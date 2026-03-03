Red Bull Zero Excuse 神健友活動參加規範與條款

參與本活動時請謹慎並依據普通常識進行。請重視並確保您自身和其他人的安全。請勿侵犯或損及任何人的財產。

您登記及參與本活動即代表您（簡稱「參加者」）同意接受這些參與條款（簡稱「條款」）的約束，且代表參加者符合所有以下的資格要求。本活動須遵守這些條款及所有適用的法律和法規。

1. 主辦方

1.1 本活動是由Red Bull Taiwan（簡稱「主辦方」）主辦，其登記辦公室位於台北市南港區經貿二路197號5樓，且由主辦方的企業夥伴、代理商和服務供應商提供支援。

1.2 倘若本活動是透過一或數個第三方平台進行，並不代表本活動與第三方平台有所連結，亦非由第三方平台以任何方式組織、背書或管理或是共事。參加者使用第三方平台時須遵守該活動網站所設的條款與條件。倘若參加者未能遵守此第三方的條款與條件，主辦方不負任何法律責任。

2. 本活動（簡稱「本活動」）

2.1 本活動的標題為 “Red Bull Zero Excuse 神健友”任務挑戰活動。

2.2 活動期間自2026年03月04日00:00:00 am UTC+8開始至2026年04月28日11:59:59 pm UTC+8（包含在內）結束。

2.3 各階段時間：

第一波：加入活動期間自2026年03月04日 00:00:00 am UTC+8開始至2026年03月31日11:59:59 pm UTC+8（包含在內）結束，自開始第一天訓練的加入日起計算21天，為活動參與日。

第二波：加入活動期間自2026年04月01日 00:00:00 am UTC+8開始至2026年04月28日11:59:59 pm UTC+8（包含在內）結束，自開始第一天訓練的加入日起計算21天，為活動參與日。

3. 參賽資格

3.1 為參與本活動並符合獲獎資格，參加者在此陳述與保證參加者符合以下資格標準：

• 參加者確認，參加者於參賽時是年滿18歲或以上的自然人。未滿18歲者不能參與本活動或是傳輸或提交「個人資料」（所有有關參加者的資料，例如參加者的詳細通訊資料、本活動的回覆和照片）給主辦方。提供參加者的個人資料是志願行為；但是倘若參加者未提供所有必要的個人資料，就不能參與本活動。

• 本活動以及活動規範條款僅開放給持有台灣身分證之台灣國民。請注意，倘若由於國家或當地法律而不允許參與者參與本活動，主辦方對此概不負責。

• 主辦方的董事、高級主管和員工、主辦方的母公司，及其各自的分支機構、子公司、代理商、任何參與本活動的開發或製作的公司、專業顧問、參與本活動的第三方服務供應商或廣告與促銷代理商，以及直系親屬和與此人同一家庭的成員（不論是否有法律關係）都不得參與本活動或贏取任何獎項。主辦方於篩選時應參考其資料庫以驗證這些條件。

3.2 主辦方將不會接受下列的參加資格與紀錄：(a) 電腦自動產生；(b)由第三方（代替參加者）或以大宗方式完成；(c)不合法、已經過竄改、重建、偽造或篡改；或(d)未完成。主辦方保留權利可隨時決定驗證參加者使用的IP位置、與Line帳號，包括於必要時驗證「監護人」所提供的證明年紀、身份和/或其它細節的任何內容。倘若有任何爭議，包含無效、大量生成Line帳號或有關參加者年齡或住處等不正確資料的參加紀錄，都將視為無效。倘若發現參加者使用多個社交媒體帳號以規避此項規定，參加者的所有參加紀錄都將失去資格。

4. 參賽規則、篩選流程及獎勵

4.1參加方式 - 參加者如欲成功參與本活動，須先加入Red Bull Taiwan Line 官方帳號（Line ID: @redbulltaiwan）（簡稱「官方帳號」）逐步按照指示，包括提供必要的資料以進行登記（例如Line顯示名稱）。

