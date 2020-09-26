Drifting

2020 Red Bull Shay' iMoto盛事 - King Katra旋轉技巧鋒芒畢露

© Craig Kolesky / Red Bull Content Pool
南非Limpopo省的傳奇人物，在旋轉比賽中榮獲冠軍頭銜。
由 Ian Jameson 編寫發佈於
南非最出色的車上旋轉大賽於9月19日星期六晚上，在一處極隱密地點隆重登場，參賽者為爭奪第二屆Red Bull Shay’ iMoto冠軍榮耀，使出全身解數且戮力以赴。 在輪胎劇烈的刷地聲中，最後由Eddie Rasta和King Katra在緊張的決賽爭奪戰脫穎而出，爭奪最後冠軍的榮耀，在此同時也吸引了全球在線觀眾熱情的關注與支持，最後由King Katra技高一籌，贏得2020年冠軍的殊榮。
Drifting · 1分鐘
10 spinners, one top-secret location... it's Red Bull Shay' iMoto 2020
Katra興奮激動地表示：能夠奪得冠軍寶座，感覺真的太棒了。
在資格賽中，比賽經由線上投票機進行，並由評委投票，最後前八名被選入下一輪賽事，並在 Red Bull TV 現場直播全程比賽實況。 Katra在最後決賽中與衛冕冠軍選手Veejaro Hendricks進行對抗，其出色的表現，讓評委們留下深刻印象。
Vaaitjie Hendricks in action at Red Bull Shay' iMoto in Johannesburg, South Africa on September 19, 2020.
Vaaitjie Hendricks in action at Red Bull Shay' iMoto 2020
© Craig Kolesky / Red Bull Content Pool
“我非常努力。 有時候我對自己還欠缺自信，但我知道家中所有人都給予我充分的支持。 我知道我必須要努力，並確保讓他們為我感到驕傲。”
Judges at Red Bull Shay' iMoto in Johannesburg, South Africa on September 19, 2020.
The esteemed judging panel
© Craig Kolesky / Red Bull Content Pool
在準決賽和最後決賽中，裁判席新增較早比賽中的淘汰者，以擴大評選的機制。
King Katra's finals freestyle, Red Bull Shay iMoto, September 19, 2020.
King Katra's finals freestyle
© Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool
Event winner King Katra performs during Red Bull Shay' iMoto in Johannesburg, South Africa on September 19, 2020.
Event winner King Katra performs during Red Bull Shay' iMoto in Johannesburg, South Africa on September 19, 2020.
Eddie Rasta performs during Red Bull Shay' iMoto in Johannesburg, South Africa on September 19, 2020.
Eddie Rasta at Red Bull Shay' iMoto in Johannesburg, South Africa on September 19, 2020.
Southside Crew Red Bull Shay' iMoto in Johannesburg, South Africa on September 19, 2020.
Southside Crew at Red Bull Shay' iMoto in Johannesburg, South Africa on September 19, 2020.
Ally Arb performs during Red Bull Shay' iMoto in Johannesburg, South Africa on September 19, 2020.
Event winner King Katra performs during Red Bull Shay' iMoto in Johannesburg, South Africa on September 19, 2020.
Judges are seen during Red Bull Shay' iMoto in Johannesburg, South Africa on September 19, 2020.
King Katra leaps over his car
© Craig Kolesky / Red Bull Content Pool
01/09
線上觀眾還親眼目睹了Magesh Ndaba在車上旋轉的英姿，他在新款BMW M2上展示了他的經典技巧。 這位傳奇人物同時也是賽事的評委，他的BMW M-Town在障礙賽中，還為南非的觀眾提供了頂級甜甜圈燒胎的把戲，這也是競賽項目的一部份。
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