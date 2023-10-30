Jaxson Riddle at Red Bull Rampage 2023
© Christian Pondella
MTB

Red Bull Rampage 戰駒為什麼可以這麼勇?

了解為什麼 Red Bull Rampage 比賽的單車的自行車是獨一無二的。
由 Katie Lozancich 編寫
5 min read發佈於

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Red Bull Rampage

Now in its 22nd year, the premier big-mountain freeride event brings the world’s top riders to the toughest terrain in the world to showcase the biggest and baddest tricks, lines and sends!

United StatesVirgin, Utah, United States
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Summary

  1. 1
    戰駒種類
  2. 2
    避震系統
  3. 3
    煞車
  4. 4
    車輪與輪胎
  5. 5
    個人風格
比大多數兩層樓還高的落差、巨大的甩尾動作和 360 度旋轉特技，面對無情的陡峭地形，這是車手在 Red Bull Rampage 賽事中必須經歷的事。這項賽事的艱苦條件，更要求戰駒具有卓越的性能，別於一般自行車店所陳列的單車，如自成一派的拉力賽車。

2023 Red Bull Rampage 車手與出賽戰駒

Emil Johannson at Red Bull Rampage 2023

Emil Johannson at Red Bull Rampage 2023

© Paris Gore

Kyle Strait at Red Bull Rampage 2023

Kyle Strait at Red Bull Rampage 2023

© Paris Gore

Adolf Silva at Red Bull Rampage 2023

Adolf Silva at Red Bull Rampage 2023

© Christian Pondella / Red Bull Content Pool

Adolf Silva's bike at Red Bull Rampage 2023

Adolf Silva's bike at Red Bull Rampage 2023

© Christian Pondella / Red Bull Content Pool

Alex Volokhov at Red Bull Rampage 2023

© Christian Pondella

Clemens Kaudela at Red Bull Rampage 2023

© Christian Pondella

Carson Storch at Red Bull Rampage 2023

© Christian Pondella

Carson Storch's bike at Red Bull Rampage 2023

© Christian Pondella

Carson Storch's bike at Red Bull Rampage 2023

© Christian Pondella

Gee Atherton at Red Bull Rampage 2023

© Christian Pondella / Red Bull Content Pool

Gee Atherton's bike at Red Bull Rampage 2023

© Christian Pondella / Red Bull Content Pool

Szymon Godziek at Red Bull Rampage 2023

© Christian Pondella / Red Bull Content Pool

Cam Zink at Red Bull Rampage 2023

© Christian Pondella

Jaxson Riddle at Red Bull Rampage 2023

© Christian Pondella

Jaxson Riddle's bike at Red Bull Rampage 2023

© Christian Pondella

DJ Brandt at Red Bull Rampage 2023

© Christian Pondella

Talus Turk at Red Bull Rampage 2023

© Christian Pondella

Talus Turk's bike at Red Bull Rampage 2023

© Christian Pondella

Thomas Genon at Red Bull Rampage 2023

© Christian Pondella

Tom Van Steenbergen at Red Bull Rampage 2023

© Christian Pondella

Kurt Sorge at Red Bull Rampage 2023

© Christian Pondella

Reed Boggs at Red Bull Rampage 2023

© Christian Pondella

Brendan Fairclough at Red Bull Rampage 2023

© Paris Gore

Bienvenido Aguado Alba at Red Bull Rampage 2023

© Christian Pondella

精準是至關重要的，一個細節差異，意味著 360 度轉體著陸和撞車的差別，要達到精確度，需要考慮很多因素，自行車的性能是其中之一。在 Red Bull Rampage 出賽的戰駒零件與標準登山車相同，都有車架、避震系統、煞車和車輪…等，但是每個零配都經過技師的調整，以適應猶他州比賽場地塵土飛揚的山脊。以下是 Red Bull Rampage 戰駒與普通登山自行車的主要區別，這些區別是車手能否順利在最險峻的地形大膽放飛、展現自我的關鍵。
Szymon Godziek rides his bike at Red Bull Rampage in Virgin, Utah, USA on 18 October, 2022.

Szymon Godziek rides his line during Red Bull Rampage 2022

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

01

戰駒種類

Red Bull Rampage 主要使用下坡車，善於高速通過陡峭的大塊地形，讓車手有能力可面對各種複雜地形。
Carson Storch rides his bike at Red Bull Rampage 2022 in Virgin, Utah

Carson Storch rides his bike at Red Bull Rampage 2022 in Virgin, Utah

© Garth Milan / Red Bull Content Pool

避震系統的行程高達200 mm，在Red Bull Rampage 的車手透過技師的調整，讓戰駒可專注於下坡騎乘，操控的頭管角度較小，讓車手的重心可更靠後，增強騎乘的穩定性。此外，技師會利用車架上多餘的空間，創意安裝避震器，賦予 下坡車獨特的個性和魅力。
02

避震系統

Close-up of Brandon Semenuk's custom-painted bike at Red Bull Rampage 2022 in Virgin, Utah.

