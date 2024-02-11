Red Bull學院計畫迎來三位車手：代表Red Bull車隊的Hamda Al Qubaisi、代表Visa Cash App RB 的Amna Al Qubaisi和代表Red Bull的Emely De Heus。 該計劃的投資標誌著對女性賽車運動未來的承諾。 與Red Bull車隊、Visa Cash App RB 和Red Bull相關三輛車和車手的更多贊助商將在未來幾週內公佈。

Red Bull學院計劃

三輛新車將在 2024 年賽季進入賽道，由 MP Motorsport 運營，並由Red Bull學院計畫的車手駕駛，該計畫由Red Bull學院計畫經理 Sarah Harrington 主導。 該計劃很高興歡迎才華橫溢的新車手加入行列。

Hamda Al Qubaisi，21 歲，為Red Bull車隊效力 2024 年賽季。 她於2015 年開始卡丁車賽車生涯，在IAME X30 錦標賽中取得進步，然後於2019 年轉戰義大利F4。2020 年，這位阿聯酋車手在阿聯酋F4 中贏得了三場比賽，然後重返義大利F4，隨後參加在馬尼庫爾舉行的國際汽聯F3 測試。 2023 年，她與 MP Motorsport 一起參加 F1 學院比賽，在車手積分榜上獲得第三名，並獲得四次第一名，總共獲得 207 分。

20 歲的Emely de Heus將為Red Bull 車隊效力 2024 年賽季。 她於 2019 年開始參加卡丁車比賽，並獲得荷蘭冬季杯高級系列賽冠軍，並在 2020 年全國錦標賽中獲得第四名，之後晉升為單座賽車。 2021 年西班牙 F4 賽季結束後，Heus轉戰 W 系列賽，在邁阿密首次亮相並取得積分。 2023 年，這位荷蘭車手與 MP Motorsport 一起參加了阿聯酋 4 級方程式錦標賽，並與荷蘭車隊一起參加了 F1 學院的比賽。 她以 87 分在車手積分榜上排名第九，並在巴塞隆納獲得第一名的最佳成績。

Amna Al Qubaisi，23 歲，為 Visa Cash App RB 效力 2024 年賽季。 她 14 歲時開始了卡丁車職業生涯，此後參加了多次錦標賽。 參加Rotax Max 挑戰賽世界總決賽、X30 歐洲系列賽和義大利X30 錦標賽帶來了優異的成績，並於2018 年晉升到義大利F4 賽場。此後，這位阿聯酋車手曾參加阿聯酋4 級方程式錦標賽、亞洲F3 錦標賽以及最近的區域方程式歐洲錦標賽。 2023 年，她與 MP Motorsport 一起參加 F1 學院比賽，在車手積分榜上獲得第六名，並在史匹柏和巴塞隆納兩次獲得第一名，總共獲得 117 分。

Red Bull的承諾

F1 學院標誌著女性車手在賽車運動中邁向新水平的重要一步，並有助於提供一條確保她們發揮潛力的途徑。 該系列進一步旨在為不斷增長的粉絲群提供前所未有的覆蓋範圍和對這項運動的可及性。 Red Bull學院計劃認識到，歷史上女性在賽車運動中存在障礙，並且透過贊助參加該系列賽的三名車手和賽車，努力成為這項運動中多樣性和平等的核心。 它的目的是鼓勵更多女性不僅成為賽車運動的粉絲，而且從Red Bull學院計畫進一步延續了Red Bull培養人才的悠久傳統，為年輕運動員在賽車運動及其他領域插上翅膀。

該計劃已經引起了現有合作夥伴的極大興趣，所有合作夥伴都致力於為傳統男性主導行業中的女性提供機會，無論是作為車手、工程師還是其他部門。 全球都有對女子運動進行商業投資的興趣，這是成長最快的行業之一，這標誌著女子賽車運動發展的重要時刻。

Red Bull 學院項目經理Sarah Harrington表示：我們很高興歡迎Hamda、Emely 和 Amna這三位才華橫溢的車手加入Red Bull 學院項目，並期待在本賽季與他們密切合作。 這對我們來說是一個具有里程碑意義的時刻，也證明了我們對女子賽車運動未來的完全承諾。 F1 學院提供了一個促進行業真正變革的機會，這是幫助確保車手進步到新水平的重要墊腳石。 對於女性賽車運動來說，這是一個關鍵時刻，我們很高興看到這個賽季會帶來怎樣的發展。

MP Motorsport 車隊負責人 Sander Dorsman 表示：我很高興確認 Hamda、Amna 和 Emely 成為我們 2024 年 F1 學院陣容以及Red Bull 學院計畫的成員。 這意味著我們將堅持使用我們所熟悉才華橫溢的車手——近年來，這三人都已成為 MP Motorsport 家族的真正成員。 我們共同期待充滿挑戰的 F1 學院新賽季，希望在 2023 年的基礎上重複並進一步提高我們強勁的實力。 事實證明，Hamda是奪冠熱門之一，而Amna 和 Emely則分別獲得了勝利。 由於去年我們以微幅差距與冠軍失之交臂，我們希望今年能取得更好的成績！

此外，我感謝 Red Bull對我們努力的堅定支持，我們的目標是共同建立成功的合作夥伴關係。

2024 年 F1 學院系列賽將在七個地點進行比賽。 本賽季將於 3 月 7 至 9 日在沙烏地阿拉伯吉達隆重拉開序幕。

Hamda, Emely And Amna Are Ready To Race © Oracle Red Bull Racing