Dylan Stark 是今年比賽的黑馬，五年前才出現在freeride界，最初Stark 是位出色的 BMX 車手，當

Brandon Semenuk

透過社群媒體與他聯繫時，Stark 就把他的注意力轉移到了freeride，同時Semenuk 注意到Stark的天賦，並送給Stark一輛自行車，從此Stark便全力朝向freeride發展。