Brett Rheeder 加冕第二座Red Bull Rampage 冠軍

Rampage 上次在此舉辦比賽已是2013年的往事，這裡曾作為四次比賽場地，分別為2008 年、2010 年、2012 年和 2013 年，每一年都帶給freeride登山車運動最具標誌性時刻，即使多年後，仍被車迷們津津樂道討論。

第 16 屆 Red Bull Rampage 重返當年締造榮耀的場地，是時候創造新的回憶，並為freeride登山車運動增添新的篇章。

在下面觀看完整的 Red Bull Rampage 2022 重播

Finals Red Bull Rampage is headed back to the steep and unforgiving terrain of southwest Utah for some wild action.

Red Bull Rampage 2022 比賽時的天氣超好，當天首輪幾乎處在沒有風的天氣，讓車手們可以盡情展現自我。

一些年輕車手還記得，當年他們的偶像翱翔在現場，經過十年後，來到當初於影片看到的比賽地，他們把此做為靈感，並轉化為比賽的動力。其他參賽者則是追溯他們的過去，以及曾在這裡比賽、摔車、慶祝過的畫面。

Ο Brett Rheeder πανηγυρίζει μαζί με τους άλλους αναβάτες στο βάθρο © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Brett Rheeder 戲劇性地復出

在進入決賽前，Brett Rheeder 看起來自信且從容。練習期間，他勤奮地騎行，反復練習每個支式，直到感覺正確為止。他所騎乘的賽道如同一個艱鉅任務，Rheeder 和他的團隊們，直到練習的最後一刻，仍在構建各種大小細節。

Rheeder 自 2019 年後，就沒有參加過 Rampage，他承認他很想念回到猶他州參加比賽的機會。Rheeder 帶著回到這裡的熱情騎行，以完美的表現讓評審和現場人群驚嘆不已。

以巨大高度落墜做為起跑，並在 48 英尺的落差完成後空翻，Rheeder 一登場就讓人驚艷，隨後 Rheeder 不停地組合技連發，就像在玩電動遊戲一樣，整個過程結合複雜技巧，和陡峭技術騎行的完美，理所當然地為他贏得了 90.66 分的成績，確保了他車涯的第二座 Rampage 冠軍。比賽勝利。

不可錯過：Rheeder 拿下 Red Bull Rampage 冠軍的精彩時刻

2分鐘 Dej si vítěznou jízdu na Red Bull Rampage 2022 Kanadský jezdec Brett Rheeder se zapsal do historie svojí vítěznou jízdou na Red Bull Rampage 2022.

Rheeder 直言，賽前非常不確定今年會發生什麼事，但他的生活經歷了很多變化，也不知道是否能回到過往高水平的表現。所以一開始不是抱著想拿冠軍的心態，只是想確保所做的一切，都是為了我自己，不為任何贊助商、不為競爭對手也不為任何自我。我想確保freeride朝著正確的方向發展，並且在過程中玩得很開心，這是我見過的最積極正面的freeride比賽。

Την προηγούμενη νίκη του στο Rampage ο Rheeder την είχε κατακτήσει το 2018 © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

老實說，我不是來贏的。我只想確保所做的一切，都是為了我自已 Brett Rheeder

Szymon Godziek 的瞬間決定 為他贏得了第二名

Szymon Godziek 和 Dylan Stark 是本屆有騎過惡名昭彰 Kelly McGarry 峽谷的車手，來自波蘭的 Szymon Godziek，確實讓已故的 McGarry 感到自豪，因為他在起跑後，就把連續令人驚嘆的動作成功串起。

Godziek 沿著刀鋒般的脊線飛下，接下來tuck no-hander、後空翻、360 度平放等技巧開始連發。

Ο Godziek σε ένα backflip στο canyon gap κατά τη διάρκεια του τελικού © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

為追求好成績，Godziek 透過 360 度的double drop 增加賭注，在 75 英尺的空隙上進行後空翻了，並在賽道末端完美結尾，興高采烈的 Godziek 揮舞著拳頭慶祝，他知道自己取得了非凡成就，評審們也有同樣的感受，給了他 86.33 分，讓他首次登上 Rampage 領獎台。