Brandon Semenuk's custom-painted bike at Red Bull Rampage 2022

© Robin O'Neill/Red Bull Content Pool

從自行車店購買一輛單純的下坡車，還不足以讓你踏上 Red Bull Rampage 的賽場，因為 Red Bull Rampage 的車手會對他們的裝備進行全方位調整，以確保精準及成功作動，其中避震系統就是最基本，針對 Red Bull Rampage 的地形進行正確的避震系統調試，調整的過程如同一門科學。
從經驗法則來看，較軟Q的避震系統能在陡峭、鬆散的地形中產生更大的牽引力，相反較硬的避震系統有助於衝擊跳躍點，並在衝出地形邊緣時保持穩定。Red Bull Rampage 的窘境在於車手們要騎乘經過陡峭地形及巨大落差，大多數Red Bull Rampage 的選手都傾向於使用較硬的避震系統，因為在崎嶇地形上的巨大跳躍上更容易駕馭。
歸根究底，每位參賽者都有自己的獨特之處，車手們透過不斷的嘗試和失誤，總結出最有效的方法。在 Red Bull Rampage 並沒有永遠標準的設置，最終取決於車手的喜好。對於 Red Bull Rampage 的新手而言，避震系統的設定可能會讓他們望而生畏，因為沒有實際的賽道經驗，根本無法正確設定避震系統。
Brandon Semenuk rides his bike at Red Bull Rampage 2022 in Virgin, Utah.

Brandon Semenuk rides his bike at Red Bull Rampage 2022 in Virgin, Utah

© Garth Milan/Red Bull Content Pool

雙肩式設計的避震前叉，有更堅硬且行程更長特點，然而單肩式的前叉更具機動性，可以實現單槓旋轉、甩尾等技巧和其他組合。避震系統的技術重大進步，正在改變車手們的遊戲規則，因為單肩式前叉現在可以在 Red Bull Rampage 賽場上獨當一面。 隨著登山車運動的發展，技術的進步迅速滲透到Red Bull Rampage 比賽中，使得這項運動的技術含量更上一層樓，2021 年Brandon Semenuk的甩尾就曾在網路上引起轟動。
03

煞車

Thomas Genon rides his bike at Red Bull Rampage 2022 in Virgin, Utah

Thomas Genon rides his bike at Red Bull Rampage 2022 in Virgin, Utah

© Paris Gore / Red Bull Content Pool

當滑入碎石槽或進入落差40 至60 英尺的地形時，速度的控制就至關重要，而煞車在此時扮演關鍵作用，Red Bull Rampage 的選手們希望煞車保持精確和穩定，這個要求讓車手們必須不斷對煞車進行保養及更換碟盤，以減少不可預測性的發生。液壓碟煞是車手們的首選，典型超過 200 mm的碟盤，可提供較大的煞車力道。
04

車輪與輪胎

Brett Rheeder carries his bike up the course at Red Bull Rampage 2022

Brett Rheeder carries his bike up the course at Red Bull Rampage 2022

© Paris Gore / Red Bull Content Pool

在 Red Bull Rampage 的戰駒上，你很可能找不到 29 吋的輪組，儘管越野性能佳的 29 吋輪組，在休閒自行車很受歡迎。然而在Red Bull Rampage 的車手們更喜歡較小尺吋的車輪，以達到展現技巧和保持控制的目的。
使用較小尺英寸的輪組，車手在旋轉或翻轉自行車會顯得更容易許多。 從這個角度來看，翻轉一輛土坡車所需的能量，會比翻轉一輛下坡車省力得多。 追根究底是因為輪組尺英寸的關係，考慮到這一點，車手們選擇了較小尺英寸的輪組，使他們笨重的下坡車更加靈活。 此外，較小尺英寸的車輪其滾動速度較慢，這也是在刀鋒般的山脊線上控制速度的另一個優勢。
因此，大多數 Red Bull Rampage 戰駒配有前、後為 27.5 吋或 26 吋的車輪，或是前輪 27.5、後輪 26的搭配，與避震系統相似，輪胎也是越硬越好。在大多數休閒自行車會把胎壓保持在 18 至 28 PSI，而 Red Bull Rampage 的車手則傾向於使用 35 PSI 左右的胎壓，甚至有些車手希望可以更高。因為高胎壓有助於防止輪胎在著地時從輪圈上脫落，儘管這並不總是萬無一失。
05

個人風格

Jaxson Riddle performs at Red Bull Rampage 2021 in Virgin, Utah

Jaxson Riddle performs at Red Bull Rampage 2021 in Virgin, Utah

© Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Red Bull Rampage 被視為登山車界的Super Bowl，戰駒本身的塗裝和造型，都是為比賽量身打造。每年這項賽事都會出現許多能夠在畫廊展出的客製化車架，過往的比賽中，自行車車架上曾出現過斑馬條紋、海洋日落和復古飛機貼花，這些車架上還有車手們獨有的細節，仔細觀察還可以發現 Red Bull Rampage 比賽的記分牌以及其他不被發現的彩蛋，就像每年展示的作品一樣，這些車架塗裝也是每位車手的創造力和風格展現。
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Red Bull Rampage

Now in its 22nd year, the premier big-mountain freeride event brings the world’s top riders to the toughest terrain in the world to showcase the biggest and baddest tricks, lines and sends!

United StatesVirgin, Utah, United States
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