說到嘻哈文化,大家自然不免會聯想到街頭喋血的幫派生活。在槍林彈雨的街頭中孕育最真實的嘻哈音樂。而由Rockstar Games推出的電玩遊戲Grand Theft Auto系列(中譯:俠盜獵車手),以虛構的美國城市,混合幫派械鬥、動作冒險,打造出寫實感爆表,充滿血腥暴力的街頭世界。搭配上滿滿嘻哈元素的原聲帶,早成為嘻哈人的經典回憶。此次Red Bull Orbit邀來Zoe衛柔伊、REX、O.Dkizzya,以及西屯純愛組的Henry,共同復刻一代經典。

Red Bull Orbit-GTA

製作人:Kuma

饒舌創作:Henry/Zoe衛柔伊/REX/O.Dkizzya

【對照歌詞】

Henry

Walkin’ in the street sippin’ OE

陽光照射palm tree only hangin’ wit the G’z

我只相信錢跟子彈的口徑

white tee so clean low ride 播放K-DST

Put my mask on 跳上黑impala

黑手黨電影 跟著 LAPD

Keepin' it G ain't nothin'

白手起家到Hood rich

就讓敵人PTSD

一槍射穿過動脈drive by from the Benz

方巾綁在頭上 Henry, do your dance

鈔票撒在空中 下起Purple rain

橫行霸道 sin city 2 the west

O.B.G 像Warren G 的this Dj

又有新的主角出現

Grove street 的homie really don't care

主題是 gta。 玲北就是西海岸 的CJ

Zoe衛柔伊

お金頂戴!

どれだけ働くでもかせげねんだ i got no time

用你的魔法對付你

比貪的人更貪心不需要說對不起

天真的人會落敗

我的話有毒 before u know it

眾叛親離還被誅九族

VVS gold and cash

meet me at the rendezvous

they want me begging for上帝的寬恕

i say哈里路亞 yeah yeah yeah

看著他們個個摔下象牙塔

金庫裡的鈔票都是白花花

滲透組織我靠一張嘴

最喜歡煽風點火加上我有台中腔(真假!)

靠 一張嘴偷拐騙 遇見你像jack pot中彩卷

謝謝你促進階級流動 ALL IN在vice city崩盤前

REX

gta Got That A on the mission

馬上打給OD叫他開副本mask on

化身洛聖都好市民

i mean top right 5 stars 那些血漬就是證據

沒事別在我的面前BB

你們全部都是一些弟弟

各種裝富吹逼的

是哪個唱歌還夾著雞雞

彈出我的chaser

一炮直接把你給轟到地底

我勸你最好跟緊一點

不然我隨便一個漂移就能直接把你噴沒

你嘴巴最好封緊一點

餓狼都在半夜行動你怕的話要記得鎖門

花錢從來不會糾結(for real)

喜歡哪量我就過去摳F(拖下車)

westside radio i chill like 狗爺

把它輪胎改斜 damn feel like jdm

O.Dkizzya

敢漏出一滴我就要懲罰妳

我管妳是熟女或蘿莉

反正我怎樣都會贏

這把俄羅斯輪盤輪到妳

One shot and shot

Whole lot gang shit 從不眨眼

反正沒有痛覺 oh yeah

像是全面啟動到底哪個才是真實世界

看我殺了那些 白癡(台語)

不只在GTA

我管他們到底要死去哪

閃旁邊給狗幹

看我殺了那些白癡管他這是現實還是GTA

Dagger on my feet

grenade in my bag

穿純白的T 沾到了他的血

Ass up face down

等級VVS我的子彈bustdown