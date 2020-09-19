你可能之前從未看過這樣瘋狂的旋轉動作，但在南非，這種飄移搭配個人風格的表現是瘋狂且巨大的，Red Bull Shay' iMoto將向你確切說明為什麼會有這樣瘋狂的表現方式。

那麼，到底這樣瘋狂的旋轉是什麼呢？

從本質上來說，這涉及到車手將汽車鎖定在旋轉狀態，然後–在刺耳的輪胎刷痕聲和煙霧迷濛之中–從汽車窗口爬出，並在車身外進行身體移動和姿勢的擺動，或者甚至身體倒掛在窗戶外的地面上方，頭頂與地面僅僅只有毫米之間。這是飄移與戰舞的結合，娛樂人群是主要的目的。

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Red Bull Shay' iMoto puts the best spinners on a global stage © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

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Red Bull Shay iMoto運動總監Vic Pardal表示：以純粹、簡單的分類來看，這種旋轉是在創新娛樂的同時，進而控制混亂的藝術，就像在劇院一樣，而飄移是一種賽車運動，它受到一套嚴格規則與形式所支配。

旋轉並不需要擁有最高檔的技術汽車，以及主流賽車運動所有相關的成本花費。 只要你的汽車可以旋轉，那就是所有的開始–不過經典的BMW 325i絕對是旋轉愛好者的首選。

儘管它可能不被某些人視為賽車運動，但對於旋轉社群而言，它已是他們的驕傲和喜悅。 Pardal繼續說道：這是一種文化和運動，但它是唯一涵蓋所有賽事和面向的賽車運動。也是這個國家每個人都可以進入的唯一賽車運動。

根據Pardal的說法，旋轉深植於南非的文化中，並且已歷時30多年。

他表示：傳統上，它被用在人們葬禮和生命的慶祝活動，還用於某些其他超出法律範圍的慶典活動和目的。他解釋說，儘管它仍然熱鬧、響亮而原始，但在過去的三十年中，旋轉技術發展神速，並從模糊的過去中脫穎而出，進入現今主流的賽車場景。

他表示：南非只要有後輪驅動的汽車，人們就想要一直旋轉。但是現今的旋轉與某人的叔叔或祖父幾年前在娛樂中心停車場所做的事情可是大不相同。

在主流領域中，旋轉者已成為娛樂場所的表演者。 Pradal表示：這幾乎是一個旅行馬戲團，在這裡，我們是有酬的表演者，從一個小鎮到另一個小鎮旅行，並為大眾帶來娛樂。

雖然旋轉在傳統上不是競爭性的賽車運動，但為Red Bull Shay’ iMoto 賽事所開發的創新形式，將在不影響傳統景觀的前提下贏得冠軍。 這項活動屆時將看到12名南非最佳旋轉者，晉級至最後的總決賽，展現他們最好、最具創造力和狂野的想法與表演，以期被加冕為2020 Red Bull Shay iMoto 的冠軍得主。

2020 Red Bull Shay’ iMoto精采賽事，Red Bull TV於9月19日(星期六)將有現場直播服務。