4.2訓練機制 - 在各波活動期間內至Red Bull官方帳號開啟本活動，與 AI 神健友對話、並點選「開始訓練」即可開始訓練。

 訓練期限： 在官方帳號與「AI 神健友」對話並點選「開始訓練」即視為訓練第一天，起算 21 天為訓練截止日。

 計算週期： 每日訓練限一次，時間以每日 00:00:00 至 23:59:59 (UTC+8) 為準。

 完成定義： 須於當日 23:59:59 前完成對話菜單要求的訓練，並成功上傳訓練證明照片，始得累積 1 次訓練天數。參加者所上傳之照片僅供主辦方驗證訓練事實之用途，不作他用；主辦方於本活動結束後，將不留存該等照片紀錄。

 失效與補登： 逾期未完成或未上傳照片者，該次訓練自動失效，且不開放補登。次日須重新與「AI 神健友」對話以取得新菜單。

 建議操作： 為確保有充足時間完成訓練與回報，建議每日最晚於 10:00 pm 前開啟訓練。

4.3 推薦好友 - 於進度查詢頁點擊「推薦好友一起開練」並分享訊息。受邀者須為首次進入活動頁面，並點選「立即開練」，推薦人始得累積 1 次推薦次數，每位推薦人累積上限 3 次。

4.4 特別挑戰 -

 資格開啟： 達成指定訓練天數後，可於進度查詢頁點選「前往特別挑戰」獲取進階菜單。

 判定規則： 於當日 23:59:59 前完成挑戰與回報，即累積 1 次特別挑戰次數。當日一旦點選「前往特別挑戰」，完成後僅計入特別挑戰次數，不再計入日常訓練天數。

 限制： 每日僅能於「日常訓練」或「特別挑戰」中擇一完成。特別挑戰資格開啟後，於個人活動截止前，皆可自行選擇未進行日常訓練的日子進行挑戰。

4.5 獎勵規則： 累積之訓練天數、特別挑戰次數及推薦好友次數達指定條件，即具備獲獎或抽獎資格。

 日常訓練獎項： 同一獎項每人限領一次，不同獎項可重複領取。

 特別挑戰獎項： 同一獎項每人限領一次，且不同特別挑戰獎項不得重複領獎。

4.6 AI神健友內容的答覆由人工智慧（AI）技術生成，僅供參考。AI 的建議可能因技術限制或資料來源而出現錯誤，使用前請務必詳閱以下聲明，以確保您的安全：

 僅供參考，非醫療建議，不得用於任何醫療相關用途，所有建議（包含訓練、恢復及裝備）皆是依據健身訓練原則所設計。但它不能取代醫師、物理治療師等專業醫療人員的診斷與建議。

 安全第一，在開始任何新的運動計劃前，建議您先諮詢專業醫療人員。訓練時，請隨時注意身體的感受，若有任何不適，應立即停止。您需要為自己的健康與安全負責。

 成果因人而異：AI 神健友的建議旨在協助您，但無法保證任何運動表現。

4.7第一波活動獎項包括：

 【首次加入神健友】健身工廠 7 日會籍 共30,000名（數量有限 送完為止）。

 【 21 天內完成 2 次訓練 + 共 1 次推薦好友】Red Bull 能量飲料250ml 1罐 7-Eleven兌換券 共4,000名（各口味數量有限 送完為止）。

 【 21 天內完成 4 次訓練 + 共 1 次推薦好友】Texas Roadhouse 嫩烤鮭魚排買一送一券（不含配菜） + Red Bull零卡能量飲料一罐 共 300名（數量有限 送完為止）。

 【 14 天內完成 7 次訓練 + 共 2 次推薦好友】健身工廠 14 日會籍兌換券 共1,000名（數量有限 送完為止）。

 【 21 天內完成 8 次訓練 + 共 2 次推薦好友】Garmin 商品折價券 共300名（數量有限 送完為止）。

 【 21 天內完成 11 次訓練 + 共 3 次推薦好友】Texas Roadhouse肋眼牛排(12oz)兌換券（不含配菜） + Red Bull零卡能量飲料一罐 共 90名（數量有限 送完為止）。

 【 特別挑戰｜21 天內完成 10 次訓練 + 特別挑戰 2 次 + 共 2 次推薦好友】Garmin vivoactive 6 GPS智慧腕錶（不挑色）+ Red Bull 冰箱到你家三個月與 Red Bull 零卡能量飲料 (每月一箱，三箱共72罐) 共抽3名。(市值約新台幣 14,670 元)

