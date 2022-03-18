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滑板運動

巴西滑板嘉年華：一起來了解 Red Bull Skate Generation 和碗池滑板風格的飆盪熱力

從 2010 年至今，每一屆的 Red Bull Skate Generation向來是巴西佛羅安那波里島極受歡迎的滑板盛會，也是你能看見不同碗池玩法的獨特活動之一。
由 Jaddie Fang 翻譯／Niall Neeson 編寫
4 min read發佈於

2021 Red Bull Skate Generation 賽事轉播：

Main Event – English Stream

Moderiert von Pedro Barros werden in Florianópolis in Brasilien mehr als 40 SkaterInnen in drei Kategorien antreten.

Red Bull Skate Generation 賽事活動誕生於巴西南部大西洋沿岸的佛羅安那波里島（Florianópolis），吸引來自不同年齡、背景、風格和國家的選手共同為這活動創造碗池賽事的極限活動，其目的便是希望能聚集不同世代的滑板人一起用板技切磋交流。該碗池地形大賽起始地是巴西職業滑板選手 Pedro Barros 家的後院大碗池 RTMF。首屆舉辦於 2010年，自此連續四年都是由他主理賽事，雖然是邀請賽形式，四年下來，陸續地有越來越多國際滑板好手前來共襄盛舉。
Yndiara Asp boosts off Sandro Dias's helmet during the team sessions at Red Bull Skate Generation 2021.
Yndiara Asp – slob fastplant
© Marcelo Maragni
Allysha Le performs a Lien Air at Red Bull Skate Generation 2021.
Allysha Le – Lien Air
© Marcelo Maragni
Omar Hassan salutes the crowd at Red Bull Skate Generation 2021.
Omar Hassan salutes the crowd
© Tauana Sofia
Rune Glifberg performs a one foot tail grab at Red Bull Skate Generation 2021.
Rune Glifberg – one foot tail grab
© Marcelo Maragni
Dora Varella – frontside tailbone
© Marcelo Maragni
The finalists
© Marcelo Maragni
Kalani Konig – indy air
© Marcelo Maragni
誰也沒想到，Barros 的活動擴展成足以舉辦國際滑板碗池錦標賽的規模，甚至 Jeff Grosso、Steve Caballero、Omar Hassan、Sandro Dias 和 Leo Kakinho 等傳奇人物也都前來巴西參與其活動。第二屆的 Red Bull Skate Generation 吸引超過兩千人參加，活動聲望靠口碑相傳之外，出席賽事的滑板選手們也力捧到場，下場大顯身手就是其活動的最有力宣傳。滑板傳奇 Christian Hosoi 也在Omar Hassan 和 Jeff Grosso 的陪同之下出席賽事，為第二屆RTMF 留下歷史性的精采瞬間。
Master blaster Murilo Peres soars over head height on one of the world's most uniquely challenging bowls at red Bull Skate Generation 2021.
Murilo Peres – backside air
© Marcelo Maragni
A bird's-eye view of the treacherous, asymmetrical contours of Pedro Barros's backyard proving ground.
RTMF from the air
© Marcelo Maragni
The force of nature which is Yndiara Asp styles out a glorious blindside grab at Red Bull Skate Generation 2021.
Yndi Asp – stalefish
© Marcelo Maragni
Team tactics to rack up points for Rune and Pedro en route to team victory at Red Bull Skate Generation 2021.
Rune Glifberg – nosebone
© Marcelo Maragni
Gui Khury – alley oop varial flip
© Marcelo Maragni
Ale Mazzara and Felipe Foguinho – double trouble
© Marcelo Maragni
Bia Sodre – frontside air
© Marcelo Maragni
這項活動在很短的時間內，便成為全球滑板碗池地形愛好者的年度聚集地。第三、第四屆賽事都邀來更多職業好手如 Grant Taylor、Josh Borden、Raven Tershy、David Gonzalez、Dario Matarollo，以及巴西眾家高手Marlon Silva、Vi Kakinho、Felipe Foguinho 和 Murilo Peres，讓該屆活動嗨至最高點。出席比賽的還有傳奇人物Steve Alba、Eddie Elguera 與幾乎是這活動代言人的 Christian Hosoi。

Red Bull Skate Generation 2021 賽事結果：

  1. G 組：Rune Glifberg, Pedro Barros, Allysha Le, Weslley Alves and Minna Stess
  2. A 組：Sandro Dias, Alex Sorgente, Yndiara Asp, Luigi Cini and Raicca Ventura
  3. C 組：Miguel Catarina, Augusto Akio, Camila Borges, Gui Khury and Isa Pacheco
2015 年的第五屆 Skate Generation 升級至同島上的另一大型碗池場地，滿場的觀眾與更多選手的參與，為活動帶來更高熱度，只是沒想到下一屆賽事卻在這屆之後遙遙無期。2021年，Red Bull Skate Generation 再度回歸，回到最初的起始地，也就是大家現稱的RTMF 碗池，這一屆的賽事也終於有女性加入競賽行列。這次活動不單單只有比賽，還有在地滑板好手帶領你漫遊這座小島的各個滑板勝地，入住滑板人最愛的 Hi Adventures 民宿，覺得炎熱還能散步去海邊衝個浪。

Main Event – English Stream

Moderiert von Pedro Barros werden in Florianópolis in Brasilien mehr als 40 SkaterInnen in drei Kategorien antreten.

受邀前來參賽的選手都會以臨時組隊的方式分組，總共八支小隊，從新秀到資深老將，各有千秋。而每一組都各有 15 分鐘的練習時間，以創意、溝通默契與流暢度等表現來累積分數，最後積分最高的前三名得以入選決賽之戰。一起來看看去年這個巴西最熱血、派對樂趣十足又最具度假寫意的 Red Bull Skate Generation 碗池大賽回顧吧！
Jonny Gasparetto doing a Tuck Knee at Red Bull Skate Generation 2014.
Jonny Gasparetto doing a Tuck Knee
© Helge Tscharn
Jeff Grosso Invert
傑夫格羅索-反轉
© Helge Tscharn
Alex Sorgente
Alex Sorgente hanging out
© Helge Tscharn
Greyson Fletcher on One Foot at Red Bull Skate Generation 2014.
Greyson Fletcher on One Foot
© Helge Tscharn
Pat Ngoho doing a Manny Acid Drop
© Helge Tscharn
Moshers
© [unknown]
Sandro Dias performing a Lien Air
© Helge Tscharn
Having fun
© Helge Tscharn
Christian Hosoi with a Backside Air
© Helge Tscharn
Pedro Barros on the Next Level
© Helge Tscharn
Generations
© Helge Tscharn
Pat Ngoho with a Radness
© Helge Tscharn
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