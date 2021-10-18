一手掌握2021 Red Bull Rampage

什麼是 Red Bull Rampage ? 這是在美國猶他州舉行的自由騎登山車賽，全世界最具膽識、創意的車手們，要試圖在令人恐懼的山坡和山脊上，騎出一條屬於自已的道路。同時，他們必須做出難以想像的技巧，讓評審團留下深刻印象，這也讓Red Bull Rampage被登山車手們視為頂尖殿堂。

2021 年 Red Bull Rampage 正是賽事成立 20 週年，同時進入第15屆，今年在10月15日舉行。

What is Red Bull Rampage?

向下了解有關 Red Bull Rampage 更多信息

01 何時何地可以觀看 Red Bull Rampage

如果您無法親自前往美國猶他州觀看 Red Bull Rampage，請不要擔心，因為 Red Bull TV 為您提供了決賽日的現場直播。Red Bull TV 將提供英語、巴西語、法語、拉丁美洲西班牙語、俄語、意大利語、波蘭語、德語等多國語言現場轉播。

Red Bull Rampage 20周年！

02 為什麼一定要看？

Red Bull Rampage 不只是自行車比賽，更是一場極限運動，車手們的技巧、精神毅力和體能，透過單車向全球車迷展示，並且激勵所有人思考、突破自行車的極限。

溫故知新：回顧2019年Red Bull Rampage賽事

Red Bull Rampage

03 Rampage在哪裡舉行？

Rampage 在猶他州Virgin小鎮附近舉行，舉辦地點的山脈通常每隔幾年就會改變，主要是為了提供給騎手一張「空白的畫布」，讓車手們可以思考全新路線、激發創意。

運動員騎乘的地形為乾燥的砂岩泥土，而懸崖和近乎垂直的賽道，更是比賽的一大特徵。

Das ist Rampage pur: Ein Trick von einer Klippe in eine vertikale Rampe © Peter Morning/Red Bull Content Pool

04 更多有關2021年 Rampage 地點

今年賽事將重返 2016/17 年活動的場地。山脈擁有陡峭、原始等特點，讓車手在開始起步就會面臨考驗，兩邊都有暴露的懸崖，「有輸過、沒怕過」是選手克服恐懼、順利出發的關鍵。

車手觀點：Carson Storch 的 2021 Red Bull Rampage 2021 路線預覽

Course preview with Carson Storch

主辦單位在今年賽事特別建造兩個功能著陸點，讓車手擁有更多選擇，讓路線變化更加多元。

05 比賽規則

規則非常簡單，盡可能讓人讚嘆的方式，一口氣從山頂騎到山底。由於山脈為沒有自然而成的賽道，選手們必須自已設計及創造路線，才有辦法順利完賽。而且車手創造的路線要符合自身的騎乘風格，才有辦法在過程中盡情秀出絕招，留給評審及車迷難忘印象。

Der findes ingen nemme veje i Red Bull Rampage © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Red Bull Rampage 沒有時間限制，也不用跟時間賽跑。決賽當天，車手進行兩輪比賽，騎著他們自身設計的路線到山底的終點，並在完賽時獲得分數。得分最高的運動員贏得比賽。如果出現平手，則兩輪比賽中拿下最高分的車手獲勝。

Vurdering og votering til Red Bull Rampage

06 車手如何設計賽道?

車手可以選擇自己不同的線路下山。在賽事開始前到達場地時，車手便開始在山頂上尋找下山的路線。然而，在崎嶇不平的山腰上，車手在賽事前不到一星期的時間裡，要在山上挖掘和塑造線路與跳躍，讓他們的騎乘盡可能順暢。

Scoping out a riding line on the mountain is the first job of an athlete © Christian Pondella/Red Bull Content Pool Riders and their crews get to work on site © Christian Pondella/Red Bull Content Pool Sometimes riders agree to follow a similar line to share dig resources © Long Nguyen/Red Bull Content Pool Some substantial work going on with sandbags on this landing © Hanna Jonsson/Red Bull Content Pool Semenuk makes finishing touches to his lip © Peter Morning

一位車手允許兩位夥伴協助挖掘路線，但不準使用任何電動工具。通常車手只有三天的時間進行挖掘，另外四天必須試騎自已設計的路線。選手們被允許可邊試乘、邊修改自已設計的路線，有時候車手們會聚在一起分享將在比賽中騎乘的路線，因此可以讓選手分享部份賽道。

VIDEO: Jak vznikají perfektní lajny na Red Bull Rampage?

07 受邀車手有哪些呢?

Red Bull Rampage 吸引了來自 MTB 各個領域的車手，無論是自由騎車手或是下坡賽好手，甚至坡道滑雪的選手都出現在今年賽事。其中大多數為被受邀車手。有些是從之前比賽獲得資格預審的，有些是今年的新面孔，或是透過外卡方式前來參加，今年比賽共有15名好手獻技。

2021年參賽選手名單

Reed Boggs (美國)

Szymon Godziek (波蘭)

Tyler McCaul (美國)

Ethan Nell (美國)

Brandon Semenuk (加拿大)

Carson Storch (美國)

Kyle Strait (美國)

Vincent Tupin (法國)

Tom Van Steenbergen (加拿大)

Thomas Genon (比利時)

Andreu Lacondeguy (西班牙)

Jaxson Riddle (美國)

Kurt Sorge (加拿大)

Brage Vestavik (挪威)

Cam Zink (美國)

08 歷屆冠軍得主：

奪冠大熱門為 Brandon Semenuk and Kurt Sorge兩人，兩位選手都各自拿下三屆冠軍，都是三屆冠軍。

When? Who? 2001 Wade Simmons 2002 Tyler Klassen 2003 Cedric Gracia 2004 Kyle Strait 2008 Brandon Semenuk 2010 Cam Zink 2012 Kurt Sorge 2013 Kyle Strait 2014 Andreu Lacondeguy 2015 Kurt Sorge 2016 Brandon Semenuk 2017 Kurt Sorge 2018 Brett Rheeder 2019 Brandon Semenuk