2009 年 4 月，Oracle Red Bull車隊的Christian Horner回憶起在上海和歐洲之間長途飛行中獨自思考的情景，這是他執掌車隊的第五個年頭。 Red Bull車隊剛剛由 21 歲的Sebastian Vettel首次贏得大獎賽的冠軍殊榮。

他說:當我們取得第一場勝利時，我記得在回家的飛機上我想著，‘好吧，如果不出意外的話，至少我們贏了一場。然後，當然，你會渴望更多。

而且“更多”很快就會到來。

我認為我們任何人都無法想像或夢想過我們未來會發生什麼 Christian Horner OBE

Max Verstappen 在加拿大大獎賽上取得的勝利是Red Bull車隊自 19 年前在澳大利亞首次亮相以來取得的第 100 場勝利。 這當然再次值得慶祝——Oracle Red Bull 車隊贏得了 2023 年迄今為止舉行的全部八場大獎賽——但同時也引發了Horner的反思。

他說：從一開始這就是一段奇妙的旅程。2009 年在中國取得的第一場勝利......我認為我們中的任何人都無法想像或夢想過我們未來會發生什麼，所以第一次勝利之後，逐漸完成我們的 99 場勝利 - 並實現了我們的世紀 - 真是太棒了。

Canada was Verstappen's fourth win in a row, and second in Montreal © Getty Images/Red Bull Content Pool

用Horner的形容詞來說，Red Bull車隊的成就不僅令人難以置信，而且具有歷史意義。Verstappen在蒙特婁邁向巔峰，讓車隊成為第五支取得百勝的 F1 車隊，其他車隊分別是Ferrari (242場)、McLaren (183場)、Mercedes (125場)和 Williams (114場)。 這是 F1史上的名人錄，Red Bull車隊現在贏得了其參加的 27% 的比賽。

01 Red Bull車隊在大獎賽上的勝利

如果您想在 F1 中大展身手，不妨在這項運動最著名的比賽中贏得榮耀。 這裡是車隊 (迄今為止) 100 場大獎賽勝利的所在。

No. of wins Grand Prix 7 Monaco 6 Abu Dhabi 5 Spain, Brazil, Malaysia, Japan, Belgium 4 Mexico, Great Britain, Canada, Azerbaijan, Singapore 3 Austria, USA (Austin), Italy, Germany, Korea, Bahrain, Hungary, India 2 China, Australia, Europe (Valencia), Netherlands, Emilia Romagna, Saudi Arabia, Miami, France 1 Turkey, Styria

自 2005 年成立以來，Red Bull Racing車隊的 100 場 F1 勝利由 12 名參加過比賽的車手中的 5 人建立； Verstappen (41 場勝利), Vettel (38場), Mark Webber (9場), Daniel Ricciardo (7場) and Sergio Pérez (5場).

02 Verstappen 與Senna齊名

Verstappen最近的勝利也創造了一些個人歷史紀錄：他的第 41 場 F1 勝利使他追平了三屆世界冠軍Ayrton Senna的運動紀錄。 從他為車隊參賽的第一刻起——2016 年在西班牙，他輕鬆取得了一場非凡的勝利——他很高興成為 Red Bull車隊 F1 故事的中心人物。

Verstappen joined Senna with his latest – and 41st – victory © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen沉思道：從我小時候開始——一直到 F1——你永遠不知道它會在哪裡結束。已經贏得這麼多場比賽是令人難以置信的事情，但當然，我不希望它停在這裡 - 41％，這還不錯！

“我在第一場比賽中為車隊贏得了第一場勝利，這太不可思議了——我想每個人都有點震驚，包括我自己。[2021 年]一起贏得我們的第一個世界冠軍，對我來說非常激動。能成為車隊的一員真的非常愉快。”

03 難忘的傳奇

Verstappen 和隊友Pérez 在現今 F1 比賽中以 1-2 的比分讓這項運動的車迷們記住了Red Bull車隊，成為 F1 力量崛起的最初印象，當時Vettel與Mark Webber聯手，分享了車隊的前 47 場勝利。 這位德國車手在 2010-13 賽季連續四次奪冠。

這非常令人興奮，顯然是非常美好的回憶 Sebastian Vettel

“我記得在中國的第一次——我記得我在賽後舉起獎杯時割傷了拇指！” Vettel笑了。 “這非常令人興奮，顯然是非常美好的回憶。我認為第 101 場和第 102 場比賽的勝利也即將到來。我為車隊感到非常高興。”

Vettel's 38th and final win for the team came at Brazil 2013 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Webber則表示，能夠參與早期的百場勝利之路是他所珍視的事情。

