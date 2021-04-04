Red Bull SoundClash 規則

Part of this story Red Bull SoundClash 查看活動行事曆

畢卡索曾説道：“專業地學習規則，那麽你就能像藝術家般破壞他們。“

若想獲得大衆的支持贏得Red Bull SoundClash比賽，就得好好鑽研比賽的架構和競技規則。

每一場對決都是一項考核，選手必須通過自身對於音樂的構想、編排，以及製造驚喜驚艷觀衆，才能證明自己的實力。只有最具創新以及娛樂性的選手才能登上最高榮譽寶座，因此，瞭解比賽規則是最為重要的步驟之一。

在一場以現場觀衆為決定勝負關鍵的活動，參賽者必須挑戰將現場氣氛炒到最熱，以音樂征服觀衆並在每一回合結束前獲得他們最强烈的應援和最高分貝的尖叫聲。

Triggerfinger © Benoit Meeus/Red Bull Content Pool

Round 1 – The cover

第一輪的表演主要考核選手的風格和對歌曲内容的瞭解。兩組選手將各自詮釋同一首歌曲，並通過各自的風格賦予自身對於該曲目的音樂態度。過往的改編包括了强烈搖滾版本的Rihanna的Man Down，The Clash的Should I Stay or Should I Go也被改編成高律動性的流行樂曲風，Nena的 99 Red Balloons也多了饒舌電音版本。由此可見創新是首輪表演的關鍵。

The Roots © Justin Kosman/Red Bull Content Pool

Round 2 – The takeover

第二回合 – 超越取代

本輪的賽制十分有趣，也是選手們相互開砲的黃金機會，因爲兩組選手將表演對方的歌曲。表演的開始由選手演繹自身的曲目而對手會在中途取代並以自己的風格完成接下來的表演。這企圖超越原創的野心勢必讓整場比賽進入白熱化的階段。“這是一場火藥味十足但同時也是創意和友善的對決，兩組人互相崇拜也尊重彼此，”Questlove (The Roots)如此説道。

Ghostland Observatory © Garth Milan/Red Bull Content Pool

Round 3 – The clash

這一輪的賽制相較於簡單，兩組選手分別演繹各自的三首原創曲。你以爲就這樣結束了嗎？並沒有！每首表演曲目都必須跨越原創的框框通過選手舒適圈以外的音樂風格呈現。因此本輪比賽最值得期待的是選手如何發揮創意改編自己的歌曲並賦予他們新生命。可能從雷鬼改編成龐克；也可能從電音改編成鄉村音樂，我們不得而知。所有的改編都在考驗選手的創意，而最驚喜的改編將獲得觀衆最大的呼聲。來自Ghostland Observatory的參賽者曾説過：“這種改編自己原創材料的體驗非常有趣且令人期待。”

Ali Azmat © Red Bull Music

Round 4 – The wildcard

這回合是將現場推入高潮的關鍵。參賽者將傾盡所有看家本領，甚至邀請特別來賓助陣以獲得全場最高的歡呼聲，絕對是一場顛覆想象、登峰造極的表演。參與2018 年巴基斯坦的Red Bull SoundClash 的驚喜嘉賓Ahmed Jahanzeb便説道：“當我踏上舞臺的那一瞬間，所有人都驚呆了。成功地保留驚喜到最後的確不是一件簡單的小事！”

Red Bull Soundclash 2015 Crowd © Lisa Meinen

The finale

所有的選手表演完畢後，決勝關鍵便落到了觀衆的手裏。只有完整地呈現音樂可塑性，表演感染力以及創新能力的選手才能贏得比賽！