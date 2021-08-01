Motorbike Enduro
2021 Red Bull Romaniacs艱困耐力賽戰報 - Mani Lettenbichler蟬聯三連勝佳績
衛冕冠軍德國籍的Manuel Lettenbichler，在羅馬尼亞舉行的全世界最嚴峻的艱困耐力賽中，上演3連勝佳績，並奪得 FIM 艱困耐力世界錦標賽領先的地位。
德國車手 Manuel Lettenbichler 連續第3次在Red Bull Romaniacs大賽取得驚人的勝利，一躍成為FIM 艱困耐力世界錦標賽的領先者。
2018 年冠軍車手Wade Young 為Red Bull贏得前兩名的成績，這位南非籍大個子在第3天和排位賽計時賽中獲勝，但終究沒有足夠的能量以縮小與Lettenbichler之間的差距。Mario Roman獲得第3名，這讓 Sherco Factory Racing 賽車車隊度過了一個精采又欣慰的周末。
越野賽事第4天，見證了這項地表上最艱難的越野耐力拉力賽，在一周史詩般的比賽後圓滿閉幕。比賽在喀爾巴阡山脈上、下和穿過具有挑戰性的賽道上進行了5天體力與身心的折磨與考驗，今年的賽事還包括一項馬拉松賽段，為比賽增添了一些波折。
由於領先20 分鐘以上，Lettenbichler在金級組的領先位置穩穩守住冠軍獎杯，但在他的後方，頒獎台的另兩名仍需一番拼戰。
Young在確保亞軍位置上有很強的控制力，但仍需在最後一天取得穩定的成績，而Roman則必須保持領先，並堅守來自Abestone艱困耐力賽冠軍 Billy Bolt 和另一位前Red Bull Romaniacs冠軍車手 Jonny Walker的挑戰與威脅。
比賽開始，早上以第4名起跑，Lettenbichler開始鎖定他要連續第3次贏得Red Bull Romaniacs的勝利而戰。德國籍車手幾乎沒有犯錯，在他前面的人都搖搖欲墜，到了古斯特里塔（Gusterita）的終點線牽制著Young，衝線贏得當天比賽的勝利。
Lettenbichler表示：非常高興能贏得這場比賽，並成為我連續第３次贏得Red Bull Romaniacs的勝利。這裡擁有一切嚴峻的場景與考驗，終於以極快的速度度過艱難且漫長的賽程時光。
Red Bull Romaniacs賽事中，有許多經驗豐富的頂尖車手，Lettenbichler用一分鐘時間向６屆冠軍Graham Jarvis致敬。第１天獲勝後，Jarvis是唯一一位連續贏得３場Romaniacs大賽的車手——但在第２天遭遇比賽結束的事件，他在高速的狀況下，輪胎幾乎陷入深深的泥沼中，他試圖挽救他的摩托車時，不慎撕裂了他的前十字韌帶(ACL)。這意謂著Jarvis世界冠軍希望就此終結，不過希望他明年能再次重返賽場。
Lettenbichler 補充道：在此我必須要感謝 Graham Jarvis。他在第１天就火力全開，但很遺憾他受傷了。當然，因為他，也加快了我的節奏與速度，並將水平推升如此之高。我想這也是我獲得如此強勁領先的原因。總而言之，我很興奮 並準備好好享受這場勝利。我現在也在世錦賽取得領先，所以有很多值得慶祝的事情。
瞭解到他比對手略有緩衝空間，一旦Lettenbichler 和Bolt追上他，Young採穩紮穩打態勢，避免發生麻煩。Young表示：2021 年Red Bull Romaniacs賽事，終場拿下亞軍，這是最好的結果，我已盡了全力。但也為 Sherco車隊取得了 2-3 名，Mario排在第３位。我們度過了愉快的一周，有一些很棒的騎行。越野賽的第３天，還拿下該賽段的勝利。
相較之下，最後１天的賽程Mario Roman從第７名起跑，並瘋狂地捍衛了他的第３名佳績。隨著狀態良好Bolt的出擊，Roman展現了他本週最強的騎行精神，在兩個檢查點中名列前茅，比賽中分別取得排名第２和第３的佳績。
對 Bolt來說，兩週前在義大利取得勝利的希望在羅馬尼亞則未能實現。儘管本周結束得還不錯，但最終造成傷害的是開幕日。 Husqvarna的車手在越野賽第 4 天以接近第３名的成績，終場以第４名完賽。
在經歷令人沮喪的兩年後（兩年前衝出賽道，摔傷了手臂），Walker現在與Beta合作，並以私人/團隊老闆的新角色參賽，看起來煥然一新。這位英國人曾兩次獲得這項賽事的冠軍寶座，終場拿下第５名。
GAS GAS Factory 賽車車隊的Taddy Błażusiak以第５名結束越野賽第 4 天的賽程。Taddy 熱情地說道：這是一項瘋狂的賽事，有碰撞和導航錯誤的狀況，但這就是艱困耐力賽，我喜歡接受挑戰。昨天我在一次大撞車中傷到了肩膀，但今天腎上腺素驟升，我還能夠忍受痛苦並完成比賽，真的非常高興。
加拿大籍車手Trystan Hart在他的Red Bull Romaniacs首役中獲得最佳新秀，以第７名完賽，毫無疑問將成為８月份在美國舉行的 Red Bull TKO 比賽中值得關注的焦點人物。保加利亞的 Teodor Kabakchiev (Husqvarna) 證明了他在羅馬尼亞獲得第８名的承諾，與第九名的奧地利天才車手 Michael Walkner (GAS GAS) 的表現相似。 波蘭籍的 Dominik Olszowy (KTM) 則成為另一位對自己獲得第 10 名的努力感到滿意的車手。
2021 Red Bull Romaniacs 戰績
- Manuel Lettenbichler (KTM) 19h 40m 46s
- Wade Young (Sherco) +27m 28s
- Mario Roman (Sherco) +33m
- Billy Bolt(Husqvarna) +38m 14s
- Jonny Walker(Beta) +50m 9s
- Taddy Błażusiak (GAS GAS) +1h 5m 18s
- Trystan Hart (KTM) +1h 17m 17s
- Teodor Kabakchiev (Husqvarna) +1h 31m 22s
- Michael Walkner (GAS GAS) +1h 34m
- Dominik Olszoesky (KTM) +2h 33m 38s
- Sonny Goggia (GAS GAS) +2h 34m 10s
- Cody Webb (Sherco) +3h 3m 28s
2021 Red Bull 艱困耐力世界錦標賽總排名
- Manuel Lettenbichler (KTM) 37pts
- Billy Bolt (Husqvarna) 33
- Wade Young (Sherco) 25
- Mario Roman (Sherco) 24
- Jonny Walker (Beta) 24
- Taddy Błażusiak (GAS GAS) 20
- Graham Jarvis (Husqvarna) 15
- Michael Walkner (GAS GAS) 14
- Alfredo Gomez (Husqvarna) 13
- Teodor Kabakchiev (Husqvarna) 11
2021 FIM 艱困耐力世界錦標賽將於 8 月 13至 15 日在美國田納西州的 Red Bull TKO 進行第 5 輪的比賽。
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