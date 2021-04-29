命運之輪：Rocío del Alba García 在越野單車夢想成真

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2020年UCI越野登山車World Cup賽季，見證年輕有前途的Rocío del Alba García嶄露頭角，來自西班牙的23歲的她，透過出色表現吸引大家關注。

2019年World Cup賽季，Rocío del Alba García決定越級打怪，直接在女子菁英組與全球最強對手們共同競賽，在瑞士站取得第10名佳績，現在（2021）UCI排名中排名第14位的她，希望有機會代表西班牙在東京奧運出賽。

Rocío del Alba García © Silvia Fernández Sainz

起點

García來自西班牙首都馬德里，現居住西班牙北部的拉里奧哈地區，與雙胞胎姐姐Gaby一樣，從小就開始騎自行車，八歲時參加她人生第一次自行車比賽。

隨後在青少年時期，她騎著公路車、越野登山車等多種自行車，並且獲得青少年國家冠軍的頭銜，最後遵循自身直覺，並決定要往哪個方向發展。對於一路騎車的過程，García開心指出…

「我一直在做自己最喜歡的事情，並且充滿激情。」

Fully focused on success © David Acedo

綽號源自於…

羅西奧炸藥（Rocio Dynamite）是她最廣為人知的綽號，起源於比賽中，現場評論員激動地稱呼她為“ Dinamita”。

從那之後，每個人都開始稱她為炸藥，García直言：「我真的很喜歡這個暱稱。」

夢幻導師

García非常幸運，她能與前奧運銅牌得主Carlos Coloma共同並肩作戰，Coloma同時也是García的教練與導師，這對剛踏入職業賽場的García至關重要。

Coloma是西班牙越野登山車傳奇好手，在2016年巴西里約熱內盧奧運獲得銅牌，這是西班牙自José Antonio Hermida（台灣品牌Merida贊助好手）贏得2004年奧運銀牌後，西班牙在越野登山車的另一項偉大成就。

García指出， Coloma在運動及生活等大小事，協助我非常多，塑造我成為一位真正的職業選手，同時他也會跟我說，哪些需要加強，也會透過豐富經驗告訴我該怎麼處理，以及接下來在東京奧運，可能會遇到哪些情況，免除我在心理的恐慌。

Guidance from a young age has been key © Adrian Moles/Red Bull Content Pool

訓練課表

作為一名職業選手，García知道她必須整年保持身體健康，訓練強度自然取決於賽季的階段，但是許多工作是在季初前完成的。

García指出，我每週會在健身房重訓2-3次。今年冬天計劃是加強雙腿，所以深蹲和弓步是基本訓練課程，在上半身，我非常注重加強核心，同時會做引體向上練習，並利用橡皮繩增加我的訓練。

無論是越野登山車、公路車或是電動登山車，都需要透過腳來踏踩，所以她首重增強腿部的耐力，此外，García也必須在World Cup賽道中，訓練騎乘的相關技能。

Practising technique at home in Spain © David Acedo

García補充表示，在越野登山車比賽的時間約一個半小時，因此會透過公路車進行訓練，但我們也會在林道裡進行更多技術訓練，此外教練花了很多時間，試圖讓我在下坡的速度更快，特別是現今World Cup越野賽的下坡路段，幾乎快跟Downhill賽比肩，這需要透過不斷的練習、練習再練習，才有辦法突破自我。

World Cup經驗

現今World Cup安排緊湊，選手們在週末要接連出戰高強度賽事，Coloma的經驗和專業，提供給選手最大的後盾支援。

「幸運的是，我去過World Cup場地，已知道在哪訓練和恢復。結束週末的賽事後，星期一通常是移動日，在抵達下個場地前，必須盡一切努力放鬆身體、休息、進食並保持鎮定。」García表示。

為了在國際大賽上取得成功，García知道她的騎乘技巧和操控仍須加強，而Coloma的經驗對於向她的發展顯得非常重要。

Racing in the elites is a step up for Rocío © Adrian Moles/Red Bull Content Pool

García明確指出，現在賽道對於技術的要求越來越大，而且難度不斷提高，相對選手面臨的危險也越來越多。從Red Bull TV的轉播，無法完全上理解上、下坡的難度，但當你親身在賽道騎乘時，就能感受到賽道對技術難度的要求。

2021年目標？

當然，所有人的目光都集中在奧運會。 García也是如此，但在此之前，World Cup仍還有很多比賽要進行。在2021賽季中，García在西班牙Banyoles舉行的第一場國際比賽，她與Jolanda Neff、Elisabeth Brandau和Evie Richards等名將競爭，最後獲得第四名。

Racing at Banyoles alongside the world's best © Adrian Moles/Red Bull Content Pool

從現在到五月的World Cup開季，García還會在義大利及土耳其進行賽事。「今年是個很好的開始，希望能加快步伐，並以良好的狀態為奧運會做準備。」García對於今年接下來計劃，如此表示著。

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