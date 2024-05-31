突破自我、挑戰極限：Rhiannan Iffland 如何成為懸崖跳水的偶像人物

Iffland 不僅僅是一位獲獎無數的運動員，她還是這項運動的先驅和積極大使，憑藉她的技藝、熱情和奉獻精神激勵著他人。在2023賽季結束時慶祝她歷史性第七個世界系列賽冠軍後，Iffland 正處於職業生涯的巔峰，似乎無可阻擋，無論在平台上、空中還是入水時，她很少猶豫不決。

Iffland celebrates another perfect diving performance in Mostar © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

奠定成功的基石

儘管她快速崛起成為歷史創造者、紀錄締造者和傳奇人物，Iffland 並非一蹴而就地，她是從默默無聞到達運動巔峰。她無與倫比的成功是建立在數十年艱苦訓練和自信心建立的基礎上。

Iffland 的精英蹦床生涯始於九歲，後來轉型為奧運跳水運動員。她相信這兩項運動為她提供了完美的技能組合，成就了她無懈可擊的懸崖跳水技術。甚至她最喜歡的愛好——衝浪——也為她的成功做出了貢獻，使她在沿海比賽地點具備了讀懂水流和環境的直覺。

你可能會認為，在43次出賽中贏得35次的 Iffland 站上跳水平台時毫無畏懼，但你錯了。即使作為自稱的腎上腺素成癮者，對這位澳洲選手來說，每一次跳水都是對恐懼的征服，也是一次從21米高處以時速高達77公里跳水時克服心理挑戰的大師課。

The leap from the diving platform never gets any less nerve-wracking © Romina Amato/Red Bull Content Pool 我最大的挑戰是每次跳下那個高台。 Rhiannan Iffland

Iffland 解釋道：「我最大的挑戰是每次跳下那個高台。我們在休賽期會有很長的休息時間，只從10米處訓練。最大的挑戰是在賽季初重新學習一切。」

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當恐懼真實存在的時候

在她的懸崖跳水生涯中，Iffland 完成了令人印象深刻大量腎上腺素飆升的跳水。她在比賽中從橋樑、陽台和摩天大樓一躍而下，並環遊世界尋找最佳的懸崖跳水地點，甚至從一艘歷史船隻的桅杆上跳下。

她形容從熱氣球上跳下是迄今為止最令人驚訝且具有挑戰性的項目。如果有極限，Rhiannan Iffland 很有可能會挑戰它。

13分鐘 與 Rhiannan Iffland 一起從熱氣球上躍入水中 Rhiannan Iffland 成為第一位從熱氣球上跳水的壯舉。

Iffland坦承：這水域比海水密度高出17%。我們不知道會發生什麼，所以這可能是我做過最瘋狂的跳水之一。完成這個項目後，我想，‘我這輩子從未如此害怕過！’。

4分鐘 懸崖跳水選手在羅馬尼亞地下鹽礦大展身手 Rhiannan Iffland和Constantin Popovici前進百年Salina Turda鹽礦，展現懸崖跳水的高超技巧。

身心靈相契合

Iffland坦率地承認：跳得越高，越緊張，就越困難。你只是試圖控制心中的一切，確保一切順利。你的腎上腺素增加，因為有更多的危險要面對，

那麼，她是如何在21米高的地方，儘管恐懼依然能夠如此熟練和自信地表現呢？

在觀眾眼中，Iffland在比賽中總是冷靜、沉著且鎮定。她的自信和自我信念是在所有訓練中所投入專注時間的融合，這些訓練將她的身體技能提升到能夠完成令人瞠目結舌的空中動作水平，同時也培養了她在達到最佳表現時所需的精神清晰度和專注力。

Mindset is absolutely vital in cliff diving and Iffland has mastered hers © Romina Amato/Red Bull Content Pool

這只是她在身體與心靈之間學會掌握的一種契合，而令人驚訝的是，這是在職業生涯的低谷之後學到的。

2015年阿布達比世界游泳錦標賽中，Iffland的表現不甚理想，最終被潛水員救出。事實上，她幾乎準備放棄高空跳水。但是，來自Red Bull懸崖跳水全球系列賽的邀請，給了她另一個“再試一次”的機會。

她回憶起在前往德州比賽的車上感到非常緊張和情緒化，但父親的一句簡單睿智的話語對她產生了關鍵影響，塑造了她今天面對生活的方式。看到她情緒高漲並聽到她對重蹈世界盃失敗覆轍的恐懼， Iffland的父親說道：嗯，你不可能比上次更糟……就讓他們看看澳洲人是什麼樣子，享受當下吧。”

找到“關鍵”

Iffland表示：從那一刻起，她開始掌握控制情緒和實現全神貫注所需的心態，找到了她“開”和“關”的關鍵。那麼，這位Red Bull懸崖跳水全球系列賽冠軍在比賽日會想些什麼呢？首先，身體要準備好，反覆練習，讓自己感覺盡可能舒適，建立起勇氣，走上跳台，試一試。

接下來是心態的準備——平靜的呼吸和視覺化是挑戰重力之前的關鍵。

Iffland解釋表示：當參賽時，有很多視覺化的過程——在腦海中回顧跳水的每一個動作，為即將要做的事情做好身心準備。耳邊總是響著大聲的音樂，我會大聲唱歌，試圖通過音樂和歌唱來釋放大量情緒。當我站上跳台時，我會進行很多深呼吸。我會閉上眼睛，想像我的侄女穿著芭蕾舞裙在海灘上奔跑，把我帶到我的快樂之地。

Whether from a platform, bridge or cliff edge, the process is the same © Romina Amato/Red Bull Content Pool

最後，她學會了依賴一路上支持她的所有人——她的教練、家人、朋友和社群。恐懼總是存在，但Iffland已經掌握了用堅定的意志力控制它，使她能夠精確地完成令人驚嘆的空中動作，並展示這項運動的巔峰水平。

因此，每次看到Rhiannan Iffland跨越未知的深淵時，請記住，她不僅僅是在挑戰重力——她也正在克服自己的恐懼，並激勵其他人做同樣的事情。

對於Rhiannan Iffland自己來說，還有什麼期望呢？

這位32歲的運動員樂於不斷挑戰極限，面對恐懼：在競賽中，我會盡可能地突破自我，成為一名運動員和跳水員。而且我會繼續周遊世界，尋找令人驚嘆新的跳水地點。

2024年Red Bull懸崖跳水全球系列賽 ，別錯過Rhiannan Iffland於 5月24至26日在雅典 舉行開幕賽時的精彩表現，她要回來捍衛卡赫基利國王獎盃世界冠軍頭銜的榮耀。

關於Red Bull Cliff Diving 懸崖跳水全球系列賽

每小時85公里的極速、充滿力與美的藝術展現，並將自由落體競技發揮至極致- Red Bull懸崖跳水全球系列賽，自2009年5月首次舉辦後，即成為全世界最令人驚奇與期待的極限運動之一。來自全球24位最頂尖的懸崖跳水高手，在無任何防護之下，自27公尺高臺，疾速下降躍入水中，選手需在落水前3秒內，表現各式翻轉及花式動作，並且雙腳先入水，考驗選手在重力加速度之下，高度專注力、技巧及對身體掌握度的全然展現。每年精選全球獨特的比賽地點，更吸引全世界成千上萬的觀眾爭相關注這項驚險刺激且震撼人心的極限跳水運動。