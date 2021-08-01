2021 Red Bull Romaniacs艱困耐力賽戰報 - Mani Lettenbichler蟬聯三連勝佳績

2018 年冠軍車手 Wade Young 為Red Bull贏得前兩名的成績，這位南非籍大個子在第3天和排位賽計時賽中獲勝，但終究沒有足夠的能量以縮小與Lettenbichler之間的差距。Mario Roman獲得第3名，這讓 Sherco Factory Racing 賽車車隊度過了一個精采又欣慰的周末。

Mani Lettenbichler is proving to be a real Red Bull Romaniacs master © Attila Szabo/Red Bull Content Pool

越野賽事第4天，見證了這項地表上最艱難的越野耐力拉力賽，在一周史詩般的比賽後圓滿閉幕。比賽在喀爾巴阡山脈上、下和穿過具有挑戰性的賽道上進行了5天體力與身心的折磨與考驗，今年的賽事還包括一項馬拉松賽段，為比賽增添了一些波折。

由於領先20 分鐘以上，Lettenbichler在金級組的領先位置穩穩守住冠軍獎杯，但在他的後方，頒獎台的另兩名仍需一番拼戰。

Red Bull Romaniacs winner Manuel Lettenbichler, Wade Young and Mario Roman © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Young在確保亞軍位置上有很強的控制力，但仍需在最後一天取得穩定的成績，而Roman則必須保持領先，並堅守來自Abestone艱困耐力賽冠軍 Billy Bolt 和另一位前Red Bull Romaniacs冠軍車手 Jonny Walker 的挑戰與威脅。

比賽開始，早上以第4名起跑，Lettenbichler開始鎖定他要連續第3次贏得Red Bull Romaniacs的勝利而戰。德國籍車手幾乎沒有犯錯，在他前面的人都搖搖欲墜，到了古斯特里塔（Gusterita）的終點線牽制著Young，衝線贏得當天比賽的勝利。

Lettenbichler表示：非常高興能贏得這場比賽，並成為我連續第３次贏得Red Bull Romaniacs的勝利。這裡擁有一切嚴峻的場景與考驗，終於以極快的速度度過艱難且漫長的賽程時光。

Young pushed hard to catch Lettenbichler, but had to settle for second © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Red Bull Romaniacs賽事中，有許多經驗豐富的頂尖車手，Lettenbichler用一分鐘時間向６屆冠軍Graham Jarvis致敬。第１天獲勝後，Jarvis是唯一一位連續贏得３場Romaniacs大賽的車手——但在第２天遭遇比賽結束的事件，他在高速的狀況下，輪胎幾乎陷入深深的泥沼中，他試圖挽救他的摩托車時，不慎撕裂了他的前十字韌帶(ACL)。這意謂著Jarvis世界冠軍希望就此終結，不過希望他明年能再次重返賽場。

Lettenbichler 補充道：在此我必須要感謝 Graham Jarvis。他在第１天就火力全開，但很遺憾他受傷了。當然，因為他，也加快了我的節奏與速度，並將水平推升如此之高。我想這也是我獲得如此強勁領先的原因。總而言之，我很興奮 並準備好好享受這場勝利。我現在也在世錦賽取得領先，所以有很多值得慶祝的事情。

3-time winner Manuel Lettenbichler leads the way at Red Bull Romaniacs © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Cody Webb reaches the peak of another climb © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Taddy Blazusiak heaves his Gas Gas uphill on his way to 6th place © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Rising star Michael Walkner finished inside the top 10 again © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Mario Roman blazes a trail deep in the Romanian forests © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Red Bull Romaniacs rookie Cody Webb on track © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Manuel Lettenbichler ready to tackle Day 3 of Red Bull Romaniacs © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool To the winners, the spoils: the Red Bull Romaniacs trophies © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