我認為，即使在我們最樂觀和最瘋狂的夢想中，贏得 100 場大獎賽勝利也是一個相當大的挑戰 Mark Webber

澳大利亞車手表示：車隊最初的幾場勝利非常特別——就個人而言，對我來說也是美好的回憶。

“考慮到競爭的激烈程度，你永遠不知道在一級方程式賽車中取得如此令人難以置信的成績是多麼不容易。因此，我認為，即使在我們最樂觀和最瘋狂的夢想中，獲得 100 場大獎賽勝利也將是一件令人興奮的事情。這是一個相當大的挑戰。”

Pérez於 2021 年加入車隊，之前十年他曾效力於其他三支 F1 車隊，這位墨西哥人已被證明是街頭賽道的大師，他與Red Bull車隊取得的所有五場勝利都來自公路賽道。

他表示：我在摩納哥 [2022] 的勝利對我來說真的很特別......以及我們與Max完成的 1-2 名佳績，並且與車隊一起度過的愉快時光。

“我很高興也很自豪能夠成為這支出色車隊的一員。他們在短暫的歷史中所做的事情確實令人印象深刻……當你在這裡工作時，你就會明白為什麼。”

04 從 0 到 100

Red Bull車隊花了 75 場比賽才贏得了首場大獎賽的勝利（2009 年Vettel 在中國），自 2005 年車隊在澳大利亞首次亮相以來，在 356 場比賽中，重大里程碑往往來得匆忙，但有時會放慢速度。

以下是Red Bull在邁向 100 場旅程中，每取得 10 場勝利所需的時間跨度。

Wins From To No. of races 1-10 China 2009 Europe 2010 23 10-20 Europe 2010 Monaco 2011 16 20-30 Monaco 2011 Great Britain 2012 22 30-40 Great Britain 2012 Italy 2013 23 40-50 Italy 2013 Belgium 2014 19 50-60 Belgium 2014 Austria 2019 97 60-70 Austria 2019 Austria 2021 38 70-80 Austria 2021 Monaco 2022 20 80-90 Monaco 2022 USA 2022 12 90-100 USA 2022 Canada 2023 11

正如我們上表所示，通往 100 場勝利的旅程幾乎不是線性的，對於 2023 年作為第三位和替補車手回歸車隊的Ricciardo來說，這使得承認和慶祝變得更加重要。

當 Mercedes居主導地位時，這位澳大利亞車手為車隊贏得七場勝利，並且了解在休兵期取得勝利有多麼困難，這讓美好時光變得更加有意義。

Ricciardo 解釋道：一百聽起來像是一個很大的數字——當然，確實如此——但要達到這個目標需要付出很多努力，而且你永遠不想把其中任何一個視為理所當然。但當然應該慶祝這些時刻，因為它們不會永遠持續下去。我很高興看到車隊目前做了很多這樣的事情。

Ricciardo is back in blue with Max and Checo in 2023 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Horner完全同意這種觀點，因為在 Red Bull 賽道舉行的奧地利大獎賽（6 月 30 日至 7 月 2 日）將開始推動這項新領域的發展。

Horner表示：我們在 2010-13 年間經歷了勝利的歲月，之後又度過了艱難的時光，但我們從未忘記我們的目標。

“這是我們整個車隊應該感到無比自豪的事情，因為這不僅僅是賽道旁發生的事情，而是幕後發生的事情，創造了這些令人驚嘆的賽車和統計數據。

05 前10，如圖所示

從 Oracle Red Bull 的 100 場 F1 勝利中挑選您最喜歡的，就像承認您更愛您的某些孩子，但這裡有 10 個經得起時間考驗的各種原因。

Win No. 1, China 2009: Vettel started the victory march in Shanghai © Getty Images/Red Bull Content Pool Win No. 9, Monaco 2010: Webber began what's a now-traditional pool party © Getty Images/Red Bull Content Pool Win No. 15, Abu Dhabi 2010: Vettel becomes the team's first world champion © Getty Images/Red Bull Content Pool Win No. 44, India 2013: Vettel's fourth title sparked an iconic celebration © Getty Images/Red Bull Content Pool Win No. 48, Canada 2014: Montreal was where Ricciardo made his breakthrough © Getty Images/Red Bull Content Pool Win No. 51, Spain 2016: A teenage Verstappen made history in race one © Getty Images/Red Bull Content Pool Win No. 57, Monaco 2018: Ricciardo had redemption after his 2016 heartache © Getty Images/Red Bull Content Pool Win No. 67, Azerbaijan 2021: Pérez showed street fighting skills in Baku © Getty Images/Red Bull Content Pool Win No. 75, Abu Dhabi 2021: Hamilton vs Verstappen went down to the wire © Getty Images/Red Bull Content Pool Win No. 89, Japan 2022: Verstappen's second crown came in Honda's backyard © Getty Images/Red Bull Content Pool