 【 特別挑戰｜21 天內完成 15 次訓練 + 特別挑戰 3 次 + 共 3 次推薦好友】Garmin Instinct 3 本我系列 GPS 智慧腕錶（不挑色）+ Red Bull 冰箱到你家三個月與 Red Bull 零卡能量飲料 (每月一箱，三箱共72罐) 共抽1名。(市值約新台幣 19,670 元)

 主辦單位保留等值獎項替換及活動最終解釋權。

4.8第二波活動獎項待公告

4.9活動獎項皆不得要求對應有價現金或實質商品，若逾期未回填得獎資料領取，將視為主動放棄，主辦單位將不予受理補發獎項。

4.10依中華民國稅法規定，扣繳義務人對同一納稅義務人全年給付所得超過新臺幣一千元者，得依規定列單申報該管稽徵機關，開立扣（免）繳憑單予中獎人，獎項所得將列入個人年度綜合所得稅申報，故得獎人需提供身份證影本且依規定填寫並繳交相關收據方可領獎；如中獎贈品或獎金價值超過20,010元，需預先繳交10%機會中獎扣繳稅額，並計入個人年度所得申報。以上稅法規定若不願意配合，則視為自動棄權，不具得獎資格。其他未盡事宜，悉依稅法相關規定辦理。

4.11得獎者之獎項收件地址限定為台灣。

4.12 如欲了解全部的活動詳情，請寄電子郵件至redbulltwevent@gmail.com，倘若被選出的得獎人不符合這些條款的規定的資格標準，主辦方將重新選出替代得獎人。倘若參加者失去資格，主辦方並無義務公布此事實。

4.13遲交、不符資格、不完整、污損或破敗的參加紀錄將被拒收。

5. 通知與認領獎品

5.1參加者隨同參加者的本活動作品一起提交的詳細連絡資料將會被用來通知參加者有權獲得的獎項事宜，因此請確保該等資料最新與正確。

5.2 主辦方應使用隨同本活動一起提供的LINE帳號來通知參加者，請確保LINE帳號的活躍使用，並且未封鎖Red Bull Taiwan LINE官方帳號以順利收取訊息。

第一波活動獎項通知與使用規則：

 【健身工廠 7 日與 14 日會籍】限首次體驗健身工廠會籍者使用，若同一人獲得 7 日與 14 日會籍，僅能擇一使用。獲獎者於符合資格後，將立即透過官方帳號收到兌換券。請於 2026 年 03 月 31 日前各廠館營業時間內，憑券至全台健身工廠任一廠館，由工作人員核銷、開立體驗，並於該廠館完成體驗行程。請勿自行點擊核銷兌換券，一旦核銷即失效。 兌換者須年滿 18 歲並出示身分證件。為維護權益及確保品質，請提前與健體顧問預約體驗時間，體驗者必須遵守館內附有體驗規範（如穿著運動鞋及運動服裝），本活動不得與其他體驗活動同時進行。活動詳情請洽健體顧問。逾期使用視同放棄獎項。

 【 Red Bull 能量飲料250ml 1罐】獲獎者將於符合資格後，立即透過官方帳號訊息收到通知訊息，並可選擇口味（各口味數量有限，送完為止），唯兌換券將於 2026 年 03 月 11 日後正式發放使用，於此時間前獲得資格者，預計將統一於 2026 年 03 月 11 日透過官方帳號收到口味選擇訊息與對應兌換券。憑兌換券至全台 7-Eleven，即可兌換一罐 Red Bull 零卡能量飲料 250ml。兌換期限以兌換券上標示為準，逾期使用視同放棄獎項。

 【 Texas Roadhouse 嫩烤鮭魚排買一送一券 ＋ Red Bull 零卡能量飲料 1 罐 】獲獎者符合資格後，將立即透過官方帳號收到兌換券，憑券至全台 Texas Roadhouse 任一分店，由工作人員核銷，即可兌換嫩烤鮭魚排買一送一優惠，不含配菜，並由現場提供 Red Bull 零卡能量飲料 250ml 一罐，不可單獨領取 Red Bull 零卡能量飲料獎項。請勿自行點擊核銷兌換券，一旦顯示已核銷即失效。本優惠組合（含贈送之餐點品項）無論內用或外帶，均需加收原價/價值之 10% 服務費。不得與任何行銷活動或優惠併用（包含信用卡優惠、開展會員優惠、開展 VIP 卡 8 折、熟客券、套餐優惠等）。兌換期限自即日起至 2026 年 05 月 31 日 止，逾期視同放棄。

