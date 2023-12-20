連空氣都是甜的，台南之子齊聚Red Bull Orbit

「甜蜜城市」這個源自台南食物普遍偏甜的雅號，也成為大家對府城台南的直覺印象。街頭巷尾的小吃，見證台灣數百年發展的古蹟，台南帶給人的感覺總是鬆弛有致。此次Red Bull Orbit找來四位台南之子—RPG、阿兄喬治、Young Lee以及C Grass，用每個人獨有的視角，闡述這座甜的讓人著迷的城市。

RPG © Jasmine Chang

此次Cypher陣容，除了Young Lee本為桃園人南下台南念書之外，其他三人都是土生土長的台南人。RPG來自台南山上區，直至大學赴北才離開，阿兄喬治和C Grass則是扎根在地。但說也有趣，Young Lee自從定居台南後，也再也沒離開過了。

對於台南的印象，Young Lee給了地方觀光局會很喜歡的答案：「好吃又好玩。」、「美食和人。」RPG則笑說現在觀光客越來越多，面對眾多圓環會遲疑的一定不是在地人。但這幾年新的建設林立，每每回去都有一種城市在進步的感覺。阿兄喬治和C Grass則認為台南步調和其他一線城市相比慢上許多，保留不少人與人之間的人情味。

C Grass © Jasmine Chang

說到台南，自然不能不討論到美食，聊到各自心目中必去的店家，大家直接開始爭論起來。Young Lee提及的連鎖牛肉湯店，被阿兄喬治吐槽那怎麼會是必吃的。但也推薦了阿銘意麵是他的心頭愛。RPG表示北安路上的馨味薑母鴨，裡頭的招牌菜並不是薑母鴨而是胡椒白菜雞。每次回台南一定包兩、三袋帶走。

阿兄喬治 © Jasmine Chang

阿兄喬治提到華哥牛肉湯；水萍塭公園對面肉餡給超多的蔥油餅攤；以及由同為饒舌歌手阿雞掌勺的林家肉燥飯。C Grass更是工商了阿兄喬治的餐酒館M-BAR，認爲嘻哈人到台南都該去拜訪。

明明是因音樂而起的專訪，現場大多時間都是在聊台南美食，或許這也是這座城市獨有的魔力。眾人以各自對台南的認知切入此次Red Bull Orbit，Young Lee首先想到自己常吃勝利路豬肉蛋餅，切入自己的日常；阿兄喬治以帶外地人體驗台南生活的出發點創作；C Grass選擇想以有別於過往自身兇狠形象，更輕鬆地唱出台南的樣子；RPG則以北漂遊子的形象，壓著黑面琵鷺/全美戲院的韻腳，講著對台南的熱愛和思念。

Young Lee © Jasmine Chang

對於台南當前嘻哈音樂場景的想像，C Grass認為台南有種正統嘻哈的氛圍，可能是人人有功練扎根得深，阿兄喬治覺得現在有許多新生代出頭，活力旺盛。RPG則表示回想過去高中的竹幫團員，至今仍在饒舌圈活躍著，想到就覺得蠻感動的。

聊了台南這麼多，大家還不快點進Red Bull Orbit的台南之子Cypher，好好感受台南的鬆弛有致吧！