2021 MotoGP Repsol Honda車手亮相- Marquez與Espargaro

Marc Márquez 相信，因右手肱骨受傷後，當醫生終於為他開了綠燈可以參賽許可後，他將對2021 MotoGP™賽季產生一定的影響力；而其西班牙籍的新隊友 Pol Espargaró 則從Red Bull KTM廠隊轉戰Repsol Honda。

Márquez 28歲和29歲的Espargaró可謂一起在賽事中打拼成長，從西班牙地方冠軍爭奪賽到世界一流賽事的殿堂，他們計獲得184項登上頒獎台殊榮、109次桿位及97次勝利的佳績。

O Marc Márquez θέλει να μπει ξανά στη μάχη © Repsol Honda Team/Red Bull Content Pool

對Márquez來說不幸的是，在連續7年獲得6項世界大冠之後，在2020賽季前哨戰西班牙大獎賽的稍後賽段，他在3號彎的出口處，發生嚴重摔車意外（高傾角落地），當時重傷了他的手臂，這也讓他的2020年賽季一筆勾銷。

Márquez歷經了3次手術的奮戰，讓自己有機會再次重回Honda RC213V廠隊效力，因為Repsol和Honda繼續保持成功的伙伴關係，已為他們贏得在頂級賽事180場的光榮戰績、447次頒獎台殊榮及15項世界冠軍的榮耀。

2021年車隊仍然保持著相同標誌的塗裝與外貌，他表示：離開好長一段時間後，很高興再次看到我的摩托車並穿上我的皮革車服。2020年對每個人來說都是艱難的一年，但對我來說尤其深刻，傷病並且只能在家觀看比賽，我一直與醫生和我的車隊保持密切連繫，我自己也不斷在復健，終於現在能夠重返MotoGP™。當然，我希望更早點回來，但聽取醫生和我身體的回饋非常重要，直到我完全康復為止。

"Να είμαι rider της Repsol Honda είναι το όνειρο κάθε rider," Espargaró © Repsol Honda Team/Red Bull Content Pool

2013年Moto2世界冠軍Espargaró在去年MotoGP賽事14場比賽中獲得5次登上頒獎台殊榮，並拿下他在MotoGP™賽季總排名第5的佳績，這也是他職涯以來在頂級賽季最好的成績。

Espargaró在2020年也獲得兩次桿位榮耀，他表示：這個賽季的領先一直是我職涯中最激動人心的時刻，就像等待我的第1個賽季或我的MotoGP首次亮相一樣。這是每位車手的夢想，也是最讓他們真正感到驕傲的事情。最後的殊榮是第一次馳聘RC213V在卡達的賽道上。這種興奮之情，促使我更要好好的加強訓練。