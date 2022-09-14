© Jasmine Chang
音樂
Red Bull Orbit我的檔期，帶你玩味每個充滿驚喜的逗趣音步
「Orbit」意味著圍繞在饒舌宇宙中，視覺上，帶著你順著一鏡到底的軌道運行；聽覺上，要你沈浸在精心編排的 Cypher 中，感受四人制饒舌耳目一新的組合與主題安排。
身為【我的檔期有限公司】負責人，曾為饒舌廠牌南門音樂及饒舌樂團逃生口（THEXIT）成員之一，並擔任 J.Sheon 首張專輯《街巷》的製作人之一，Red Bull Orbit 此回以知名 MV 導演謝乾乾為中心，集結曾參與過 Red Bull Swift16 的美麗本人、同為創作人的 Ada 阿達與異鄉人，特別排開檔期一同創作，用大家熟悉的呈現方式來對這四位鬼才創作人進行一場側寫，認識「我的檔期」的另個樣貌。
一次將西蘭公國男爵 Ada 阿達與今年監製瘦子 E.SO 多支 MV 的導演謝乾乾集結現場，並加上持續火紅的 Youtuber 美麗本人及斜槓再斜槓全能網紅異鄉人打造「我的檔期組」 Cypher，製作人 Tipsy 笑著表示看到這一組成員的時候腦海中浮出的字眼就是「No Cap」，四位給人的印象都是看似亂搞但面對事情認真以赴，所以希望在 Cypher 裡也能呈現這種正經的無厘頭感。
由於經手過的「DJ」組可能是在舞池 DJ 台前後班放歌，「檔期」組可能在節目或通告一起工作，難得聚在一起創作，看到組員陣容的阿達第一眼覺得 Red Bull 也太幽默了之外，謝乾乾倒是有點氣呼呼說著怎麼是把他放在歌手應該要尊重他導演的身份，經過阿達一陣追問，乾乾才娓娓道來：「那是因為我們公司和某個公司達成了一個合約，一年要出幾首歌，公司產歌量有點慢，不加入寫歌行列的話會違約。」卻被阿達回以一個不失禮貌的表情惹得瞬間全體哄堂大笑。
「因為我知道他們一定會寫一些好笑的，我就看你們怎麼搞笑。」透過 Tipsy 構築的 Beat 架構，乾乾提議在 Cypher 的段落大家可以塞一些話，於是一邊丟框架、一邊塞段子，原本目標只是要有趣的四人卻在作品上雕琢的越來越華麗。
「因為 Tipsy 這架構不管唱什麼進去都會像耍帥，感覺我的歌詞已經都是寫廢話了。」 回想起要求廢話、結果真的收到一堆廢話時心想「完蛋了，不知道怎麼把廢話串在一起」的乾乾，後來發現只要大家在中間聊天，就可以在合理地把廢話串在一起時，阿達卻大爆內幕直指乾乾認真魔人的程度一度讓三位成員瑟瑟發抖。
「大家都在同一個群組，謝乾乾是第一個寫好詞、丟到群組的人，他甚至連 demo 都錄好差點開始 Mix 了，後來因為美麗的歌詞改了第三個版本，我們都好像在美麗的詞裡看到 540 （求救的暗號）了。」對此 Tipsy 分享乾乾蠻有自己的想法，他很清楚自己喜歡或他不喜歡的東西，如果做出的東西沒中，也會和大家分享他想要的樣子，在這樣順暢的溝通基礎下，也讓「我的檔期」四位成員更能放手將天馬行空的創意融入詞韻之中。
Tipsy 進一步指出謝乾乾本就是音樂人出身，技術與聽感並重的他自然放在穩定輸出的 C 位，阿達的 flow 穩健，「大家也知道我明明是個 有錢公子 和九天玄女一起降肉從 九千公尺」 這類歌詞很搭這首有點西岸有點 funk 的 beat；異鄉人過去他的饒舌給大家的印象聲音表情和情緒明顯的特質，在這首 Cypher 特別用一種大家聽起來是饒舌的饒舌感，把一些彈舌之類的炫技，融合他想嘗試比較饒的東西做出突破；一人分飾多角的美麗本人這次用動畫《南方四賤客》的老爹山東腔貫穿全曲，魔性的聲線讓 Tipsy 先提醒大家小心，play 鍵一下，隨即陷入一再 repeat 的循環之中。
回想起這次的 Cypher，阿達感性的表示如果不是因為這次企劃，大家很難聚在一起創作，這次聯乘也讓阿達感覺好像回到為興趣而生的 17 年前。他說著：「因為有趣、好玩而做，創作過程看到彼此的作品也會互相砥礪、持續想修改自己的作品，讓成品更好，所以這次合作讓我感到無比的快樂。」
乾乾也打包票掛保證以四個人真誠的表現，一定會讓這首 Cypher 成為 Red Bull Orbit 中最具特色的作品，大家絕不能錯過。以新奇的人選與主題安排，打造全新四人制饒舌 Cypher 視野，歡迎跟著我的檔期組輕鬆具活力的詞韻與 flow，玩味 Red bull Orbit 每個充滿驚喜的逗趣音步。