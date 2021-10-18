王中之王：Brandon Semenuk 贏得Red Bull Rampage 個人第四冠

在體育界有個「班尼斯特效應」，田徑選手Roger Bannister在 1954 年創下一項偉大紀錄，他是人類史上首位四分鐘內完成1英哩(約1.6公里)距離的跑者。在他達到此項成就前，多數人都認為四分鐘完賽1英哩的「魔咒」難以突破。後來Roger Bannister成功向人們展示這個可能性，並且隨後紀錄不斷持續下降中。

過去的 20 年裡， Red Bull Rampage 對登山車運動產生同樣的影響。在每屆 Rampage 賽事中都不斷面臨各種挑戰，並且重新思考登山車運動的可能性。今年適逢比賽滿20 週年，主辦單位也聚集世界上最好的自由騎車手，並將鐵鍬交給他們設計賽道，透過高超技巧及創意，讓登山車運動產生不同變化。

精彩重播 2021 Red Bull Rampage 完整賽事

Red Bull Rampage 20周年！

在今年比賽舉行前，沒有一位車手能夠四度贏得Red Bull Rampage，然而 Brandon Semenuk 透過他設計的路線，並在第二輪比賽結合技術性和挑戰性，成功震驚了世界。

Semenuk 在13 年前，首度贏得Rampage的比賽，他的創造力和獨創性，為他帶來夢寐以求的 Rampage 冠軍頭銜，今年第四度摘冠，讓他成為Rampage裡奪冠最多的車手。亞軍由以「跑動風格」聞名的Kurt Sorge獲得。第三名 Reed Boggs 則是與兩位傳奇好手共同站上頒獎臺。

Brandon Semenuk

所有人的目光都集中在Brandon Semenuk身上，每個人都在思索他將秀出怎樣的大招。空中轉體旋轉車把及神龍擺尾等技術，在 Rampage 中並不常見，但 Semenuk 正在尋求改變這一點。

立即觀賞Brandon Semenuk 的勝利時刻

Takhle si Brandon Semenuk obmotal Rampage kolem prstu. Sleduj jeho jízdu!

作為衛冕冠軍，Brandon Semenuk在首輪表現失常，讓現場的車迷們開始議論紛紛，難道 Brandon Semenuk 今年連頒獎臺都要無緣嗎?

幸好 Semenuk 即時振作，在 30 分鐘後出發的第二輪，他拿出看家本領，力拼衛冕成功的機會。

Technisch anspruchsvolle Tricks sind Semenuks Spezialität. © Paris Gore/Red Bull Content Pool

第二輪Semenuk的開場乾淨俐落，同時使用T-Bog等技巧，馬上吸引全場的歡呼及讚嘆，隨後更展現出空中轉體及單車旋轉等高超技巧，一氣呵成流暢的精彩表現，讓他取得89分的高分，Semenuk在第二輪的亮眼表現，馬上晉升排行榜的首位。

我的第一輪犯錯，第二輪上場時，我單純只想完成想要作的動作，如此而已。

但是Semenuk是否能夠摘冠，還得看後續的車手表現。其中在第一輪表現最佳的Kyle Strait，很有機會讓 Semenuk 與冠軍擦身而過，不過最終Kyle Strait、Kurt Sorge等好手仍無法反超Semenuk，讓Semenuk順利取得個人在Red Bull Rampage的第四座冠軍。

Rampage-Trophäe Nummer vier - und Semenuk feiert! © Garth Milan / Red Bull Content Pool

Semenuk賽後指出，在第一輪時犯錯，第二輪比賽只想完成自已想要的動作，他更進一步指出，車手們都在比賽展現最佳的實力，很開心能夠來到比賽現場，一起快樂騎乘自行車，感到無比喜悅及美好。

Kurt Sorge

同樣是三屆冠軍的Kurt Sorge，今年此次重啟2017年的奪冠路線，在第一輪表現不錯取得優勢，可惜最後未能成為首至第四冠車手。

Sorge erinnerte uns daran, warum er dreifacher Rampage-Champion ist. © Paris Gore/Red Bull Content Pool

