinger 都認為，新秀盃的成功歸功於其可負擔性，當然，選拔賽也是每年車手們展示自己技能、爭取賽季名額的主要途徑。

至於評論工作，那只是錦上添花：「我覺得就像是在和我在家裡的朋友聊天，向他們展示我們有多麼享受這個過程以及觀賽的樂趣。這是世界上最容易評論的事情，因為從來不會有無聊的時刻。」