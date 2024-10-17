當陷阱之王遇到交響樂—Metro Boomin x Red Bull Symphonic

出生於1993年的Metro Boomin，自高中時即投身音樂製作，早早立下以職業音樂人為目標。有別於其他黑人少年，他的家庭完整，母親甚至相當支持他的音樂生涯，時常開著近十小時的車，帶他從家鄉聖路易去「陷阱之都」亞特蘭大與音樂人交流。而皇天不負苦心人，他在17歲時即獲得和Gucci Mane合作的機會，並陸續結識Future、Young Thug等，為他們編曲、製作。

Metro Boomin © Courtesy of Metro Boomin

Metro Boomin的代表作不勝其數，包含Drake的〈Jumpman〉、Migos的〈Bad And Boujee〉、Future的〈Mask Off〉、21 Savage的〈Bank Account〉，以及Post Malone的〈Congratulations〉等等。每首都是破億神曲，Metro Boomin也被評價為當代嘻哈圈最重要的製作人，並以生猛骯髒的鼓組著稱。

Metro Boomin © Drew Gurian/Red Bull Content Pool

而這樣一位喊水會結凍的頂流嘻哈製作人，又怎麼如本文首段所言和交響樂扯上關係呢？Red Bull Music的演出品牌《Red Bull Symphonic》，致力將多元曲風音樂人和交響樂團牽線合作，打造前所未有的跨界音樂體驗。合作音樂人有電音雙人組Camo & Krooked、南島語族饒舌詩人Lisi、南非浩室製作人Kabza de Small等。

此次Red Bull Symphonic與黑人指揮家Anthony Parnther合作，他刻意找了許多年輕的黑人古典樂手加入團隊，占比達到一半以上。如同漫威電影《黑豹》一般，希望在古典樂界能鼓勵並提攜更多的黑人樂手，尤其在這個傳統上以白人主導的音樂領域。而此次交響樂團的組成，則以管弦樂為主，由於Trap曲風的節奏獨特性，這部分仍留給電子分軌去處理。同時加入現場合成器、DJ，達到兼顧Midi和現場器樂平衡的聆聽性。

Red Bull Symphonic Orchestra © Craig Kolesky / Red Bull Content Pool

Metro Boomin x Red Bull Symphonic演出在LA傳奇的杜比戲院舉行。他不僅帶來多首膾炙人口的經典作品，更是邀來John Legend、Swae Lee、NAV等歌手助陣。陷阱音樂的爆發力和交響樂的恢宏交織，讓現場能量十足。如果想瞭解更多，務必前往Red Bull Music欣賞！