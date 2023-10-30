比大多數兩層樓還高的落差、巨大的甩尾動作和 360 度旋轉特技，面對無情的陡峭地形，這是車手在 Red Bull Rampage 賽事中必須經歷的事。這項賽事的艱苦條件，更要求戰駒具有卓越的性能，別於一般自行車店所陳列的單車，如自成一派的拉力賽車。

2023 Red Bull Rampage 車手與出賽戰駒

Emil Johannson at Red Bull Rampage 2023 © Paris Gore Kyle Strait at Red Bull Rampage 2023 © Paris Gore Adolf Silva at Red Bull Rampage 2023 © Christian Pondella / Red Bull Content Pool Adolf Silva's bike at Red Bull Rampage 2023 © Christian Pondella / Red Bull Content Pool Alex Volokhov at Red Bull Rampage 2023 © Christian Pondella Clemens Kaudela at Red Bull Rampage 2023 © Christian Pondella Carson Storch at Red Bull Rampage 2023 © Christian Pondella Carson Storch's bike at Red Bull Rampage 2023 © Christian Pondella Carson Storch's bike at Red Bull Rampage 2023 © Christian Pondella Gee Atherton at Red Bull Rampage 2023 © Christian Pondella / Red Bull Content Pool Gee Atherton's bike at Red Bull Rampage 2023 © Christian Pondella / Red Bull Content Pool Szymon Godziek at Red Bull Rampage 2023 © Christian Pondella / Red Bull Content Pool Cam Zink at Red Bull Rampage 2023 © Christian Pondella Jaxson Riddle at Red Bull Rampage 2023 © Christian Pondella Jaxson Riddle's bike at Red Bull Rampage 2023 © Christian Pondella DJ Brandt at Red Bull Rampage 2023 © Christian Pondella Talus Turk at Red Bull Rampage 2023 © Christian Pondella Talus Turk's bike at Red Bull Rampage 2023 © Christian Pondella Thomas Genon at Red Bull Rampage 2023 © Christian Pondella Tom Van Steenbergen at Red Bull Rampage 2023 © Christian Pondella Kurt Sorge at Red Bull Rampage 2023 © Christian Pondella Reed Boggs at Red Bull Rampage 2023 © Christian Pondella Brendan Fairclough at Red Bull Rampage 2023 © Paris Gore Bienvenido Aguado Alba at Red Bull Rampage 2023 © Christian Pondella

精準是至關重要的，一個細節差異，意味著 360 度轉體著陸和撞車的差別，要達到精確度，需要考慮很多因素，自行車的性能是其中之一。在 Red Bull Rampage 出賽的戰駒零件與標準登山車相同，都有車架、避震系統、煞車和車輪…等，但是每個零配都經過技師的調整，以適應猶他州比賽場地塵土飛揚的山脊。以下是 Red Bull Rampage 戰駒與普通登山自行車的主要區別，這些區別是車手能否順利在最險峻的地形大膽放飛、展現自我的關鍵。

Szymon Godziek rides his line during Red Bull Rampage 2022 © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

01 戰駒種類

Red Bull Rampage 主要使用下坡車，善於高速通過陡峭的大塊地形，讓車手有能力可面對各種複雜地形。

Carson Storch rides his bike at Red Bull Rampage 2022 in Virgin, Utah © Garth Milan / Red Bull Content Pool

避震系統的行程高達200 mm，在Red Bull Rampage 的車手透過技師的調整，讓戰駒可專注於下坡騎乘，操控的頭管角度較小，讓車手的重心可更靠後，增強騎乘的穩定性。此外，技師會利用車架上多餘的空間，創意安裝避震器，賦予 下坡車獨特的個性和魅力。

02 避震系統

Brandon Semenuk's custom-painted bike at Red Bull Rampage 2022 © Robin O'Neill/Red Bull Content Pool

從自行車店購買一輛單純的下坡車，還不足以讓你踏上 Red Bull Rampage 的賽場，因為 Red Bull Rampage 的車手會對他們的裝備進行全方位調整，以確保精準及成功作動，其中避震系統就是最基本，針對 Red Bull Rampage 的地形進行正確的避震系統調試，調整的過程如同一門科學。

