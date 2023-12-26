Game On！Red Bull Orbit的NBA全明星陣容

籃球想必是多數人相當喜愛的運動，觀看世界籃壇最高殿堂的NBA，自然是許多人的每日必備品。誰小時候沒想過和NBA球星一樣飛天遁地，或是幻想在讀秒時刻投進壓哨絕殺球。此次Red Bull Orbit邀來小卡比、PIZZALI、Majin，以及西屯純愛組的High Loc，以饒舌火燙展現他們的球技！

PIZZALI © Jasmine Chang

四位歌手開始接觸NBA的時間點，年紀最長的High Loc興奮地說兩千年頭十年是他最喜歡的精華時期，當時的馬刺三巨頭、活塞五虎，甚至是籃網三劍客他都如數家珍；PIZZALI則是因為林書豪當年的「林來瘋」風潮，開始跟著同學看起比賽；Majin笑言在2019、2020年時因為當時男友的緣故，進而喜歡上如日中天的勇士隊；意外地小卡比從因與朋友合購League Pass線上轉播，近幾年才常態性觀看。

Majin © Jasmine Chang

聊到各自印象最深刻的球賽，T-MAC的35秒13分神蹟、2018年總決賽騎士隊3比1落後絕地大反攻的第五戰，都是大家心目中的經典畫面。Majin不改調皮個性，說到她直覺想到的比賽，是前NBA球星JR Smith喝醉仍上場打球的荒謬時刻。

籃球迷和嘻哈迷有一點極為相近，都喜歡爭論誰是圈子的GOAT（Greatest of All Time）。眾人一致同意MC HotDog在台灣饒舌圈征戰二十年，就和LBJ一樣，倔對當代的傳奇人物。

小卡比 © Jasmine Chang

至於認為自己的饒舌風格和哪位NBA球員的球風相似，四人又分別給出意想不到的答案。小卡比覺得自己像是現在的Victor Oladipo，實力穩健能夠帶給球隊穩定的貢獻；High Loc將自己比喻成DeMar DeRozen，快要失傳的中距離絕學和自己擅長的西岸曲風一樣，不是當代顯學卻又讓人喜愛；Majin搞怪地說自己是WNBA球星Britney Grinder，總是搞出問題讓大家雞飛狗跳。最後其餘三人給予PIZZALI饒舌如火正如Damien Lillard的大號三分球一樣總是燃起全場士氣之高度評價。

High Loc © Jasmine Chang

在這次Cypher中，大家以NBA代諭自己饒舌之火燙。球場上的激情正如同拿起麥克風的饒舌歌手，不只要征服對手更要征服群眾。PIZZALI段落的爆發力，是當前NBA流行的砍分型控衛，更激發了大家的競爭心；小卡比饒舌的穩健和粒粒分明，像是禁區大個子的實打實硬朗；Majin的靈巧如可切可投的全能小前鋒；High Loc的文字遊戲，像是球場上出奇不意的延伸3D球員，給予聽眾驚喜。

聊到後來，大家不約而同認為籃球和嘻哈如同一體兩面，只是表現方式的不同。而究竟他們的Cypher球賽，會是怎麼樣的激情四射，只有點進Red Bull Orbit觀看才知道了。