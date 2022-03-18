2021 Red Bull Skate Generation 賽事轉播：

Main Event – English Stream Moderiert von Pedro Barros werden in Florianópolis in Brasilien mehr als 40 SkaterInnen in drei Kategorien antreten.

Red Bull Skate Generation 賽事活動誕生於巴西南部大西洋沿岸的佛羅安那波里島（Florianópolis），吸引來自不同年齡、背景、風格和國家的選手共同為這活動創造碗池賽事的極限活動，其目的便是希望能聚集不同世代的滑板人一起用板技切磋交流。該碗池地形大賽起始地是巴西職業滑板選手 Pedro Barros 家的後院大碗池 RTMF。首屆舉辦於 2010年，自此連續四年都是由他主理賽事，雖然是邀請賽形式，四年下來，陸續地有越來越多國際滑板好手前來共襄盛舉。

Yndiara Asp – slob fastplant © Marcelo Maragni Allysha Le – Lien Air © Marcelo Maragni Omar Hassan salutes the crowd © Tauana Sofia Rune Glifberg – one foot tail grab © Marcelo Maragni Dora Varella – frontside tailbone © Marcelo Maragni The finalists © Marcelo Maragni Kalani Konig – indy air © Marcelo Maragni

誰也沒想到，Barros 的活動擴展成足以舉辦國際滑板碗池錦標賽的規模，甚至 Jeff Grosso、Steve Caballero、Omar Hassan、Sandro Dias 和 Leo Kakinho 等傳奇人物也都前來巴西參與其活動。第二屆的 Red Bull Skate Generation 吸引超過兩千人參加，活動聲望靠口碑相傳之外，出席賽事的滑板選手們也力捧到場，下場大顯身手就是其活動的最有力宣傳。滑板傳奇 Christian Hosoi 也在Omar Hassan 和 Jeff Grosso 的陪同之下出席賽事，為第二屆RTMF 留下歷史性的精采瞬間。

Murilo Peres – backside air © Marcelo Maragni RTMF from the air © Marcelo Maragni Yndi Asp – stalefish © Marcelo Maragni Rune Glifberg – nosebone © Marcelo Maragni Gui Khury – alley oop varial flip © Marcelo Maragni Ale Mazzara and Felipe Foguinho – double trouble © Marcelo Maragni Bia Sodre – frontside air © Marcelo Maragni

這項活動在很短的時間內，便成為全球滑板碗池地形愛好者的年度聚集地。第三、第四屆賽事都邀來更多職業好手如 Grant Taylor、Josh Borden、Raven Tershy、David Gonzalez、Dario Matarollo，以及巴西眾家高手Marlon Silva、Vi Kakinho、Felipe Foguinho 和 Murilo Peres，讓該屆活動嗨至最高點。出席比賽的還有傳奇人物Steve Alba、Eddie Elguera 與幾乎是這活動代言人的 Christian Hosoi。

Red Bull Skate Generation 2021 賽事結果：

G 組：Rune Glifberg, Pedro Barros , Allysha Le, Weslley Alves and Minna Stess A 組： Sandro Dias , Alex Sorgente, Yndiara Asp , Luigi Cini and Raicca Ventura C 組：Miguel Catarina, Augusto Akio, Camila Borges, Gui Khury and Isa Pacheco

2015 年的第五屆 Skate Generation 升級至同島上的另一大型碗池場地，滿場的觀眾與更多選手的參與，為活動帶來更高熱度，只是沒想到下一屆賽事卻在這屆之後遙遙無期。2021年，Red Bull Skate Generation 再度回歸，回到最初的起始地，也就是大家現稱的RTMF 碗池，這一屆的賽事也終於有女性加入競賽行列。這次活動不單單只有比賽，還有在地滑板好手帶領你漫遊這座小島的各個滑板勝地，入住滑板人最愛的 Hi Adventures 民宿，覺得炎熱還能散步去海邊衝個浪。

Main Event – English Stream Moderiert von Pedro Barros werden in Florianópolis in Brasilien mehr als 40 SkaterInnen in drei Kategorien antreten.

受邀前來參賽的選手都會以臨時組隊的方式分組，總共八支小隊，從新秀到資深老將，各有千秋。而每一組都各有 15 分鐘的練習時間，以創意、溝通默契與流暢度等表現來累積分數，最後積分最高的前三名得以入選決賽之戰。一起來看看去年這個巴西最熱血、派對樂趣十足又最具度假寫意的 Red Bull Skate Generation 碗池大賽回顧吧！

Jonny Gasparetto doing a Tuck Knee © Helge Tscharn 傑夫格羅索-反轉 © Helge Tscharn Alex Sorgente hanging out © Helge Tscharn Greyson Fletcher on One Foot © Helge Tscharn Pat Ngoho doing a Manny Acid Drop © Helge Tscharn Moshers © [unknown] Sandro Dias performing a Lien Air © Helge Tscharn Having fun © Helge Tscharn Christian Hosoi with a Backside Air © Helge Tscharn Pedro Barros on the Next Level © Helge Tscharn Generations © Helge Tscharn Pat Ngoho with a Radness © Helge Tscharn