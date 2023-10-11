你想當英雄還是反派？Red Bull Orbit超級英雄小隊集結！

如果給你選擇，你會想要什麼超能力？是力大無窮？飛天遁地？時空旅行？還是再給我三個願望呢？超級英雄電影當道，每個小孩子都曾幻想自己是螢幕裡面那個帥氣無比拯救世界的英雄。這次Red Bull Orbit集結阿夫、吳霏、比杰和參劈團員小個，以最意想不到的跨世代陣容，組成超能力小隊！

Red Bull Orbit邀請藝人用超能力為題創作，發揮想像力 © Jasmine Chang

對於饒舌歌手而言，他們在自身的音樂中是無所不能的，可以大開大合地盡情展現自己的技能和天賦，肆無忌憚地表現自己天馬行空的想像力。但如果是個有超能力的超級英雄，那又該是怎麼樣的畫面呢？

比杰的選擇，自然是力大無窮的怪力男，可能是綠巨人浩克也可以是黑亞當。他給出的理由也很有自己的風格。只因他們可以大肆全力揮拳，但不用對造成的破壞負責。阿夫想當時空穿越者，因為想和別人的媽媽「談戀愛」，但為了避免年齡差距過大所以回到過去。嗯，看來是個祖父悖論的難題。

阿夫想當時空穿越者，想跟別人的媽媽談戀愛 © Jasmine Chang

吳霏認為自己是火焰人，身為一個饒舌歌手都想用嘴巴噴射火焰燃盡一切。但在燃燒的過程中，好像常常也燒到自己和身邊的人。小個的心靈控制則更為便利。「我想要什麼就叫其他人去做就好啦！」小個如是說，就像是《復仇者聯盟》中薩諾斯的彈指事件，大家在那邊打半天，只要開口告訴他不要彈就沒事了。

小個則是想當心靈控制者 © Jasmine Chang

談及對於英雄的定義，又能看出四人個性上的大相徑庭。比杰覺得當英雄就要很自我中心但同時又很大愛；阿夫意外地正經說英雄應該要是帶給大家希望的人；吳霏想像中的英雄是大家都想成為的role model，但就是因為太完美大家望塵莫及才成為了英雄。其中唯一已有家室的小個則笑著表示自己對英雄的想法比較中二熱血。普通人也會是英雄，可以很熱血且勇敢地維護跟捍衛他自己信念的事情，然後把這些事情化作為行動。

雖然英雄聽起來很帥，但諸位歌手卻一致認同，若有機會選擇自己一定要當反派。只因當英雄要一直維持正面形象太累了，若犯了個錯還會被大家放大檢視批判。而從反派出發世人眼光的標準會降低許多，反而不需要在意他人的看法，還能活得更自由也有更多的容錯空間。

四人一致表示如大支、瘦子等現在的正面形象及提攜後輩，都像是楷模般的存在 © Jasmine Chang

當聊到當今嘻哈圈誰是英雄角色時，四人紛紛表示如大支、瘦子等現在的正面形象及提攜後輩，都是被當作楷模般的存在。吳霏開玩笑地說自己開始寫歌時都在聽阿夫的作品，他應該算是自已的英雄吧！小個的觀點則更為有趣，他認為饒舌歌手在這個社會上就是反派，都在做一些反抗主流的事。但就自己嘻哈參與者來看，做這些事超酷，都是心目中的英雄吧。

此次Red Bull Orbit Cypher的超能力小隊，邀來製作人Kuma合作，以振奮人心的澎湃編曲，引領聽眾進入比杰、小個、阿夫、吳霏的超能力宇宙之中。小個和阿夫都認為在Cypher中吳霏的聽感和寫詞畫面感最強烈。阿夫則展現一貫硬實力具備的屌兒啷噹。雖然在提問時請每個舉出除自己之外覺得表現最好的歌手，但比杰堅持要選自己：「我除了自己的verse還寫了副歌欸！全部就我做最多事情。如果沒有我點題寫Super Hero，大家還以為是一群有妄想症的人聚在一起！」