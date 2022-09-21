Red Bull Orbit 跟著原住民組體驗語文相融的多元流韻

義大利電影大師費里尼（Federico Fellini）曾這樣說著：「不同的語言有不同的人生觀。」而族語創作代表的不僅是年輕世代對於自身所處文化載體的認同，更讓聽者在品味詞句的咬合之間，獲得更多意外的驚喜。不讓 Red Bull Orbit 首發的「台語小隊」專美於前，「原住民組」將集合 HengJones 大亨、BARDI 與潮州土狗，透過結合母語的呈現帶大家進入另類的原住民族語熱潮。

Red Bull Orbit Aborigine © Jasmine Chang

「收到 Red Bull 邀請的當下其實有點驚喜，因為自己比起其他族語饒舌歌手沒有這麼活躍，讓我一直思考著可以怎麼進行創作。」話說的謙虛，但早在 2020 年就與 Dern、1i1 White、HiJay 及 BARDI，以豐年祭神曲〈我阿姨也癢〉 掀起 SNS 社群一陣瘋狂討論，連小宇宋念宇也大聲說讚。

Red Bull Orbit Aborigine © Jasmine Chang

HengJones 大亨一句「如果威士忌是蕾哈娜 那她一定就是保力達」，讓製作人 Tipsy 興起幫原住民組製作喝酒為主題 Sample 的念頭，進一步從 1996 年亞特蘭大奧運郭英男老先生唱的主題曲〈 Elders Drinking Song 老人飲酒歌〉挖掘出帶點部落感、afrobeat、drill 的氛圍，就這樣建構出原住民組的 flow 基底，接著很自然地把暴動製造機 HengJones 大亨、i’Sai 團長 BARDI、Drill 鬼才潮州土狗串連在一起，成就三人第一次與其他原民饒舌歌手攜手創作。

直覺性的讓 HengJones 打頭陣，BARDI 置中，土狗作為總結，Tipsy 觀察到大亨將 Afrobeat、部落感、節奏的氣韻掌握得很好，旋律中可以嗅出屬於大亨的獨特氣息，用一句話形容土狗的段落就是「簡單暴力」，Tipsy 覺得他的 flow 很簡單，但聽了就是讓人喜歡，讓人有種「怎麼會想到歌詞可以這樣寫」的感覺。

Red Bull Orbit Aborigine © Jasmine Chang

「當時我有和他們說希望可以放一些族語的內容，我不見得聽得懂，但覺得族語的聽感很好。」尤其 BARDI 為此次 Cypher 特別準備一個和聲，讓 Tipsy 大為驚喜從中感受到更多原住民部落元素，因此特別把和聲凸顯出來，更加呼應原住民組的主題。「做 Cypher 與做單曲最大的分野就是有別於單曲需要耐聽，Cypher 就是要在很短的段落中展現你最好的一面。 」Tipsy 特別分享 Cypher 的重點就是要取捨，怎麼樣一鳴驚人永遠是優先的考量。

族語間的你來我往可說是有別 Red Bull Orbit 其他 Cypher ，是原住民組的最大特色，從生活中的點滴、酒酣耳熱間的尬聊到紀錄部落間發生的有趣酷事，透過 HengJones 、BARDI 及土狗將母語加入歌詞當中，也讓這首 Cypher 更顯得生動活潑。

Red Bull Orbit Aborigine © Jasmine Chang

「以前用母語的時候就覺得母語是很神聖的東西，但長大開始用族語創作後，就覺得用母語創作是很好玩的事情。」HengJones 分析中文寫詞需考慮中文造詣，要設想一些讓大家聽得懂、但不能跳脫中文本身涵養的詞彙，但族語就是可以更直覺性的使用下去。

像是「Mala kapah Asu’ ku pah’ Masi6 ku mata」這句話是指：「你想要當真正的青年，你會品嘗到好喝的東西，但腦袋會歪掉」，其中「Masi6」是眼睛歪掉的意思，HengJones 寫進歌詞裡並非歧視，可能像喝酒到一個狀態眼神會恍惚飄移，轉化成眼睛「撇眼」的玩笑話。

而土狗的「Ktv 呀 Ktv. Ktv 遙控器呀逼 逼 逼必點愛情釀的酒 歌號 10947」配合三人在拍攝間的互動，彷彿將人帶到部落間的聚會般。「因為我們三個人拍攝是 one take，那時到 BARDI 的 part，我們的狀態太嗨， BARDI 手上的紅牛就倒到土狗的褲子上，還好沒什麼痕跡」聊到這 HengJones 也偷偷告訴大家保力達套紅牛滋味一級棒，套紅標米酒「狀態」會提升，但要小心別酒駕囉！

Red Bull Orbit Aborigine © Jasmine Chang

對於 SNS 社群上越來越多的族語創作 HengJones 表示相當樂觀其成，這不僅是身為原住民年輕人的覺醒，也代表在對於文化的認同下，大家越來越不避諱自己的出身，就像圖騰樂團〈父親的話〉 那句「a dmak a ma'min, sakalatamdaw no miso koni 」，重點永遠是不要忘記專心學習所有美好的事情要把他放在心上，這將是你成就為人的道理，來自何處沒什麼好畏懼的。新奇的人選結合亮眼的主題安排，打造四人制饒舌 Cypher 視野，歡迎持續鎖定 Red Bull Orbit，體驗不同組合語文相融的多元流韻。