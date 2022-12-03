雖然F1一級方程式的勝利通常取決在駕駛艙和維修站牆上做出迅速的決定，但成功同樣取決於團隊在業務各個領域建立正確聯繫的能力——車手和工程師之間、車庫和工廠，以及每個賽季都表現出色的部門。溝通和協作是勝利的關鍵，Red Bull Racing車隊很高興能與Poly合作。

憑藉悠久創新的歷史，作為一家全球通信公司，Poly 不斷挑戰極限，通過音頻、語音和視頻產品推動有意義的人際關係與協作，無論環境多麼極端或工作條件多麼複雜，皆要確保準確、清晰和專注地捕捉到每一個字詞和手勢。

Poly 的專業級通信設備將在 Red Bull Racing 的運作中施行，Red Bull Racing 團隊成員將在 2022 年及爾後一級方程式賽季使用其耳機設備。其定義音頻、語音和視頻解決方案的類別也將允許團隊的每個部門在未來更緊密、更有效地協同合作。

Red Bull Racing車隊負責人兼首席執行長Christian Horner表示：贏得世界冠軍的一級方程式車隊由數百名齊心協力工作同仁所組成，儘管他們經常相隔數千英里。因此，至關重要的是，我們在業務的各個領域都有清晰的溝通管道，將我們的整個團隊凝聚在一起，無論他們身在何處。Poly的音頻、語音和視頻解決方案定義套件，將幫助我們找到贏得勝利所需的競爭優勢。

Poly 首席執行長 Dave Shull 補充道：我們很高興與 Red Bull Racing 車隊合作，因為他們在上賽季的成功基礎上再接再厲。這種夥伴關係將兩個專注於性能和創新的全球組織聯合一起。隨著 2022 賽季開幕戰即將拉開序幕，Red Bull Racing車隊將憑藉 Poly 的優質音頻和視頻技術來確保準確清晰地捕捉到每一個字詞和手勢，從而在世界任何地方，提供可靠的協作體驗來支持他們業務的增進與擴展。