MTB
大賽將至：車手怎麼秀 2022 Red Bull Rampage
隨著 2022 Red Bull Rampage的臨近，深入了解參賽車手，以及他們比賽前的真實想法。
© Samantha Saskia Dugon/Red Bull Content Pool
儘管比賽尚未開始，但 Red Bull Rampage 2022 看起來將被寫入史書作為肯定，Red Bull Rampage 已把freeride登山車運動推向新的高度。現在車手們仍從這些非凡壯舉汲取靈感，同時傳達他們對freeride登山車運動的下一步發展願景。
1分鐘
什么是奥地利Red Bull Rampage?
什么是奥地利 Red Bull Rampage ？这是您需要了解的有关终极自由骑行活动的所有信息。
今年的參賽者既有新面孔，也有老將。一些車手正在重新構想他們發光發熱的舊線路，向 Oakley Icon Sender 或 Kelly McGarry's canyon gap 等標誌性時刻致敬，其他人則希望以全新的路線，帶領freeride登山車運動前往新高度。
RedBull Rampage 是個非常有素材的賽事，培養了足夠的背景及故事，並常在電視節目的黃金時段播放，因此車迷更願意花時間在賽前了解車手們的想法。
8分鐘
Trainingssession
Beim ersten Training für Red Bull Rampage 2022 gehen die Rider aufs Ganze.
眾人注目：Dylan Stark
Dylan Stark 是今年比賽的黑馬，五年前才出現在freeride界，最初Stark 是位出色的 BMX 車手，當 Brandon Semenuk 透過社群媒體與他聯繫時，Stark 就把他的注意力轉移到了freeride，同時Semenuk 注意到Stark的天賦，並送給Stark一輛自行車，從此Stark便全力朝向freeride發展。
Stark 以大膽的技巧，和毫不費力的風格贏得了車迷讚賞。車迷們可以期待他在路線上的創新發揮，並且突破 Kelly McGarry 等標誌性峽谷的缺口，創造前所未有的新境界。
Cam Zink 向 Red Bull Rampage 歷史致敬
對 Cam Zink 來說，來到RedBull Rampage的場地就像回家，它見證了 Cam Zink 職業生涯的關鍵時刻，比如他在 2010 年於標誌性的 Oakley Icon Sender 進行 360 度空翻，並且贏得該年賽事冠軍，隨後又在 2013 年進行了一次大幅度的後空翻，這些壯舉永遠改變了freeride運動的發展。
將近十年後，Zink 很高興能回來RedBull Rampage，並且強調freeride的進步，此次計劃與好友且同為美國同胞的Kyle Strait一起復活 Oakley Icon Sender，他的目標是帶給RedBull Rampage 在路線和技術的創新。
1分鐘
Rampage Top Moment: Cam Zink's Sender Backflip
Get straight to the highlight reel with Cam Zink's huge backflip from Red Bull Rampage 2013.
偽新手：Alex Volokhov
Alex Volokhov 是 Red Bull Rampage 的熟悉面孔，過去六年裡，他一直是 Kurt Sorge 工作團隊成員。但今年來自加拿大的Alex Volokhov首次以車手身份加入。儘管是一名新秀，但Alex Volokhov早在猶他州沙漠中擁有豐富的經驗，這會是他的優勢。
Alex Volokhov 在加拿大的不列顛哥倫比亞省、美國的阿拉斯加和猶他州沙漠等荒野中磨練自己的技能。他會與 Sorge 和 Storch 共享一個原始的、陡峭的滑道，而且設計路線是以眾多跳躍動作為主。
創造第一的男人：Brandon Semenuk
四屆 Red Bull Rampage 冠軍此次重回首次摘冠 Rampage 勝利地，除了追逐他的第五次 Rampage 勝利，Semenuk 決定本週參加 Rampage 和 ARA 拉力錦標賽。跑完賽道後就要飛奔前往密西根，開始他本賽季最後一場拉力賽，力拼 2022 年 ARA 拉力錦標賽的冠軍頭銜。
Semenuk 希望延續他的冠軍紀錄，他設計的路線新舊混合，會在開跑後就秀出瘋狂的下降高度，直接吸引了所有人的注意。
期待 Carson Storch 的大型360度翻轉
八次參與 Rampage，但首次在今年的場地亮相，Carson Storch 的腦中總是擁有源源不絕的靈感。
去年 Carson Storch 在比賽前發生摔車，導致無法出賽，這次以挫折化為動力，他的決心和高度專注，轉化成令人敬畏的路線並集合所有要素，今年目標是在騎行時間和秀大招達到1：1，而且360度大旋轉是他的招牌秀，預計至少會秀出一個大型的 360度旋轉。
Brett Rheeder 重新回歸 Rampage
由於最後一刻受傷，這位前 Rampage 冠軍缺席了2021年的比賽。如今，Brett Rheeder 重新開始做他最擅長的事情，典型風格和無窮無盡的複雜技巧騎行，風靡全場。
最初，Rheeder 憑藉七次 Crankworx 勝利成為slopestyle比賽的中流砥柱，後來努力成為freeride的競爭者。今年，他讓車迷都想知道會秀出什麼大絕，也許是前空翻、360 度或後空翻單腳罐？拭目以待，看看加拿大選手會做什麼。
請隨時回來 Red Bull單車頻道 關注最新精彩單車極限內容，或加入 Redbull.com Bike粉絲團！
想要隨時掌握RedBull.com豐富精采內容嗎？歡迎在此下載 RedBull.com/app，時時刻刻觀賞挑戰極限的爆發力。
或在社群媒體上關注Red Bull： Red Bull Facebook粉絲團 / Red Bull Taiwan Instagram.