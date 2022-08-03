Red Bull Orbit 斜槓青年組帶您進入工而優則饒的絕妙境地

「斜槓」一詞源自於英文「slash」（斜線），因《紐約時報》專欄作家瑪希‧艾波赫（Marci Alboher）的著作《雙重職業》而讓大家廣泛使用在同時擁有多種職業與身分的人們。當我們經歷了縱橫影壇的新鮮王子威爾史密斯，演過戲也出過嘻哈專輯的大白鯊俠客歐尼爾等優秀的斜槓歌手，Red Bull Orbit 再次打破框架將具貿易人員、警察、設計師以及職業軍人身份的 FRaNKIE、POPO J、ZENBØ、JAYRoll 集結創作，透過 Shawn 的曲風定調，帶領大家進入這四位饒舌新星工而優則饒的絕妙境地。

「斜槓」一詞源自於英文「slash」（斜線），因《紐約時報》專欄作家瑪希‧艾波赫（Marci Alboher）的著作《雙重職業》而讓大家廣泛使用在同時擁有多種職業與身分的人們。當我們經歷了縱橫影壇的新鮮王子威爾史密斯，演過戲也出過嘻哈專輯的大白鯊俠客歐尼爾等優秀的斜槓歌手，Red Bull Orbit 再次打破框架將具貿易人員、警察、設計師以及職業軍人身份的 FRaNKIE、POPO J、ZENBØ、JAYRoll 集結創作，透過 Shawn 的曲風定調，帶領大家進入這四位饒舌新星工而優則饒的絕妙境地。

「斜槓」一詞源自於英文「slash」（斜線），因《紐約時報》專欄作家瑪希‧艾波赫（Marci Alboher）的著作《雙重職業》而讓大家廣泛使用在同時擁有多種職業與身分的人們。當我們經歷了縱橫影壇的新鮮王子威爾史密斯，演過戲也出過嘻哈專輯的大白鯊俠客歐尼爾等優秀的斜槓歌手，Red Bull Orbit 再次打破框架將具貿易人員、警察、設計師以及職業軍人身份的 FRaNKIE、POPO J、ZENBØ、JAYRoll 集結創作，透過 Shawn 的曲風定調，帶領大家進入這四位饒舌新星工而優則饒的絕妙境地。

曾為異鄉人 Outlander 單戀歡享作品〈異鄉情願〉擔當編曲，2020 年金曲獎負責聲音後期處理，本就有著多棲的斜槓身份製作人 Shawn，卻表示面對「斜槓青年組」主題時一度陷入苦惱之中？原來將 Afa、PoPo J、ZENBØ 以及 JAYRoll 四人一字攤開，彼此迥異的風格讓 Shawn 不斷思考該做什麼樣的東西將四位進行整合。「所幸 Red Bull 給我很大的空間，只給我一個主題，其他都讓製作人自己發展，曲風和內容都不限，所以對我來說都是蠻有趣、蠻新的嘗試。」也因此在這樣自由的基調下，Shawn 決定此次 Cypher 的核心重點就是「幽默」，用有趣、有點發牢騷的方式來講斜槓這個主題。

曾為異鄉人 Outlander 單戀歡享作品〈異鄉情願〉擔當編曲，2020 年金曲獎負責聲音後期處理，本就有著多棲的斜槓身份製作人 Shawn，卻表示面對「斜槓青年組」主題時一度陷入苦惱之中？原來將 Afa、PoPo J、ZENBØ 以及 JAYRoll 四人一字攤開，彼此迥異的風格讓 Shawn 不斷思考該做什麼樣的東西將四位進行整合。「所幸 Red Bull 給我很大的空間，只給我一個主題，其他都讓製作人自己發展，曲風和內容都不限，所以對我來說都是蠻有趣、蠻新的嘗試。」也因此在這樣自由的基調下，Shawn 決定此次 Cypher 的核心重點就是「幽默」，用有趣、有點發牢騷的方式來講斜槓這個主題。

曾為異鄉人 Outlander 單戀歡享作品〈異鄉情願〉擔當編曲，2020 年金曲獎負責聲音後期處理，本就有著多棲的斜槓身份製作人 Shawn，卻表示面對「斜槓青年組」主題時一度陷入苦惱之中？原來將 Afa、PoPo J、ZENBØ 以及 JAYRoll 四人一字攤開，彼此迥異的風格讓 Shawn 不斷思考該做什麼樣的東西將四位進行整合。「所幸 Red Bull 給我很大的空間，只給我一個主題，其他都讓製作人自己發展，曲風和內容都不限，所以對我來說都是蠻有趣、蠻新的嘗試。」也因此在這樣自由的基調下，Shawn 決定此次 Cypher 的核心重點就是「幽默」，用有趣、有點發牢騷的方式來講斜槓這個主題。

一邊是近期推出全新專輯《兩條船》，在音樂與生活間找到屬於自己的生活方式，就算腳踏兩條船也能正面向前，另一邊則是被警察耽誤的饒舌鬼才，Afa 與 PoPo J 鮮明的特質成為 Shawn 組隊時心中的首選，後來透過 Afa 將隊伍集結起來，收到的回饋帶給 Shawn 相當大的驚喜。「他們徹底消除了我的疑慮，錄製的成品跳脫出我對他們的刻板印象，有些曲風過去可能沒試過，但成品讓我覺得非常酷。」除了 Afa 在編曲上駕輕就熟，PoPo J 作品呈現高度的完整性，加上 JAYRoll 的饒舌屬性與當代大雄 ZENBØ 的獨特型格，確實讓作品營造出一種「算了吧。」幽默好笑但有點無奈的氛圍。

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一邊是近期推出全新專輯《兩條船》，在音樂與生活間找到屬於自己的生活方式，就算腳踏兩條船也能正面向前，另一邊則是被警察耽誤的饒舌鬼才，Afa 與 PoPo J 鮮明的特質成為 Shawn 組隊時心中的首選，後來透過 Afa 將隊伍集結起來，收到的回饋帶給 Shawn 相當大的驚喜。「他們徹底消除了我的疑慮，錄製的成品跳脫出我對他們的刻板印象，有些曲風過去可能沒試過，但成品讓我覺得非常酷。」除了 Afa 在編曲上駕輕就熟，PoPo J 作品呈現高度的完整性，加上 JAYRoll 的饒舌屬性與當代大雄 ZENBØ 的獨特型格，確實讓作品營造出一種「算了吧。」幽默好笑但有點無奈的氛圍。