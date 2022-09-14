Red Bull Orbit我的檔期，帶你玩味每個充滿驚喜的逗趣音步

由於經手過的「DJ」組可能是在舞池 DJ 台前後班放歌，「檔期」組可能在節目或通告一起工作，難得聚在一起創作，看到組員陣容的

阿達

第一眼覺得 Red Bull 也太幽默了之外，

謝乾乾

倒是有點氣呼呼說著怎麼是把他放在歌手應該要尊重他導演的身份，經過

阿達

一陣追問，

乾乾

才娓娓道來：「那是因為我們公司和某個公司達成了一個合約，一年要出幾首歌，公司產歌量有點慢，不加入寫歌行列的話會違約。」卻被

阿達

回以一個不失禮貌的表情惹得瞬間全體哄堂大笑。