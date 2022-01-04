Red Bull Solus：男子組滑板激鬥之競賽終了與回顧

今年的 Red Bull Solue 滑板大賽因全球疫情仍未退的關係，而改為線上外加觀眾票選的比賽形式，邀請了十七位全球風格突出的男子與女子職業滑板選手，前往 Ryan Sheckler 於加州的 SC Sandlot 私人室內滑板場參與這一獨特的競賽活動。所有選手都必須在有限的時間之內，獨自一人於場地之中展現個人最佳的招式組合與不間斷的流暢路線。經過觀眾票選結果及三位評審 X Games 四屆奪牌資深選手 Vanessa Torres、滑板團隊資深經理 Mike Sinclair、資深滑板選手 Jason Rothmeyer 的評比結果，女子組由 Alexis Sablone 拿下冠軍，男子組則由來自巴西的 Lucas Rabelo 奪冠。一起來欣賞男女冠軍的精采表現，以及所有男子組選手火力全開的個人板技獨秀！