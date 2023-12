「甜蜜城市」這個源自台南食物普遍偏甜的雅號,也成為大家對府城台南的直覺印象。街頭巷尾的小吃,見證台灣數百年發展的古蹟,台南帶給人的感覺總是鬆弛有致。此次Red Bull Orbit找來四位台南之子—RPG、喬治阿兄、Young Lee以及C Grass,用每個人獨有的視角,闡述這座甜的讓人著迷的城市。

Red Bull Orbit 台南之子 © Jasmine Chang RPG © Jasmine Chang C GRASS © Jasmine Chang GEORGE BRO © Jasmine Chang YOUNG LEE © Jasmine Chang

Red Bull Orbit -台南之子

製作人:Burger Lin

饒舌創作:RPG/C Grass/阿兄喬治/YoungLee

【對照歌詞】

RPG

I don’t really need to put it back on the map

就自己已經 the one and only

Right on the track

Welcome to TNC 總是甜蜜

吃貨們最愛逛的街 (that’s right)

對我來說這裡是一切的起點

在這裡學會我的我的 b-boy stance

如果她真的需要 沒話說我必須到

她呼喚我會出現就算千里遠 (no matter what)

沒被淡忘 閃亮每天每一年

依舊是盼望 在你來的每一遍

Old but gold 看板 就像是全美戲院

繼續的綻放 等你來探望

And I’ll be back one day 我絕對不會迷路

就算近鄉情怯呼吸急促

走遍了大江南北 回到家是最後一步

我像是每一年的黑面琵鷺

C Grass

搭拉搭拉搭 我只有一句話

別再叫我帶你去吃文章牛肉湯

真的要吃屌的就在民生路後巷

但我不會唱出店名怕太多人搶

My lover lover lover lover don’t say no

不然我們等等一起去吃小豪洲

吃完再去找喬治阿兄

阿兄讓南部七辣全部龍大巴豆

要台南女孩子減肥實在是強人所難

不吃飽夢想這條路哪有力氣能走完

每趟都是good trip 當我走在金華路

全聚集在這條街上南部精華crew

我隨身攜帶糖粉上次被臨檢

台南甜蜜城市口味撥弄我心弦

就算走得很遠還是回到這起點

TNC的招牌一定最經典

阿兄喬治

嘿 哪下台南車頭要先探聽

要吃好料的 就打電話來問阿兄

台南小吃 不要找太有名

要是走錯店 會被人當盤子

首先 帶你來到國華街巷

牛肉湯 小卷米粉 香腸熟肉

潤餅 碗粿 割包 米糕 看要吃啥

土魠魚羹 米粿 好幾十樣

還有鱔魚意麵 我喜歡吃炒乾

來走一趟 可以讓你飽三天

邊走邊吃 運動幫助消化

體會一下在地迷人的香

最多糖的城市 怎麼可能不吃點心

蕃薯碰 白糖粿 古早味的挫冰

車輪餅 甜甜圈 還是要吃布丁

這趟不只塞滿你的胃 還要填滿你的心

Young Lee

每當回到台南經過勝利路 好像回家報平安

吃的那叫懷念 還很清楚18年剛升大一 記憶中的口袋名單

用最純粹的style 桿著的是施過魔法的麵粉 還輪不到點下酒菜尋歡

有沒有聽過 聽過一種蛋餅 represent勝利豬肉早點 一口就能彷彿走在雲端

OG原味生菜淋美乃滋 看林北來吃了六年都沒考慮加起司或是火腿

夾這豬肉煎得多美 挖靠講到這先讓我吞個 讓我吞個口水

哇那是最棒的香味

一對翅膀 沿著飄來的方位

我們隨時都能找回這種純真

像當初一盤蛋餅是它完整我的人生