2020 Red Bull Shay' iMoto盛事 - King Katra旋轉技巧鋒芒畢露
© Craig Kolesky / Red Bull Content Pool
南非Limpopo省的傳奇人物，在旋轉比賽中榮獲冠軍頭銜。
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南非最出色的車上旋轉大賽於9月19日星期六晚上，在一處極隱密地點隆重登場，參賽者為爭奪第二屆Red Bull Shay’ iMoto冠軍榮耀，使出全身解數且戮力以赴。 在輪胎劇烈的刷地聲中，最後由Eddie Rasta和King Katra在緊張的決賽爭奪戰脫穎而出，爭奪最後冠軍的榮耀，在此同時也吸引了全球在線觀眾熱情的關注與支持，最後由King Katra技高一籌，贏得2020年冠軍的殊榮。
10 spinners, one top-secret location... it's Red Bull Shay' iMoto 2020
Katra興奮激動地表示：能夠奪得冠軍寶座，感覺真的太棒了。
在資格賽中，比賽經由線上投票機進行，並由評委投票，最後前八名被選入下一輪賽事，並在 Red Bull TV 現場直播全程比賽實況。 Katra在最後決賽中與衛冕冠軍選手Veejaro Hendricks進行對抗，其出色的表現，讓評委們留下深刻印象。
“我非常努力。 有時候我對自己還欠缺自信，但我知道家中所有人都給予我充分的支持。 我知道我必須要努力，並確保讓他們為我感到驕傲。”
在準決賽和最後決賽中，裁判席新增較早比賽中的淘汰者，以擴大評選的機制。
01/09
線上觀眾還親眼目睹了Magesh Ndaba在車上旋轉的英姿，他在新款BMW M2上展示了他的經典技巧。 這位傳奇人物同時也是賽事的評委，他的BMW M-Town在障礙賽中，還為南非的觀眾提供了頂級甜甜圈燒胎的把戲，這也是競賽項目的一部份。
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