重回巔峰：Red Bull Rampage 傳奇人物 Cam Zink 制霸天下

Cam Zink 的路線讓他的能夠展現出高難度技術，並且脫穎而出奪冠，Tom Van Steenbergen 比賽過程中也秀出多個花式大招，最侏以89分名列第二。

以 87 分緊隨 Tom Van Steenbergen 之後獲得第三名。