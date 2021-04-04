你該知道Red Bull SoundClash 的須知

Part of this story Red Bull SoundClash 查看活動行事曆

Red Bull SoundClash 受到牙買加金斯頓的一個音樂競技文化的啓發促成。該文化自1950年代便從當地形成，至今已遍佈全球。

它的基本概念是讓所有參與的藝人、主持人以及DJ們相互挑戰打造一個終極音樂派對，吸引最多的觀眾和人潮，讓獲勝的一方能夠得到離開時大肆嗆聲吹噓的特權。隨著時代變遷，Red Bull SoundClash 的誕生就是要為這原以Dancehall和雷鬼樂爲主的音樂競技能夠開拓到更廣泛的音樂風格，讓彼此間能夠有友善對抗的空間。

A Brief History Of… Soundsystems

比賽分爲四個輪次，樂團與藝人若成功以音樂獲得現場觀眾最大的尖叫歡呼聲（以分貝計測量）便成爲冠軍贏家。

Red Bull SoundClash的歷史可以追溯至2006年在荷蘭的第一場活動，至今已舉辦了80多場，給了全球觀眾了別具一格的現場音樂體驗。

這項比賽正如火如荼的進行著而且未來還能有更多的發展空間，所以趕緊趁現在更深入地瞭解Red Bull SoundClash 吧！

Noize MC © Red Bull Media House

SoundClash到底是怎麼開始的？

首届Red Bull SoundClash 2006年11月17日在荷蘭艾因霍溫舉行，當時對壘的兩組選手分別是以雷鬼-斯卡-龐克樂爲主的樂團 - Beef 和 另類嘻哈四重奏 - C-Mon ＆ Kypski。由於活動十分成功，於是隔年便在阿姆斯特丹連續舉辦了兩場比賽（Lefties Soul Connection Vs C-Mon & Kypski and Pete Philly & Perquisite Vs Beef），同時也首次在莫斯科舉辦了此項比賽（Noize MC 和 G.D.R.的對決）。在大受歡迎之後，接下來的幾年Red Bull SoundClash 也在世界各地包括悉尼、東京、洛杉磯、利馬紛紛舉辦了比賽。

Ozols © Arturs Pavlovs/Red Bull Content Pool

至今已舉辦了多少場 SoundClash?

隨著2020年Carnival Youth and Ozols 在拉脫維亞的里加的對決，至今SoundClash已在全球舉辦了85場以及21場世界盃的對決。創造了很多聲量！

Erykah Badu © Red Bull Music

至今共有多少組藝人曾參與這項比賽？

若你大概了解2的倍數的概念，那答案已經呼之欲出。85場比賽每次分別有兩組藝人對決，所以一共有170組藝人曾參與這項比賽。若加上工作人員、團員以及表演嘉賓，總計參與人數也達到600多人。其中有12人都來自同一支俄羅斯樂團Leningrad（俄羅斯，2019），也是目前爲止參與人數最多的樂團。另外，最為人所知的表演嘉賓是Erykah Badu和她的十位Cannabinoids （達拉斯，2009）。

Red Bull SoundClash 在哪裏舉辦過？

截至目前為止，SoundClash已在全球33個國家見證了樂團之間的對決，從俄羅斯到澳大利亞甚至是巴基斯坦、秘魯、立陶宛和阿聯酋囯都有SoundClash的足跡。其中，美國的場次最多，共舉辦了18場Red Bull SoundClash。緊接著的是荷蘭，共舉辦了9次以及德國和埃及，各辦了四場。此外，2009年也是最豐收的一年，當年在美國、澳大利亞、紐西蘭、瑞士和南非一共舉辦了13場比賽，創下了SoundClash單年舉辦最多比賽的記錄。

Sharmoofers © Shady Habash

哪次是SoundClash有史以來最大型的一場活動？

講到規模，答案莫過於連續三天在開羅舉辦的音樂響宴。活動首日便有Autostrad與搖滾樂隊Akher Zapheer的精彩對決。第二天則是來自埃及的搖滾樂隊Wust El-Balad和來自約旦的樂團Jadal；而第三日Sharmoofers 和 Aziz Maraka的比賽舞臺則為這次活動拉下了帷幕。

有任何大咖參與嗎？

Red Bull SoundClash 的比賽宗旨是不分名聲，讓世界各地最好的樂團聚集一起享受表演。然而，若提及出席過的大咖，SoundClash 的舞臺曾經出現過傳奇人物Erykah Badu、The Roots (鳳凰城與亞特蘭大，2010以及達拉斯，2009)、饒舌天王Snoop Dogg (南帕德里島，2011)，Grammy入圍者Mike Posner、嘻哈教父Ludacris（邁阿密，2011）等殿堂級嘉賓。

Snoop Dogg © Jeremy Deputat/Red Bull Content Pool

誰的參與次數最高？

來自埃及的選手Sharmoofers的亮相率最高，一共參與了四次的Red Bull SoundClash。接下來便是 The Roots 和 C-Mon & Kypski，分別各參與了三次SoundClash。

Bausa © Michael Colella/Red Bull Content Pool

誰擁有最多的對手？

德國饒舌歌手 Bausa 2019年在斯圖加特Schleyer-Halle舉辦的 All Against Bausa 是SoundClash史上單一藝人面對了最多的對手的一場，其中包括創作歌手Lena，饒舌歌手Summer Cem, Juju, RAF Camora, Azet and Zuna等人。