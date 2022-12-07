才22歲，頂著台大學生的光環，第一張專輯就迅速攻佔各大嘻哈點播榜單，被稱作年度級的「超級新人」，Gummy B卻顯得很謙虛，「有到『超級』新人嗎？我自己是覺得還好，只是碰巧在沒什麼人出歌的時間出了一張專輯，又剛好被一些前輩聽到，都是機緣巧合之下，也沒有到『超級』啦。」他謙稱。

然而，這次被邀請加入Red Bull Orbit「新生報到」組的創作，竟一度讓他卡關許久，最後，他才用自稱是「劍走偏鋒」的方式，完成了此次創作。

Red Bull Orbit © Jasmine Chang

Gummy B過去的詞曲創作中，文字上向來較為細膩，例如，他最受歡迎的作品之一〈石橋〉，就運用了極有詩意的詞，講述了寓意深遠，甚至帶點「禪意」的故事。觀眾聽歌時，隨著曲子進行，看著動人的歌詞，也同時在腦中播完了一齣動人的劇目。

相較於之前擅長用詞來傳達完整的價值觀、人生觀，這次Gummy B在新生組的創作卻是玩心大發。

「轉大人」的啟蒙老師入詞 Gummy B首度嘗試「劍走偏鋒」主題

Red Bull Orbit © Jasmine Chang

「我寫這一整段歌詞其實卡很久，本來寫了一個版本，後來感覺不太對，整個打掉重練。」Gummy B回想當時的狀態，情緒較為緊繃，腦中思緒紛亂。

接到「新生」這個主題時，他跟許多人一樣，直覺想到的是跟「學習」或者「新的力量」有關的角度，完成之後，總覺得「怪怪的」，也缺少新意，「這不是我特別想表達的。」他說。

在繳交作品的前三天，他決定把原本的創作丟掉！

某一天，他去散步，在散步的過程中，靈光乍現，就將現在聽眾看到的詞，一口氣完成了。

「我這次會比較偏『玩』這個東西的感覺，玩心大發！」他說道，「感覺可以嘗試比較幽默一點，劍走偏鋒的東西。沒有每一段都有Punchline、雙關⋯⋯沒有，我那時就是想到什麼寫什麼。」

我們問他，為什麼這是劍走偏鋒？「是主題上的劍走偏鋒，大家寫的都是新的力量，我寫的是比較十八禁的故事。」他笑到。

「雅美雅美蝶 雅美雅美蝶 蝶

I got dat got dat check, got dat got dat check, check

以前叫她老師現在叫她姊姊

有時候角色扮演換她叫我爹爹」

這個靈感是怎麼出現的？「我想到了我們有很多『轉大人』的啟蒙老師！」Gummy B解釋，「我那時候散步就想說：新生，有新同學就有老師，而有些演員，我們就會尊稱XX老師，比如蒼老師（編按：蒼井優），覺得這也是有趣的切入點。」

製作人Shawn則點評，這次他下的Beat，因應「新生代」的主題，所以曲風也是現在年輕大眾耳熟能詳的風格，但不太是Gummy B會做的曲風，「沒想到他做出來，還是Gummy B，這次新生組自己的特色都保持得蠻好的。」

新生代如何被聽見？保有個人特色最重要

問及如何看待新生代嘻哈歌手的發展與挑戰，Gummy B與Shawn都給出了相似的答案。

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「我覺得大家的實力都很強，最大的問題已經不是音樂的品質。」Gummy B說到。Shawn也認同，尤其這個時代做音樂的門檻已經降低許多。

那麼挑戰在哪裡呢？Gummy B認為是「如何被聽見」，Shawn則認為是「保有個人特質」。

Shawn以這次新生組的創作為例，四位歌手：同理、Gummy B、趙翊凡、緋村宗祐，在相同的Beat之下，都仍然保有強烈的個人特色。比如，同理的Autotune玩得很好，給他任何一組Beat，他都能有自己的風格；緋村宗祐雖然唱Old School居多，但面對這樣比較不是他風格的Beat，也仍然能保有個人特色。

Shawn給新生代歌手的建議是，在音樂製作門檻降低、資源愈來愈多的時代，你的個人特質、風格，會遠遠大於「我做的東西跟ＸＸＸ很像」的重要性，不用急著為自己貼標籤。

「總歸一句，人設與個人風格是最重要的！」Shawn強調。

Gummy B則娓娓道出屬於他這一輩新生代音樂歌手的困境，「像我這一輩的歌手，很多是沒有簽公司，要獨立發行、製作，而在宣傳、行銷這一塊，會比較少知識跟心力去投入做這件事，我覺得有點可惜，缺少讓更多人聽到音樂的管道跟方式。」

Gummy B第一張專輯就廣受矚目，外人看來無疑是幸運的，但其實，他也是背水一戰。

今年六月，他從台大辦理休學。這個念頭其實在去年大三上學期時，就盤據在他腦海中，把下學期讀完之後，他便毅然決然決定休學。

除了因為在學校想學的課，他都已修完之外，另一方面，也是想看看，如果現在出來做音樂，能耐能到哪。

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至於未來有何打算？休學年限到了，還會再回校園嗎？

他輕鬆一笑，「看情況吧，做音樂沒搞頭就回去讀書。」

不過可以確定的是，屬於他這個世代的新生力量正在勃發、起飛，而他也會持續用音樂，傳遞自己的態度與價值觀。