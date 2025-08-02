Red Bull與Ford-新F1引擎如何在2026年持續締造輝煌

能夠擁有在彎道中極速穿梭的賽車，使得像是 Max Verstappen 、Sebastian Vettel與Daniel Ricciardo這樣的車手，即使面對馬力更強的對手，也能奪得勝利。

Max Verstappen and Laurent Mekies in the Red Bull Racing garage © Getty Images/Red Bull Content Pool

Red Bull開始自行製造引擎，並非巧合；這代表他們不再只是引擎供應商的客戶，而是主動掌握自己的命運。

01 Red Bull 為何開始製造自己的引擎？

直到2021年為止，Red Bull Racing 和 Faenza 車隊一直是自行打造底盤，並由 Ferrari、Cosworth、Renault 及 Honda 等廠商提供動力單元。然而，這樣的合作方式也有其缺點：這些引擎製造商可能同時供應其他車隊，或是專為自家廠隊服務。相較之下，擁有完整自主權的廠隊則可根據自身需求打造引擎，並圍繞該引擎設計底盤，擁有更明顯的競爭優勢。

2021年，Red Bull 透過成立 Red Bull 動力系統（Powertrains） 掌握了自身的命運，並開始以 Honda 現有的設計為基礎打造動力單元，該設計在過去十年中一直被Red Bull Racing 車隊和Racing Bulls車隊沿用。然而，國際汽聯（FIA）對引擎開發實施的凍結政策，限制了他們在研發上進行創新，以提升引擎動力的空間。

但在2023年，Red Bull Powertrains 與 Ford 建立了令人振奮的新合作夥伴關係，共同開發下一代動力單元，目標是讓 Red Bull Racing 和 Racing Bulls 持續領先群雄。到了2026年，Red Bull將寫下歷史，成為首支從打造底盤一路邁向自主研發動力單元的F1車隊。

Red Bull Racing are heading into a new era of F1 in 2026 © Getty Images/Red Bull Content Pool

02 Red Bull動力系統公司與Ford合作

與 Oracle Red Bull Racing 一樣，Ford 也擁有無可挑剔的F1傳奇歷史。就如同知名的 Offenhauser「Offy」引擎一樣，強大的 Ford Cosworth DFV 引擎在賽車史上占有獨特地位，從1967年到1985年間，為無數F1頂尖車手提供動力，締造了155場勝利。DFV 不僅強勁、可靠，且價格實惠，為歷代F1車隊帶來即插即用的穩定性能。

Ford 在1990年代也創立了 Stewart Grand Prix 車隊，該車隊後來轉變為 Jaguar Racing，最終在2005年成為 Red Bull Racing 的起點。如今，這個象徵藍色橢圓標誌的品牌強勢回歸F1，為新一代更潔淨、更環保的賽車提供動力。

03 這些新引擎有多複雜？

和現有引擎一樣，這些新型渦輪增壓混合動力單元的動力來源來自傳統的內燃機以及能量回收系統（例如煞車動能回收）。但它們所面對的要求更加嚴苛：必須在耗油更少的情況下產生超過1000匹馬力的輸出，且其中一半的動力必須來自電能——這相當於現行引擎電力輸出的三倍。

這些引擎將完全使用永續燃料運行——也就是不再燃燒任何化石燃料——實現碳中和，且燃料使用量將低於2013年的一半。同時，它們還必須具備高度耐用性，因為每輛車整個賽季只能使用三具引擎。一旦引擎損壞，車隊將面臨起跑順位懲罰。這讓各車隊必須承受巨大壓力，研發比現有引擎更節能、更環保、且更強勁的動力單元。

Laurent Mekies, Oracle Red Bull Racing team boss © Getty Images/Red Bull Content Pool

04 F1為什麼要推出新一代引擎？

F1 是由科技驅動的運動，而開發這些新一代混合動力系統已成為全球汽車製造商的優先目標。F1引擎技術的研發成果，將應用於未來量產車的設計與製造。此外，F1 作為一項運動、串流影集，甚至電影的爆紅，也為世界錦標賽帶來了新的投資與關注。

「當我們看到F1在技術規則上的變化時，我們認為這與我們的方向非常一致，這也讓我們有更多機會在創新與技術轉移方面有所貢獻與學習，」Ford 賽車運動部門主管 Mark Rushbrook 說道。「當然，這項運動本身的健康發展、全球的高人氣，以及觀眾群的多元性，也都是我們考量的重要因素。」

除了Ford 之外，自2026年起，Audi 也將加入這個已由 Mercedes、Ferrari 和 Honda 提供動力的賽場。到2030年前，Cadillac 也預計將自行製造引擎。

但這條路絕非易事：Renault 正準備退出這項運動，甚至連自家的 Alpine 車隊都選擇改用 Mercedes 的動力單元。

Red Bull Powertrains factory in Milton Keynes © Getty Images/Red Bull Content Pool

05 從零開始打造Red Bull動力系統

儘管作為一支F1車隊取得了成功，Red Bull在製造動力單元方面，卻不像其他車廠對手那樣擁有強大的技術實力或現成的知識基礎。為此，他們聘請了 Ben Hodgkinson 擔任 Red Bull Powertrains 的技術總監。與他一同加入的還有五位專家，負責監督生產線的運作：Steve Blewett，生產總監；Omid Mostaghimi，電子與能量回收系統的首席工程師；Pip Clode，能量回收機械設計主管；Anton Mayo，燃燒式動力單元設計主管；Steve Brodie，燃燒引擎運作負責人。

Red Bull Powertrains 的營運基地是一座專為其打造、佔地465平方公尺的工廠，位於與 Red Bull Racing 同一園區內。而 Racing Bulls 現則在義大利法恩扎的原有工廠營運，同時也搬入了同一園區內的新基地，因為他們已經不敷使用鄰近比斯特（Bicester）的舊設施。

來自Ford的專家也將加入團隊，提供在多個領域的技術專業，包括燃燒引擎開發、電池電芯與電動馬達技術、動力單元控制軟體，以及數據分析等。

這一切匯聚在一起，意味著龐大的賽車專業技術正集中在白金漢郡的這個角落，隨著各車隊愈發專注於為下個賽季做準備，這裡已成為一個實力強大的研發重鎮。

Grégoire Munster puts the M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1 through its paces © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Chloe Chambers in the IMSA Mustang Challenge © Bob Chapman/Red Bull Content Pool Mighty off road machine, the Ford Raptor T1+ © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Romain Dumas' Ford E-Transit Supervan was a surprise package © Alex Carmichael/Carwow/Red Bull Content Pool

06 將賽車運動推向新高度的合作關係

這項合作關係遠不僅限於下個F1賽季，Ford 與 Red Bull Motorsport 也將攜手投入多項不同的賽事與挑戰，包括達卡拉力賽，以及已征服派克峰國際爬山賽的震撼之作——Ford SuperVan 4.2 的計時賽。此外，雙方還涉足世界拉力錦標賽（WRC）中的 M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1、利曼24小時耐力賽，以及 NASCAR 賽事。

全新的 Red Bull Ford 車手學院計畫 正支援女車手 Chloe Chambers 參與 F1 Academy，並讓她有機會在 IMSA Mustang 挑戰賽中測試自己的實力。

「這是 Ford 歷史上極其令人興奮的一章，」 Ford 汽車公司執行長 Jim Farley 表示。「過去20年來，Red Bull成功地改變了F1的格局，而他們之所以能做到，正是因為他們堅持以不同的方式行事。這種精神正完整體現在 Red Bull Ford Powertrains 的合作關係中，以及我們對 Red Bull Ford 車手學院計畫的冠名贊助上。」