Semenuk在第二輪的超精彩表現，讓 Sorge 深知必須拿出最佳實力，才有辦法在排名更上一層樓。第二輪 Sorge 使用後空翻跳躍、superman等大招，結合他跑動風格的騎乘方式，很有機會超越Semenuk的89分，不過Sorge最終獲得88.33分，與冠軍錯身而過。

Sorge表示此次比賽有許多無法預測的變因，天氣的狀況讓選手練習時間減少，只能透過現場臨時狀況進行反應。

他更進一步表示，現場的場景令人驚嘆，尤其看到多位年輕好手積極投入，會讓激勵自己更加努力。

Reed Boggs

開賽三個星期前，Reed Boggs甚至還不在Red Bull Rampage的出賽名單內，後來出現在替補名單內，並接到主辦單位的邀請電話，點燃了Reed Boggs內心的火焰。他想向所有人展示他不再是替補咖，而是一位實至名歸的一流好手。

Boggs' Signature-Drop war ein wahrer Crowd-Pleaser. © Paris Gore/Red Bull Content Pool

他在第一輪時看起來充滿自信，不過進行空中360度轉體在下降至地面時，出現了爆胎，破壞他的計劃，但Reed Boggs並未因此而膽怯，修好輪胎後在第二輪保持鎮定自若，沿著山脊線蜿蜒而下，如同一位經驗豐富的車手展示他技巧，最終獲得87分的高分，使得他首次登上了 Rampage 頒獎台。

Das Podium, eine Kombination aus Legenden und einem aufsteigenden Stern. © Catherine Aeppel / Red Bull Content Pool

不僅如此

只有三名車手能夠站在領獎台上，但其他車手也有很多值得慶祝的難忘時刻。Tom Van Steenbergen在他退賽之前，透過巨大的前空翻讓觀眾驚嘆不已，這個技巧為他贏得了猶他州體育委員會頒發的最佳技巧獎。

Tom Van Steenbergen beeindruckte mit seinem massiven Front-Flip. © Paris Gore/Red Bull Content Pool

不出所料， Jaxson Riddle 獲得了米其林頒發的最佳風格獎。這位新秀散發著風格深受越野摩托車啟發，讓他的技巧獨樹一格，同時賽道設計團隊由Joel Shockley和Samual Mercado組成，團隊中成員們的不懈努力，造就Riddle的風格完美展現，更獲得起亞贊助的最佳賽道挖掘者獎。

Riddle überrascht mit seinen Tricks immer wieder. © Paris Gore/Red Bull Content Pool

BF Goodrich 的「敢鬥熱血賞」授予韌性十足的鋼鐵俠 Cam Zink。Cam Zink在首日比賽發生嚴重撞車事故，他克服了挫折並且參加決賽，表現出不放棄的努力態度。

另外獲得獎項的還有 Brage Vestavik，儘管練習期間不幸發生摔車，甚至沒有參加決賽，但Brage Vestavik的精神和動力，理所當然地為他贏得了McGazza精神獎。

Auch wenn er die Finals verpasst, blickt Vestavik in eine rosige Zukunft. © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

「很難用語言來形容這一切…我從九歲起就是 Kelly McGarry 的粉絲，Rampage 給了我很大的動力，讓我深信任何事情都有可能會發生…」Brage Vestavik在獲得獎項後如此表示。

正向循環

活動受疫情影響中斷一年，今年再回到猶他州進行賽事，此處可說是「自由騎」最佳的歸宿。在人群中，你可以看到像傳奇人物們的蒞臨，也有年輕新血不斷湧入，一起推動這項運動向前發展。

Semenuk und die anderen 11 Rider verkörperten den Rampage-Spirit! © Paris Gore/Red Bull Content Pool

隨著年輕新世代更熱切地觀看比賽，也許未來他們不會直接參加這場比賽，但也讓年輕車手們有條道路，可以遵循向前。

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