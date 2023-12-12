說到嘻哈文化，大家自然不免會聯想到街頭喋血的幫派生活。在槍林彈雨的街頭中孕育最真實的嘻哈音樂。而由Rockstar Games推出的電玩遊戲Grand Theft Auto系列（中譯：俠盜獵車手），以虛構的美國城市，混合幫派械鬥、動作冒險，打造出寫實感爆表，充滿血腥暴力的街頭世界。搭配上滿滿嘻哈元素的原聲帶，早成為嘻哈人的經典回憶。此次Red Bull Orbit邀來Zoe衛柔伊、REX、O.Dkizzya，以及西屯純愛組的Henry，共同復刻一代經典。