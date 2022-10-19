Red Bull Rampage 2022 賽前這些事你一定要知道

於2010年的比賽中，在此地秀出令人瞠目結舌的技術，隨後

的在 Oakley Icon Sender 上的 360 度空翻，再到

在相距 72 英尺高度上進行傳奇的後空翻，都讓車水們回味再三。而 2022 年 McGarry 希望能夠翻過的臭名昭著的峽谷間隙，預計能夠成為今年

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