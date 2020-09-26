2020 Red Bull Shay' iMoto盛事 - King Katra旋轉技巧鋒芒畢露

在資格賽中，比賽經由線上投票機進行，並由評委投票，最後前八名被選入下一輪賽事，並在

現場直播全程比賽實況。 Katra在最後決賽中與衛冕冠軍選手Veejaro Hendricks進行對抗，其出色的表現，讓評委們留下深刻印象。