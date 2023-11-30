MTB
重回巔峰：Red Bull Rampage 傳奇人物 Cam Zink 制霸天下
老將和後起之秀在今年的 Red Bull Rampage 上大顯身手、施展絕技，傳奇人物 Cam Zink 在猶他州的荒地上，贏得了他在Rampage的第二場勝利。
第 17 屆 Red Bull Rampage 再度歸來，為Freeride的自行車再添新篇章，比賽中不乏挑戰極限的技巧和驚險刺激的地形。
最終，Red Bull Rampage 傳奇人物 Cam Zink 獲得了令人垂涎的大獎，他在重新設計的 Oakley Sender 上完成了巨大後空翻，並在第二輪比賽中以 95 分的高分贏得比賽。來自美國的 Cam Zink繼 2010 年奪冠後，第二次在 Red Bull Rampage 奪冠，勝利影片就在頁面的最上方的播放器中可清楚觀看。
經過 10 天在猶他州山丘上的艱苦挖掘，17 名車手從神聖的起點出發，準備在Freeride最負盛名的比賽中，留下完全屬於自己的印記。今年的比賽場地車手們很熟悉，2008-2013 年和 2022 年都曾舉辦過比賽，並且為Freeride留下了標誌性時刻。
大膽的技巧、驚喜和令人難忘的從上到下的騎乘，今年的比賽繼續維持這項令全球車迷對 Red Bull Rampage 熱愛的一切。
Cam Zink 的路線讓他的能夠展現出高難度技術，並且脫穎而出奪冠，Tom Van Steenbergen 比賽過程中也秀出多個花式大招，最侏以89分名列第二。Carson Storch 以 87 分緊隨 Tom Van Steenbergen 之後獲得第三名。
除了頒獎台獲獎的車手外，當天所有車手都在比賽中擁有精彩表現。Bienvenido Aguado Alba 在 72 英尺高的峽谷頂上，勇敢秀出一紀巨大的前空翻驚艷全場，理所當然獲得最佳技巧獎，同時也贏得精神獎和車迷首選兩個獎項。
Emil Johansson 在令人生畏的地形上，巧妙地融合了坡面障礙動作，獲得此次賽會的最佳風格獎，而Kyle Strait 則是 「敢鬥賞」的不二人選。
不能錯過-亞軍 Tom Van Steenbergen 的比賽內容影片：
4分鐘
Top 3 runs
See the runs that landed Cam Zink, Tom van Steenbergen and Carson Storch on the Red Bull Rampage 2023 podium.
如果您錯過了比賽每個關鍵時刻，請觀看下列影片：
Finals
Top big-mountain freeriders tackle the toughest terrain, showcasing the biggest tricks, lines and sends.
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