 【 Texas Roadhouse肋眼牛排(12oz)兌換券 ＋ Red Bull 零卡能量飲料 1 罐 】獲獎者符合資格後，將立即透過官方帳號收到兌換券，憑券至全台 Texas Roadhouse 任一分店，由工作人員核銷，即可兌換肋眼牛排(12oz)一份，不含配菜，並由現場提供 Red Bull 零卡能量飲料 250ml 一罐，不可單獨領取 Red Bull 零卡能量飲料獎項。請勿自行點擊核銷兌換券，一旦顯示已核銷即失效。本優惠組合（含贈送之餐點品項）無論內用或外帶，均需加收原價/價值之 10% 服務費。不得與任何行銷活動或優惠併用（包含信用卡優惠、開展會員優惠、開展 VIP 卡 8 折、熟客券、套餐優惠等）。兌換期限自即日起至 2026 年 05 月 31 日 止，逾期視同放棄。

 【 Garmin 商品折價券 】符合資格者將收到通知訊息，須點擊並回填於 Garmin 官網註冊之會員 E-mail。主辦方將驗證參加資格與回報內容符合活動規則後，將於 3 個工作天內透過官方帳號派發專屬折價碼。採回填順序發放，送完為止，未回填者視同放棄。折價碼限於 2026 年 03 月 31 日 23:59:59 (UTC+8) 前，於 Garmin 台灣官方網站購買 Instinct 3 系列或 Vivoactive 6 系列商品使用（享 91 折，品項依網站顯示為準）。使用時須登入該回填之 E-mail 帳號，逾期使用視同放棄。若尚未為Garmin 官網會員，建議先行註冊後再回填E-mail。更多折扣碼細則請參考Garmin網站資訊：https://buy.garmin.com.tw/share/ec/tw/help/#how-to-use-coupon https://buy.garmin.com.tw/share/ec/tw/help/#coupon

 【 Garmin 運動腕錶 ＋ Red Bull 冰箱到你家三個月與 Red Bull 零卡能量飲料 】主辦方將驗證參加資格與回報內容符合活動規則後，於2026 年 04 月 24 日前通知得獎者，獲獎者將會知道如何認領獎項，並預計於2026 年 05 月 31日前寄出Garmin 運動腕錶獎項，倘若無法連絡到獲獎人或獲獎人無法領獎，或是未在通知之期限內(2026/04/30前)認領獎項，主辦方保留權利可將該獎項頒給依據順序流程的下一位合格參加者。

主辦方將於驗證參加資格後，主動聯繫得獎者回填相關得獎憑證，並通知領獎細項。請注意，主辦單位有主觀判定失格之權利，若有疑似舞弊之情事，主辦單位將自動判定失格，由下一位合格參賽者取代。

Red Bull 冰箱為讓借 3 個月，期滿需回收，每個月 1 箱之 Red Bull零卡能量飲料無需回收，將再約定寄送時間。

5.4 獎項是屬於個人的且不可轉讓，亦不得有第三方代替參加者索討。

5.5如有任何延後交付獎項事件發生，得獎者會被事先告知。

5.6在法律許可範圍內，主辦方保留權利可以相同或更高價值的獎項來取代任何或所有獎項。

5.7請注意，除了在這些條款中明確提到的以外，參與本活動並無其它旅行或其它費用補償。本活動不會提供替代現金，且參加者有權領取的獎項不得轉讓亦不得退款。

5.8就任何應付獎金方面，得獎人應負責所有應付給管轄稅務機關的稅項（包括利息和罰金）。

6. 主辦方修改此等條款與判定失格的權利

6.1 在法律許可且不影響參加者的法定權利的範圍內，倘若主辦方認為本活動超出主辦方的控制範圍，主辦方保留權利可修改、終止、修訂或延長本活動且無須為參加者或第三方可能因此產生（不論直接或間接）的任何種類損失或損害負起一般責任和法律責任。參加者應定期查閱我們的活動網站是否有任何自其上傳日起生效的更動事項。

