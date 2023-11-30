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MTB

重回巔峰：Red Bull Rampage 傳奇人物 Cam Zink 制霸天下

老將和後起之秀在今年的 Red Bull Rampage 上大顯身手、施展絕技，傳奇人物 Cam Zink 在猶他州的荒地上，贏得了他在Rampage的第二場勝利。
由 Katie Lozancich 編寫
3 min read發佈於

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Red Bull Rampage

2023 was the 22nd year of the premier big-mountain freeride event. It brought the world’s top riders to the toughest terrain on the planet to showcase the biggest and baddest tricks, lines and sends.

United StatesVirgin, Utah, United States
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第 17 屆 Red Bull Rampage 再度歸來，為Freeride的自行車再添新篇章，比賽中不乏挑戰極限的技巧和驚險刺激的地形。
最終，Red Bull Rampage 傳奇人物 Cam Zink 獲得了令人垂涎的大獎，他在重新設計的 Oakley Sender 上完成了巨大後空翻，並在第二輪比賽中以 95 分的高分贏得比賽。來自美國的 Cam Zink繼 2010 年奪冠後，第二次在 Red Bull Rampage 奪冠，勝利影片就在頁面的最上方的播放器中可清楚觀看。
Winner Cam Zink hits a jump at Red Bull Rampage in Virgin, Utah, USA on October 13, 2023.

Winner Cam Zink flips the huge drop at the centre of his run

© Paris Gore/Red Bull Content Pool

經過 10 天在猶他州山丘上的艱苦挖掘，17 名車手從神聖的起點出發，準備在Freeride最負盛名的比賽中，留下完全屬於自己的印記。今年的比賽場地車手們很熟悉，2008-2013 年和 2022 年都曾舉辦過比賽，並且為Freeride留下了標誌性時刻。
Third place Carson Storch hits a jump at Red Bull Rampage in Virgin, Utah, USA on October 13, 2023.

Carson Storch spins a drop on his way to third place

© Paris Gore/Red Bull Content Pool

大膽的技巧、驚喜和令人難忘的從上到下的騎乘，今年的比賽繼續維持這項令全球車迷對 Red Bull Rampage 熱愛的一切。
Cam Zink 的路線讓他的能夠展現出高難度技術，並且脫穎而出奪冠，Tom Van Steenbergen 比賽過程中也秀出多個花式大招，最侏以89分名列第二。Carson Storch 以 87 分緊隨 Tom Van Steenbergen 之後獲得第三名。
Third place Carson Storch and second place Tom Van Steenbergen celebrate at Red Bull Rampage in Virgin, Utah, USA on October 13, 2023.

Carson Storch and Tom Van Steenbergen celebrate their podiums

© Colin Kerrigan/Red Bull Content Pool

除了頒獎台獲獎的車手外，當天所有車手都在比賽中擁有精彩表現。Bienvenido Aguado Alba 在 72 英尺高的峽谷頂上，勇敢秀出一紀巨大的前空翻驚艷全場，理所當然獲得最佳技巧獎，同時也贏得精神獎和車迷首選兩個獎項。
Bienvenido Aguado Alba sends his historic Frontflip over the Canyon Gap

Bienvenido Aguado Alba sends his historic Frontflip over the Canyon Gap

© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Emil Johansson 在令人生畏的地形上，巧妙地融合了坡面障礙動作，獲得此次賽會的最佳風格獎，而Kyle Strait 則是 「敢鬥賞」的不二人選。
不能錯過-亞軍 Tom Van Steenbergen 的比賽內容影片：

4分鐘

Top 3 runs

See the runs that landed Cam Zink, Tom van Steenbergen and Carson Storch on the Red Bull Rampage 2023 podium.

英语

Carson Storch
如果您錯過了比賽每個關鍵時刻，請觀看下列影片：

Finals

Top big-mountain freeriders tackle the toughest terrain, showcasing the biggest tricks, lines and sends.

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2023 was the 22nd year of the premier big-mountain freeride event. It brought the world’s top riders to the toughest terrain on the planet to showcase the biggest and baddest tricks, lines and sends.

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