瞭解到他比對手略有緩衝空間，一旦Lettenbichler 和Bolt追上他，Young採穩紮穩打態勢，避免發生麻煩。Young表示：2021 年Red Bull Romaniacs賽事，終場拿下亞軍，這是最好的結果，我已盡了全力。但也為 Sherco車隊取得了 2-3 名，Mario排在第３位。我們度過了愉快的一周，有一些很棒的騎行。越野賽的第３天，還拿下該賽段的勝利。

相較之下，最後１天的賽程Mario Roman從第７名起跑，並瘋狂地捍衛了他的第３名佳績。隨著狀態良好Bolt的出擊，Roman展現了他本週最強的騎行精神，在兩個檢查點中名列前茅，比賽中分別取得排名第２和第３的佳績。

對 Bolt來說，兩週前在義大利取得勝利的希望在羅馬尼亞則未能實現。儘管本周結束得還不錯，但最終造成傷害的是開幕日。 Husqvarna的車手在越野賽第 4 天以接近第３名的成績，終場以第４名完賽。

A rider takes a tumble at Red Bull Romaniacs © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Riders climb up the mountains as part of the spectacular course © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Pol Tarrés conquers the final hill climb on an big 70cc adventure bike © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Falling off the balance beam as a Romaniacs rite of passge © Attila Szabo/Red Bull Content Pool Draining a bike within sight of the finish is all part of the race © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool The final climb of Red Bull Romaniacs: Gusterita Hill is almost vertical © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

在經歷令人沮喪的兩年後（兩年前衝出賽道，摔傷了手臂），Walker現在與Beta合作，並以私人/團隊老闆的新角色參賽，看起來煥然一新。這位英國人曾兩次獲得這項賽事的冠軍寶座，終場拿下第５名。

GAS GAS Factory 賽車車隊的 Taddy Błażusiak 以第５名結束越野賽第 4 天的賽程。Taddy 熱情地說道：這是一項瘋狂的賽事，有碰撞和導航錯誤的狀況，但這就是艱困耐力賽，我喜歡接受挑戰。昨天我在一次大撞車中傷到了肩膀，但今天腎上腺素驟升，我還能夠忍受痛苦並完成比賽，真的非常高興。

加拿大籍車手Trystan Hart在他的Red Bull Romaniacs首役中獲得最佳新秀，以第７名完賽，毫無疑問將成為８月份在美國舉行的 Red Bull TKO 比賽中值得關注的焦點人物。保加利亞的 Teodor Kabakchiev (Husqvarna) 證明了他在羅馬尼亞獲得第８名的承諾，與第九名的奧地利天才車手 Michael Walkner (GAS GAS) 的表現相似。 波蘭籍的 Dominik Olszowy (KTM) 則成為另一位對自己獲得第 10 名的努力感到滿意的車手。

2021 Red Bull Romaniacs 戰績

Manuel Lettenbichler (KTM) 19h 40m 46s Wade Young (Sherco) +27m 28s Mario Roman (Sherco) +33m Billy Bolt(Husqvarna) +38m 14s Jonny Walker(Beta) +50m 9s Taddy Błażusiak (GAS GAS) +1h 5m 18s Trystan Hart (KTM) +1h 17m 17s Teodor Kabakchiev (Husqvarna) +1h 31m 22s Michael Walkner (GAS GAS) +1h 34m Dominik Olszoesky (KTM) +2h 33m 38s Sonny Goggia (GAS GAS) +2h 34m 10s Cody Webb (Sherco) +3h 3m 28s

2021 Red Bull 艱困耐力世界錦標賽總排名

Manuel Lettenbichler (KTM) 37pts Billy Bolt (Husqvarna) 33 Wade Young (Sherco) 25 Mario Roman (Sherco) 24 Jonny Walker (Beta) 24 Taddy Błażusiak (GAS GAS) 20 Graham Jarvis (Husqvarna) 15 Michael Walkner (GAS GAS) 14 Alfredo Gomez (Husqvarna) 13 Teodor Kabakchiev (Husqvarna) 11

2021 FIM 艱困耐力世界錦標賽將於 8 月 13至 15 日在美國田納西州的 Red Bull TKO 進行第 5 輪的比賽。