6.2 在本活動的任何時間，主辦方保留權利可全權不許或暫停活動，及取消參與者的資格，只要主辦方合理相信活動被用來作為篩選的過程，或是此類的任何參與人已被收買、獲得獎勵或施壓，或是有發生任何種類的非法或不當行為。主辦方就本活動有關的所有相關決定皆為最終決定，不會為此進行通信。

6.3 倘若得獎的參與者不符資格，該獎項將被沒收並依據篩選流程另行擇出得獎者。

7. 公平競賽

參加者保證參加者的證明並未包含違反或侵犯另一人權利的材料或反映出政治傾向，包括但不限於隱私、宣傳或智慧財產權，亦不包含品牌名稱或貿易商標（除了參加者擁有有限的授權僅限用於本活動活動用途的主辦方的以外），除非參加者擁有必要的權利、同意和許可而得以使用，且不包含具冒犯性、令人反感的、危險的、不當的、猥褻的、不當的、淫穢的、仇恨的、非法侵權的、誹謗或中傷的，亦不包含不法的材料，違反作品建立所在地管轄區的法律或法規。倘若本活動是透過一或數個第三方平台進行，參加者保證並陳述，參加者的作品並未侵犯第三方平台的條款。

8. 授予權利

8.1 參加者可提交與本活動有關的作品給主辦方（統稱「參賽作品」）。參賽作品可包含參加者（或另一個人）的聲音、影像、照片、聲明、自傳資料、表現、姓名等和其它一般使用者內容。

8.2 考慮到參加者參與本活動及得獎的機會，參加者將把法律最大可能範圍內的所有權利轉讓給主辦方和參賽作品。倘若該等權利無法轉讓，參加者在此授予主辦方一份世界性無限制的獨家免權利金的可轉讓許可，以便將參賽作品用於本活動的目的，包括但不限於展示在主辦方和其分支機構所有及任何活動網站（包括社交媒體活動網站）的參賽作品。主辦方對於參賽作品的機密性不提供任何保證。依據任何授權，參加者在此承認，由參加者上傳、儲存、傳輸、提交、交換或使活動網站可取用的所有參賽作品皆是由參加者單獨產生、擁有及控制而非主辦方。參加者須獨立負責監督及保護參加者可能在參加者的參賽作品中所擁有的任何智慧財產權，主辦方對此不負任何責任。參加者明確地確認參加者及出現在參賽作品中的任何人士皆有權拒絕使用參賽作品於行銷用途。

8.3 參加者陳述及保證，已向任何表演者、展出者、貢獻者等涉及參賽作品或權利服務或設施的人士有效取得所有必要的權利、許可、同意和道德權利豁免。

8.4 在適用法律許可範圍內，得獎人可能被要求參與促銷活動，主辦方保留權利可使用得獎人的姓名與地址、照片和影音和/或視覺式記錄於任何促銷材料中等只要是每位得獎者同意的範圍。主辦方將取得得獎者的同意（如必要）。參加者具體確認，參加者及出現在參賽作品中的任何人都有權拒絕使用參賽作品於行銷用途。

9. 收集資料和數據資料隱私

9.1 以下的個資條款將說明所有與您的姓名相關的數據資料。

9.2 主辦方可能自行於主辦方內、在Red Bull Group內或是透過外部數據處理者來處理您的個資，外部處理者將依據所有相關數據保護規範代為處理您的個人資料。

9.3 主辦方將按照一般準則，如未經您明確同意，絕不將個資傳送給第三方。主辦方承諾不會將參賽者的個資販售、挪用或做其他交易使用。但是倘若主辦方必須將個資傳送至外部數據處理者以進行促銷的相關活動，主辦方將只在必要範圍內傳送個資以便進行活動條款所規定的工作。在此情況下，主辦方將要求並確保我方合作夥伴保守個資的機密性並遵守所有相關資料保護規範，以及在他們已完成和促銷活動有關的工作後盡快刪除此等個資。請注意，主辦方並未握有要求履行這項義務的全權，且Red Bull對於其合作夥伴在法律許可範圍內可能的侵權行為無法負責。