我不確定是否應該在第一輪或第二輪進行 360 度旋轉，最後決定這麼做，這是迄今為止生命中最可怕的事情，幸好成功了。從第一天開始，在峽谷缺口進行後空翻就是我的計劃，我當時在想，這個空翻應該會很容易。

Godziek的精彩表現

2分鐘 Szymon Godziek's POV Join Szymon Godziek for a wild ride down his line on his way to second place at Red Bull Rampage 2022.

Brandon Semenuk 再度震驚​​了人群

Brandon Semenuk 總是能夠從沙礫中找到珍珠，他的路線其他兩名車手曾考慮過，但最終決定採用其他路線。

這位 四屆 Rampage 冠軍 以 15 英呎的落差開始起跑，他像急流般的捲起塵土，並旋轉進入峽谷縫隙，在平坦的落差上揮舞著他標誌性的尾鞭，這是他去年才在 Rampage 加入的動作。接下來的特技跳躍中，他做了後空翻以及單腳台的招式。

Ο Semenuk ξεκινά εντυπωσιακά με αυτό το τρομακτικό caveman drop © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

最後以 360 度平面旋轉完成，最終成績為 84 分，除了獲得賽會的第三名，Semenuk 還拿下最佳技巧獎。很明顯，他的表現又要被車迷們談論很長時間。

Semenuk 直言，那條路線像是對著我大喊大叫，要我去騎它，我不是唯一看到這條路線的車手，但我決定繼續前進，因為我認為可行。

O Semenuk κάνει αυτό που ξέρει πολύ καλά © Garth Milan/Red Bull Content Pool

風勢影響

Semenuk 是眾多想要參加第二輪比賽的車手之一，渴望提高他的分數。不過，風還有其他計劃，它沿著山脊線掀起，車手們坐在風洞中，希望有機會可以繼續比賽，但是風勢沒有任何改善，賽事決賽提前落幕，以第一輪的成績計算。

Red Bull Rampage Red Bull Rampage 2022 – Τελικά Αποτελέσματα Go to Event 1 Καναδάς Score 90.66 2 Πολωνία Score 86.33 3 Καναδάς Score 84.00 4 ΗΠΑ Score 82.66 5 Βέλγιο Score 81.00 Show all results Rank Person Country Score 1 Καναδάς 90.66 2 Πολωνία 86.33 3 Καναδάς 84.00 4 ΗΠΑ 82.66 5 Βέλγιο 81.00 6 ΗΠΑ 77.00 7 ΗΠΑ 74.00 8 Ισπανία 73.00 9 ΗΠΑ 67.00 10 ΗΠΑ 66.00 11 ΗΠΑ 65.33 12 Καναδάς 63.66 13 ΗΠΑ 62.33 14 Γαλλία 58.00 15 ΗΠΑ 53.00 16 ΗΠΑ 37.66

頒獎時間

Τα κόλπα του Riddle εμπνευσμένα από το freestyle motocross εντυπωσίασαν © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Tom van Steenbergen 表示 Kelly McGarry 是我們所有人的好朋友，來到與他參加比賽的同個場地感到非常特別，這是一種奇妙的感覺，我顯然不能做任何有風險的事情，但我很高興能到達終點線，並且為明年賽事保持健康。

Digger 獎頒發給了冠軍選手 Rheeder 的團隊成員 Phil McLean 和 Austin Davignon。憑藉他們的辛勤工作，讓 Rheeder 化鎮可能為可能，在賽道上創造奇蹟。

展望未來

此次舉辦賽事的場地已是十年前，這段期間最freeride出現巨大變化，車手展現的技巧更複雜，正如 Semenuk 和 Rheeder 本屆比賽所展示的。

儘管發生變化，但有個共同點始終如一，就是進步!這是freeride登山車運動的基石，在第 16 屆 Red Bull Rampage 就是最證明。