Red Bull Solus：男子組滑板激鬥之競賽終了與回顧

今年的 Red Bull Solue 滑板大賽因全球疫情仍未退的關係，而改為線上外加觀眾票選的比賽形式，邀請了十七位全球風格突出的男子與女子職業滑板選手，前往 Ryan Sheckler 於加州的 SC Sandlot 私人室內滑板場參與這一獨特的競賽活動。所有選手都必須在有限的時間之內，獨自一人於場地之中展現個人最佳的招式組合與不間斷的流暢路線。經過觀眾票選結果及三位評審 X Games 四屆奪牌資深選手 Vanessa Torres、滑板團隊資深經理 Mike Sinclair、資深滑板選手 Jason Rothmeyer 的評比結果，女子組由 Alexis Sablone 拿下冠軍，男子組則由來自巴西的 Lucas Rabelo 奪冠。一起來欣賞男女冠軍的精采表現，以及所有男子組選手火力全開的個人板技獨秀！
女子組冠軍Alexis Sablone：Alexis 是美國東岸的滑板先鋒，最為人津津樂道的便是她在《PJ Ladd's Wonderful Horrible Life》影片裡所表現的驚人板技。
Red Bull Solus: Alexis Sablone submission
男子組冠軍 Lucas Rabelo：來自巴西的Lucas 被喻為是渾然天成的滑板選手，無論是在街頭板點或比賽環境，他都能將自身滑板技術表現得淋漓盡致。
Red Bull Solus: Lucas Rabelo submission
男子組各選手的競賽影片：
來自美國加州、公園與碗池地形皆能如魚得水的CJ Collins
Red Bull Solus: CJ Collins Submission
來自美國佛州，Birdhouse 旗下的狂人選手之一 Clive Dixon
Red Bull Solus: Clive Dixon submission
來自美國明尼蘇達，善於發揮招式組合創意的騎牆達人 Tanner Vanvark
Red Bull Solus: Tanner Vanvark submission
來自美國佛州的地形全能選手 Jamie Foy
Red Bull Solus: Jamie Foy submission
來自巴西的完美主義技術型選手 Felipe Gustavo
Red Bull Solus: Felipe Gustavo submission
來自美國加州洛城，人稱「SkateGoat」的障礙無阻狂人 Leandre Sanders
Red Bull Solus: Leandre Sanders submission
來自美國加州聖地牙哥，專挑征服高難度地形與大組手扶杆的 Erick Winkowski
Red Bull Solus: Erick Winkowski submission
來自美國亞利桑那州，近來於各賽事表現亮眼的新秀 Liam Pace
Red Bull Solus: Liam Pace submission
加拿大的狂人代表之一 TJ Rogers
Red Bull Solus: TJ Rogers submission
獲獎無數、紅遍全球的職業選手暨電視明星的滑板場當家 Ryan Sheckler
Red Bull Solus: Ryan Sheckler submission