9.4 由於主辦方於全球運作，這意味著主辦方可能依據所有相關數據保護規範將您的個資傳送至其他國家，包括歐洲經濟區以外的國度。

9.5 凡基於完成本促銷活動而收集個資的原本或直接相關用途所需，個資將只會用於和本促銷活動有關的用途，且只會由主辦方、分支機構和委託的數據處理者保管。

9.6 主辦方和所委託的數據處理者將以安全方式處理您的個資，並採取適當的保全措施以保護個資。

9.7 Red Bull不會蓄意收集16歲以下人士的資料。

9.8 填寫個資的內容請務必正確。參加者應該提供最新的個資以便主辦方能在獲獎時通知。主辦方將確保在知道參加者的個資有誤之下不使用個資。

9.9 主辦方和承包商可能會以Email、電話或其它方式和參加者連絡有關本促銷活動的事宜。

9.10 倘若有任何疑問，參加者隨時都都可以要求修正和/或刪除（全部或部分）的此等個資。主辦方將盡快確認刪除此等資料。

9.11 參加者也有權隨時查詢我們所保存的個資相關資料。

9.12 參加者可以透過以下Email向主辦方洽詢有關隱私的問題：privacy@redbull.com。

10. 法律責任與保證

10.1 在法律許可範圍內，主辦方、其員工、代理商或經銷商在任何情況下都不會為得獎人參與本活動及領獎所造成的任何損失、損害、人身傷害或死亡而負起損害賠償責任。任何法律責任的限制如若涉及欺詐、故意不當行為或重大過失，都應排除。參加者的法定權利不受影響。

10.2 主辦方與紅牛集團(Red Bull Group)排除對於參加者的任何收入、利潤、信譽、數據資料、機會等損失的所有法律責任（每一種情況皆不論是直接或間接造成），及參加者因參與本活動所招致或遭遇的任何直接或後果性的損失或損害，除非此等損失是因主辦方或紅牛集團未能履行其合約和法律義務，在此情況下，紅牛集團仍在適用法律許可範圍內限制其責任在上述情況的範圍內。

10.3 主辦方和紅牛集團對於下列事項不負法律責任：遲交、遺失、延誤、受損、被誤導、不完整、不合資格或不清楚的作品；電話、電子檔、硬體或軟體程式、網路、網際網路或電腦故障、失靈、延誤或困難；傳輸錯誤；試圖發出得獎通知但未接獲通知；任何企圖參與本活動的人的任何損失，不論該作品是遺失、未提交、錯誤處理或未得獎。

10.4 參與本活動並無法律權利。對於參加者如因任何理由而無法參與本活動，主辦方不負任何責任。

10.5 倘若參加者在進行本活動的相關表演活動時受傷，主辦方不負法律責任。參加者在此陳述，參加者並無任何條件且未受任何情況影響而無法安全地參與本活動或是會因此對他人造成風險。參加者也同意，參加者並未因其它原因而被禁止參與本活動。

10.6 主辦方和紅牛集團在任何情況下皆不會為其未能或延遲履行此等條款項下的義務而負責，只要其原因是（直接或間接）超出其合理控制範圍，包括但不限於罷工、停工、意外事故或天災，以及設施通訊或電腦服務（軟硬體）受到干擾、遺失或故障，且當這些條件依法構成不可抗力事件時。

10.7 在法律充分許可的範圍內，本活動不適用任何條件、保證或其它條款，且所有「免費產品」皆以「現狀」送出，不提供任何種類的保證，不論是明示或暗示（包括但不限於任何暗示性地保證品質令人滿意或適用特定用途）。

10.8 倘若參與/得獎需要監護人同意，主辦方在此排除任何一般責任和/或法律責任。這一點須由參加者自行負責。

11. 一般事項

11.1 倘若此等條款中有任何規定被判定無效、不法或不可強制執行，則其餘條款的有效性、合法性與可強制執行性不以任何方式受到影響或損害。

11.2 此等條款應由奧地利法律管轄及解釋，各方皆服從維也納內城法院的非專屬管轄權。

11.3 最新版的條款將置於主辦方的活動網站上。

11.4 有關這些條款和/或本活動的一般問題，請洽redbulltwevent@gmail.com。