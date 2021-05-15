© Getty Images/Red Bull Content Pool
2021 Red-Bull賽道承辦F1及MotoGP兩大賽事
為填補賽事取消所留下的空缺，今年夏天，Red-Bull賽道將再次舉行F1及MotoGP™連續各兩場的大獎賽活動，屆時粉絲們將可至現場觀戰。讓我們在這裡瞭解更多的詳情。
今年夏天，賽車界將再次將目光專注在奧地利。去年，當Red-Bull賽道為全球體育賽事舖路步上正軌之後，又重新回到了F1一級方程式賽季歷史性的開端，該賽季包括連續兩個週末的F1比賽，及連續兩場的MotoGP™賽事，今年，Spielberg將再次舉辦4場大獎賽，這個夏天，兩大精英賽車系列賽都將在Red-Bull賽道開跑。
F1一級方程式賽車將於6月27日在奧地利率先登場Großer Preis der Steiermark大獎賽，另F1 myworld GroßerPreis von Österreich大獎賽將按計劃於7月4日舉行。之後，在8月，將舉行兩場MotoGP™賽事-8月8日的Michelin® Grand Prix of Styria大獎賽及8月15日的Motorrad Grand Prix von Österreich大獎賽。與2020年賽事最大的不同點是，今年夏天在Red-Bull賽道所有4場比賽都將開放觀眾入場觀戰。
門票銷售的準備工作仍在進行中，車迷們將很快能夠在www.projekt-spielberg.com找到更多購票相關訊息。
在這個充滿挑戰的時代，Red-Bull賽道在2021年將再次支援F1和MotoGP™賽事，以彌補比賽日曆中取消的行程。這也凸顯了賽道與F1賽車集團和國際汽聯之間，以及與Dorna和FIM之間的合作關係。週末的賽事也將充份顯示賽車嘉年華的回歸。觀眾安全地返回賽道，並為他們所提供的氛圍，將會從奧地利向全世界各地傳達正面的意義與訊息。
F1一級方程式賽車首席執行長Stefano Domenicali表示：我們都期待能夠在土耳其舉行賽事，但由於旅行的限制，6月份我們還無法入境那裡。F1一級方程式再次展示，它能夠迅速做出因應、發展並找到解決方案，我們很高興能在奧地利獲得雙賽事的行程，這意味著我們的賽季仍然進行23場比賽。我要感謝發起人和土耳其當局最近幾週所做的所有努力，並要感謝在法國和奧地利的發起人，如此迅速、靈活與熱情的參與並提供解決方案。
Dorna Sports首席執行長Carmelo Ezpeleta表示：繼上個賽季在奧地利施蒂里亞(Styrian)大奬賽精采的盛況後，我們很高興今年再次回歸。Red Bull賽道一致認定是最受歡迎的圍場，我們非常期待享受這個賽季在這裡舉行的兩場比賽，賽道和設施都是世界級的水準，而且比賽總是辦得有聲有色。我個人要感謝Mateschitz先生，Red Bull確實是MotoGP™鼎力相助的合作夥伴，而且奧地利大獎賽也是MotoGP™最出色的承辦單位，總是為大奬賽帶來許多精彩的情境與氛圍。
與去年一樣，我們希望藉由兩場比賽，向全世界傳遞強烈的喜悅、信心和樂觀的訊息。
Sytrian區域體育委員會的Christopher Drexler表示：賽事為我們帶來極大的歡樂，對Styria地區，今年能夠再次承辦F1一級方程式賽車和MotoGP™兩場比賽，我們感到非常榮幸。特別是兩場Sytrian大獎賽，我們將再次成為國際矚目的焦點，在Red Bull賽道的4場大型賽車活動，將為奧地利、施蒂里亞州和斯皮爾伯格地區受新冠肺炎危機影響，注入無價且寶貴的動力。今年夏天，施蒂里亞州將成為世界賽車運動關注的焦點。
Dietrich Mateschitz: 我們非常期待在國際賽車界再次舉辦兩場比賽，並在此過程中顯現我們與F1一級方程式賽車和Dorna之間良好的合作關係。經由舉辦這兩項比賽，我們希望像去年一樣，從施蒂里亞州向全世界發出強烈的喜悅、信心和樂觀的訊息。
2021施蒂里亞 (Styrian)大獎賽售票訊息
F1一級方程式賽車（6月25-27日）和MotoGP™（8月6-8日）新宣布的施蒂里亞大獎賽門票正在準備中，很快即可開始發售。所有相關訊息皆可在 www.projekt-spielberg.com查閱。
F1一級方程式奧地利大獎賽（7月2-4日）和MotoGP™（8月13-15日）的門票銷售已經進行了幾個月。熱情的粉絲可至相同網頁查詢..