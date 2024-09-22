看看這些走繩者如何「劫持」一艘巨型帆船

把世界上最頂尖的走繩者聚集在一艘巨型帆船上，進行一場獨一無二的比賽，再加上陽光和熱情的觀眾，就成就了走繩運動中最酷的活動之一 Red Bull Slackship .

這個概念獨一無二，比賽在距離甲板25米高歷史悠久的「Dar Młodzieży」（青年之禮）帆船上進行，這艘船曾是波蘭船隊中最大的船隻。在船的高空繩索上，來自世界各地25名走繩者展現了驚人的特技，讓波蘭格丁尼亞碼頭邊的觀眾們印象深刻，難以忘懷。

Mickey Wilson showing his (pirate) skills © Lukasz Nazdraczew/Red Bull Content Pool

來自美國科羅拉多州的Mickey Wilson在「Dar Młodzieży」高空奪得冠軍，展示了一系列令人驚嘆的花式技巧，令評審們印象深刻。評審的評分標準包括技巧難度、創意、多樣性以及整體風格與流暢度。這位28歲的選手可能還在觀眾心中贏得了幾個加分項，因為他穿著一套原創的海盜服裝參賽，為比賽增添了趣味。

「今年的水準簡直爆發，每個人都想展示瘋狂的技巧。我能夠獲勝，歸功於我的天賦、訓練以及走繩的練習。」 Mickey Wilson

Luke Diestel is just so flipping good! © Lukasz Nazdraczew/Red Bull Content Pool

當天最震撼的瞬間之一是美國選手Luke Diestel完成了一個雙後空翻，這個令人瞠目結舌的動作為他贏得了「最佳技巧獎」。

「我成功完成了幾個在地面上練習過的好動作。作為第一位也是唯一一位完成雙後空翻的人，這讓我贏得了勝利。」 Luke Diestel

Red Bull Slackship 成績

1. Mickey Wilson (美國)

2. Tauri Vahesaar (愛沙尼亞)

3. Diego Diaz (智利)

最佳技巧獎: Luke Diestel (美國)