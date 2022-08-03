Red Bull Orbit 斜槓青年組帶您進入工而優則饒的絕妙境地

「斜槓」一詞源自於英文「slash」（斜線），因《紐約時報》專欄作家瑪希‧艾波赫（Marci Alboher）的著作《雙重職業》而讓大家廣泛使用在同時擁有多種職業與身分的人們。當我們經歷了縱橫影壇的新鮮王子威爾史密斯，演過戲也出過嘻哈專輯的大白鯊俠客歐尼爾等優秀的斜槓歌手，Red Bull Orbit 再次打破框架將具貿易人員、警察、設計師以及職業軍人身份的 FRaNKIE、POPO J、ZENBØ、JAYRoll 集結創作，透過 Shawn 的曲風定調，帶領大家進入這四位饒舌新星工而優則饒的絕妙境地。
曾為異鄉人 Outlander 單戀歡享作品〈異鄉情願〉擔當編曲，2020 年金曲獎負責聲音後期處理，本就有著多棲的斜槓身份製作人 Shawn，卻表示面對「斜槓青年組」主題時一度陷入苦惱之中？原來將 Afa、PoPo J、ZENBØ 以及 JAYRoll 四人一字攤開，彼此迥異的風格讓 Shawn 不斷思考該做什麼樣的東西將四位進行整合。「所幸 Red Bull 給我很大的空間，只給我一個主題，其他都讓製作人自己發展，曲風和內容都不限，所以對我來說都是蠻有趣、蠻新的嘗試。」也因此在這樣自由的基調下，Shawn 決定此次 Cypher 的核心重點就是「幽默」，用有趣、有點發牢騷的方式來講斜槓這個主題。
一邊是近期推出全新專輯《兩條船》，在音樂與生活間找到屬於自己的生活方式，就算腳踏兩條船也能正面向前，另一邊則是被警察耽誤的饒舌鬼才，Afa 與 PoPo J 鮮明的特質成為 Shawn 組隊時心中的首選，後來透過 Afa 將隊伍集結起來，收到的回饋帶給 Shawn 相當大的驚喜。「他們徹底消除了我的疑慮，錄製的成品跳脫出我對他們的刻板印象，有些曲風過去可能沒試過，但成品讓我覺得非常酷。」除了 Afa 在編曲上駕輕就熟，PoPo J 作品呈現高度的完整性，加上 JAYRoll 的饒舌屬性與當代大雄 ZENBØ 的獨特型格，確實讓作品營造出一種「算了吧。」幽默好笑但有點無奈的氛圍。
而在 2017 年時以《GEEKNONOBITA 怪胎大雄》打敗大支、J.Sheon、Leo王等勁敵奪得金音獎最佳嘻哈專輯，並在《大嘻哈時代》以種子選手之姿帶來優異的表現，曾為流行品牌負責設計，一邊做設計，一邊做饒舌五六年的 ZENBØ 在收到主題邀請時就有種捨我其誰的感覺滿載全身， 開玩笑的說如果有冷酷組應該更適合自己， ZENBØ 在 Cypher 的發想中將自己放在補師的位置，身處團隊如何在四位歌手中完整呈現自己 100% 的態度和風格，但又不要去壓到別人的光芒，這要做完美的協調，讓每個人的光芒都會被看到，成為 ZENBØ 創作上的重點。回想起一鏡到底的拍攝過程，ZENBØ 興奮的表示現場很多畫面其實是即興 feats. 出來的「像是 POPO J 在唱到取樣自 Yappy 的『賽鴿』，我就走到 POPO J 旁邊坐一個丟骰盅的動作，這完全是我們玩在一起想出來的。」另外唱完換到 JAYRoll 的段落， ZENBØ 讓 JAYRoll 做個把自己推開的動作增加互動，結果不小心推太用力了，但最後畫面效果非常好，很有火藥味和衝突感，讓 ZENBØ 對大家行雲流水般的表現給予高度評價。
ZENBØ 認為這次的作品傳達的就是專業度，希望打破世俗上對於斜槓青年可能不認真的印象，「我們可以用同樣的能量做很不止一件事情，我們斜槓也可以很專業。」Shawn 也以自己在業界的歷練與我們分享如果熟練的技能越多，當有機會出現在眼前自然更能得心應手，希望大家在欣賞作品的同時，也能不斷充實自己面對眼前的挑戰。以新奇的人選與主題安排，打造全新四人制饒舌 Cypher 視野，歡迎鎖定 Red Bull Orbit 陸續露出的主題組合，一起來場心曠神怡的饒舌巡禮吧。