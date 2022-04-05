當你已經征服了世界，你如何繼續突破自己？拿下懸崖跳水世界賽的所有勝利，包括Red Bull 懸崖跳水全球系列賽五座世界冠軍， Rhiannan Iffland 現在正處於十字路口：她一路上做出的所有犧牲值得嗎？ 離開她的家人，朋友，錯過她的大部分青春，值得嗎？

為了重振她的使命感，並重新與她對潛水的熱情聯繫起來，Rhiannan 與兒時的朋友 Emily 一起在澳大利亞內陸進行了一次有生之年的冒險行動。 只有兩個朋友，一輛麵包車和開闊的道路。

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26分鐘 Rainbow Dive Rhiannan Iffland journeys to the Australian Outback and uncovers more than she expected.

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兩人深入澳大利亞的北領地，這片土地充滿了歷史、冒險、文化、社群，當然還有澳大利亞所提供一些最令人難忘的跳水地點。

這段旅程，它為 Rhiannan 開啟了超現實的潛水體驗，以及她與當地原住民Jawoyn 人的聯繫，這一切是否足以讓她重新振作，再次走向世界的顛峰？

RedBull.com：以你自己的話來說，彩虹跳水是什麼，這個項目對你來說為何？

Rhiannan Iffland: 這是一次很棒的旅行，體驗了澳大利亞我從未夢想過的一部分。 基本上我們進行了為期 10 天的公路旅行，尋找很棒的潛水地點，我們確實找到了一些。 我們體驗了當地的文化，並體驗了各種冒險行動。

The Jawoyn people summon the Rainbow Serpent. © Red Bull Content Pool

目標為何?

我想體驗澳大利亞的這一部分，在旅行中帶著我的熱情，在這樣一個神奇的地方跳水，真是令人難以置信，超級獨特且未受破壞。 目標是找到並征服一些懸崖跳水極棒的景點。

There's always time for a photo opportunity. © Red Bull Content Pool

你有沒有發現任何澳大利亞你所不知道的事情？

是的，我終於明白為什麼每個人都說所有動物都是危險的！

為什麼？ 你遇到了什麼？

嗯，我們去的每個地方都有令人毛骨悚然的爬行動物、鱷魚、蛇，我的意思是，你聽到關於乾燥空曠內陸的負面刻板印象，但你需要親眼看到才能相信。 我只是被這個國家的美麗所震撼。

Rhiannan Iffland in the Northern Territory. © Red Bull Content Pool

這次旅行你最喜歡那個部分？

這問題有點難。 我們拜訪了當地的原住民 Jawoyn 人，並得到他們對跳水運動的祝福，真是太不可思議了。 我們也從他們身上學到了許多。

The sun sets on the Rainbow Dive. © Red Bull Content Pool

然後，當然是潛水日。 我第一次進入凱瑟琳峽谷時，我們看著太陽從峽谷中升起，一切都亮了起來。 這真是太酷了，然後我知道從那一刻起我得到了熱情的款待。 這讓我對即將發生的事情感到非常興奮。

在凱瑟琳峽谷跳水和參加跳水比賽有何不同？

在不同地方跳水總是有很多的挑戰，我認為這確實給了我更多的信心，因為我一直在不同的地方跳水，我必須自己攀登和觀察琢磨，而且我知道這是有風險的。

The trip helped Rhiannan reconnect with her passion for cliff diving. © Red Bull Content Pool

而且，像這樣的旅行讓我回到了過去，並提醒了我為什麼我喜歡這項運動，這是你在這樣做的同時進行的冒險。 我認為這讓我有點回到現實，並幫助我記得，這不僅僅是關於比賽，而是關於對跳水運動的熱情。