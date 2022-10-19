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MTB
Red Bull Rampage 2022 賽前這些事你一定要知道
第 16 屆 Red Bull Rampage，即將於美國猶他開賽，18 位全球最頂尖的選手齊聚一堂，將在難度極高的路線大展身手。
在 2022 Red Bull Rampage 開賽之前，有些訊息你一定要了解!
Red Bull Rampage 2022 的場地位於猶他州Virgin郊外，包括 2008、2010、2012和 2013 年在內的四場賽事，都在該地舉行。
Gee Atherton 於2010年的比賽中，在此地秀出令人瞠目結舌的技術，隨後 Cam Zink 的在 Oakley Icon Sender 上的 360 度空翻，再到 Kelly McGarry 在相距 72 英尺高度上進行傳奇的後空翻，都讓車水們回味再三。而 2022 年 McGarry 希望能夠翻過的臭名昭著的峽谷間隙，預計能夠成為今年 Red Bull Rampage 的 highlight。
除了頂尖選手齊聚大秀自我技術，全新滑雪板電影《Fleeting Time》也要在賽事前一天晚上進行特映會。Fleeting Time 是著名職業單板滑雪運動員 Ben Ferguson 的導演處女作，他匯集了世界上最優秀的選手組成的菁英團隊，共同追逐風暴。在電影中出現的選秀眾多，包括 Mark McMorris, Travis Rice, Gabe Ferguson, Danny Davis, Red Gerard, Hailey Langland, Zoi Sadowski-Synnott, Mikkel Bang, Brock Crouch 等人。
1分鐘
Fleeting Time
Premiering digitally and for free exclusively on Red Bull TV... snowboarder Ben Ferguson chases winter storms.
特映會將於猶他州的 O.C. Tanner 露天劇場進行，Ferguson, Gerard, Langland 和 Crouch 等運動員將親自出席。門票可從這裡進行線上購買。Un-carrier 作為 Red Bull Rampage 的官方 5G 贊助商，前 100 名到達特映會現場的 T-Mobile 用戶，將可免費進入。
如何欣賞 Red Bull Rampage ?
對於那些無法親自到場參加 2022 Red Bull Rampage 的車友，美國地區將由 ESPN+ 進行獨家直播，其他地區可收看 Red Bull TV 的精彩直播。此外，比賽結束後，ESPN+ 和 Red Bull TV 都可以點播完整的賽事。車友們還可以收看 10 月 30 日於 ESPN 上播出的 2.5 小時濃縮菁華重播。
在美國東部時間 10 月 14 日晚上 7 點，ESPN2 會送上相關系列節目，讓觀眾了解 2021 年賽事的幕後故事，更深入了解 Carson Storch, Jaxson Riddle, Cam Zink 和 Brage Vestavik 等車手們的在賽會的點滴。
有關活動、場地、現場設施等更多信息，請查看 Red Bull Rampage FAQs。
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