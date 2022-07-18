Red Bull Orbit 台語饒舌組打頭陣，刷新你的五感體驗

不論是黑名單工作室的〈台北帝國〉、林強〈溫泉鄉的槍子〉、糯米團的〈心肝怦怦飆飆飆〉；到 Yappy 的〈陷阱苗栗〉、葛西瓦〈Maya maluqem 別退縮〉，這些方言饒舌總在詞句的咬合間展現出乎預料的張力，增加了我們聆聽上的驚喜，首波 Red Bull Orbit 特別集結目前全台灣最厲害台語饒舌的 Rapper－Gambler 剛伯樂、潤少、李紅 REDLEE、Savage.M/馬克，並由音樂人 Shawn 為其創作 Beat，創作出專屬 Red Bull 具個性又滿載帥氣的台語饒舌。我們特別與 Shawn 以及 Gambler 展開對談，讓所有樂迷聆聽作品前，先行走進 Red Bull Orbit「台語饒舌」組的魅力視野。

Red Bull Orbit- REDLEE © Jasmine Chang

身為艾克斯娛樂旗下新廠牌 Forbidden Paradise 要角，曾為 J.Sheon〈不管他嗑了什麼都給我來一點 (Feat.BCW)〉 與 BOXING 葛西瓦 x BCW〈到了沒？〉負責編曲，與許多新生代嘻哈歌手合作的 Shawn 興奮表示，當他收到這個題目時，腦海裡第一浮現就是潤少與 Savage.M/馬克兩人，後來看到加入李紅 REDLEE 與 Gambler 剛伯樂的四人組合，除讓 Shawn 感覺自己也太會猜，也相信這個組合將為 Red Bull 呈現最特別的台語「氣口」。

「我覺得他們的作品非常道地，很能呈現本土文化，因此再適合這主題不過，當時已經有預感我們會一起玩出有點壞、有點兇，但又帶有幽默感覺的作品。」由於台語音節較多、詞彙運用方式更多元，在有些情緒或事物表達上，Shawn 認為使用台語更有力道外，也能完整表達含義和勾勒出的想像，這讓他想起有時在短影片時看到台客拍的影片可能不是在講什麼正經事，但就是感覺幽默，也成為 Shawn 在音色和編曲上的繆思。

「我並不是以『台』為基調，而是從音樂節奏上著手．選擇夠快、夠瘋、夠壞、有點 edm 感覺的音樂，與那種台感的舞曲做區別，這樣風格就會跳出來也更有趣。」回想創作的過程給予身處各地的四人錄音與技術層面上的方向讓他們各自發揮，最後再跟大家搜集作品，尤其老戰友 Savage.M/馬克一句「要不是我刑期還沒假釋完，要不然我跟你沒完。」讓 Shawn 不禁大笑這種真實感就是他要的幽默，也有信心這首集結四人的 Cypher 將再啟大家對台語饒舌的討論和興趣。

Red Bull Orbit-Gambler © Jasmine Chang

而將視線轉到歌手代表，身為台灣 G Rap (Gangsta Rap) 新指標的 Gambler 剛伯樂，在收到主題邀請時已有種捨我其誰的自信油然而生。自認講台語的時間比講國語還長，Gambler 認為台語創作與中文創作不一樣的地方在於中文是四個聲調，台語同樣一個字卻可能有不一樣的發音方式，相對的韻腳也變得比較多，因此寫台語比中文更能表達創作者要說什麼，詞句內容也可以更豐富。

將自己的近況以及該怎麼在饒舌圈脫穎而出融入 Cypher 中，Gambler 對於自己從「像咱這款的少年家 我就問哩到底要往哪找 今年我證明我家治 哩講我痟的我嘛簽進去 ANK」到「講我痟的我嘛簽進去ANK 為什麼會瘋我這條講未了 凊彩講幾咧嘿阮大個春風」語句的轉折最為滿意，誰說一個看起來歌詞很兇很瘋的小屁孩，不僅被混血兒娛樂簽下， 台語第一指標春風還變成自己的老闆，人生就是這麼有趣。

Red Bull Orbit 透過年輕的方式來傳達「台語」的重要性，這次企劃除讓 Gambler 表示認同，藉由這首 Cypher 用年輕人覺得酷的方式說台語 ，勢必勾起年輕人想了解台語歌詞的好奇心，讓台語繼續講下去。Red Bull Orbit 以新奇的人選與主題安排，打造全新四人制饒舌 Cypher 視野，歡迎鎖定我們陸續露出的主題組合，沈浸於詞韻與 flow 來場心曠神怡的饒舌巡禮吧！

Red Bull Orbit－台語饒舌

製作人：Shawn

饒舌創作：Gambler剛伯樂、潤少、李紅REDLEE、Savage.M/馬克