從經驗法則來看，較軟Q的避震系統能在陡峭、鬆散的地形中產生更大的牽引力，相反較硬的避震系統有助於衝擊跳躍點，並在衝出地形邊緣時保持穩定。Red Bull Rampage 的窘境在於車手們要騎乘經過陡峭地形及巨大落差，大多數Red Bull Rampage 的選手都傾向於使用較硬的避震系統，因為在崎嶇地形上的巨大跳躍上更容易駕馭。

歸根究底，每位參賽者都有自己的獨特之處，車手們透過不斷的嘗試和失誤，總結出最有效的方法。在 Red Bull Rampage 並沒有永遠標準的設置，最終取決於車手的喜好。對於 Red Bull Rampage 的新手而言，避震系統的設定可能會讓他們望而生畏，因為沒有實際的賽道經驗，根本無法正確設定避震系統。

Brandon Semenuk rides his bike at Red Bull Rampage 2022 in Virgin, Utah © Garth Milan/Red Bull Content Pool

雙肩式設計的避震前叉，有更堅硬且行程更長特點，然而單肩式的前叉更具機動性，可以實現單槓旋轉、甩尾等技巧和其他組合。避震系統的技術重大進步，正在改變車手們的遊戲規則，因為單肩式前叉現在可以在 Red Bull Rampage 賽場上獨當一面。 隨著登山車運動的發展，技術的進步迅速滲透到Red Bull Rampage 比賽中，使得這項運動的技術含量更上一層樓，2021 年Brandon Semenuk的甩尾就曾在網路上引起轟動。

03 煞車

Thomas Genon rides his bike at Red Bull Rampage 2022 in Virgin, Utah © Paris Gore / Red Bull Content Pool

當滑入碎石槽或進入落差40 至60 英尺的地形時，速度的控制就至關重要，而煞車在此時扮演關鍵作用，Red Bull Rampage 的選手們希望煞車保持精確和穩定，這個要求讓車手們必須不斷對煞車進行保養及更換碟盤，以減少不可預測性的發生。液壓碟煞是車手們的首選，典型超過 200 mm的碟盤，可提供較大的煞車力道。

04 車輪與輪胎

Brett Rheeder carries his bike up the course at Red Bull Rampage 2022 © Paris Gore / Red Bull Content Pool

在 Red Bull Rampage 的戰駒上，你很可能找不到 29 吋的輪組，儘管越野性能佳的 29 吋輪組，在休閒自行車很受歡迎。然而在Red Bull Rampage 的車手們更喜歡較小尺吋的車輪，以達到展現技巧和保持控制的目的。

使用較小尺英寸的輪組，車手在旋轉或翻轉自行車會顯得更容易許多。 從這個角度來看，翻轉一輛土坡車所需的能量，會比翻轉一輛下坡車省力得多。 追根究底是因為輪組尺英寸的關係，考慮到這一點，車手們選擇了較小尺英寸的輪組，使他們笨重的下坡車更加靈活。 此外，較小尺英寸的車輪其滾動速度較慢，這也是在刀鋒般的山脊線上控制速度的另一個優勢。

因此，大多數 Red Bull Rampage 戰駒配有前、後為 27.5 吋或 26 吋的車輪，或是前輪 27.5、後輪 26的搭配，與避震系統相似，輪胎也是越硬越好。在大多數休閒自行車會把胎壓保持在 18 至 28 PSI，而 Red Bull Rampage 的車手則傾向於使用 35 PSI 左右的胎壓，甚至有些車手希望可以更高。因為高胎壓有助於防止輪胎在著地時從輪圈上脫落，儘管這並不總是萬無一失。

05 個人風格

Jaxson Riddle performs at Red Bull Rampage 2021 in Virgin, Utah © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Red Bull Rampage 被視為登山車界的Super Bowl，戰駒本身的塗裝和造型，都是為比賽量身打造。每年這項賽事都會出現許多能夠在畫廊展出的客製化車架，過往的比賽中，自行車車架上曾出現過斑馬條紋、海洋日落和復古飛機貼花，這些車架上還有車手們獨有的細節，仔細觀察還可以發現 Red Bull Rampage 比賽的記分牌以及其他不被發現的彩蛋，就像每年展示的作品一樣，這些車架塗裝也是每位車手的創造力和風格展現。