史上最意外的 Supercross 終局對決

總有人會心碎。我們有整整一週的時間，為那一刻做好心理準備。賽前，Ken Roczen 和 Hunter Lawrence 一起坐在桌旁，手裡拿著麥克風。一名記者問道，他們是否已經為其中一人不可避免要面對的失利做好準備。

Roczen 沒讓提問者把話說完；他拿起麥克風，簡短而有力地回了一句：「生活還是要繼續。」接著他很快放下麥克風，示意這個話題到此為止，並露出一抹緊抿嘴唇的微笑。

Hunter Lawrence and Ken Roczen Post-Championship Race © Garth Milan / Red Bull Content Pool

Lawrence 笑了出來，也許心裡還希望自己先想到那個回答。他附和了 Roczen 的說法，只是用了更多字：

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「很明顯，你隔天還是會醒來。一邊的代價比另一邊大得多，但這就是賽車，贏家只有一個……生活還是要繼續。你回去繼續努力。」

一場意想不到的對決

沒有人預料到這一幕；這是一場勝者全拿的冠軍收官戰，一邊是尚未贏過分站冠軍、也還沒完整跑完全部 17 輪賽事的 Hunter Lawrence，另一邊則是已經為了這塊冠軍一號牌奮戰 13 個賽季的 Ken Roczen。

Hunter Lawrence, Ken Roczen © Garth Milan / Red Bull Content Pool

2026 年 Supercross 錦標賽，是兩位賽車運動中最討人喜歡、也最值得讓人支持的選手之間的對決。然而這樣的組合也完全出乎意料；Roczen 早已被認為錯過了奪冠機會，而 Lawrence 則還尚未真正證明自己就是那個能扛起冠軍的人。

至少我們原本是這麼以為的。

兩位車手在身心層面上，都可說是一路穿越地獄，才站上 5 月 9 日 Rice-Eccles Stadium 賽事的起跑線。Roczen 的整個職業生涯，甚至他的左手臂，都曾在 2017 年 1 月幾乎毀於一旦。當時他的橈骨與尺骨嚴重開放性骨折，並伴隨手肘脫臼與舟狀骨骨折，最終經歷了十多次手術；而第一場手術的目的，僅僅只是為了保住那條手臂。Randy Viola 醫師在 2018 年接受 ESPN 訪問時談到那次手術表示：「我們當時修復他的手臂，是為了讓他還能吃晚餐，不是為了讓他能再次騎車。」

Roczen 的重建之路，是一段「前進兩步、後退一步」的艱難旅程；他在 2018 年復出後才跑了六場比賽，右手掌骨便再次粉碎性骨折，之後又有好幾個賽季都在對抗 Epstein-Barr 病毒，而這個病毒有時至今仍會讓他感到「毫無生命力」。

但他的人生中也有許多正面的力量：婚姻、孩子、在 2020 年重返勝利、取得美國公民身分，以及回到一支願意圍繞他的需求與生活方式打造團隊的 Suzuki 車隊。到了人生那個階段，他正努力追尋一個自己曾害怕已經變得不可能的目標。

Roczen 談到自己在 2022 年底尋找新機會時表示：「我只是想抓住某個機會，讓自己至少能重新變得還算不錯。我當時離冠軍級水準還差得很遠。」

直到不可思議地，他真的回到了那個高度。

Hunter Lawrence 成為 Supercross 冠軍競爭者的漫長奮鬥之路，始於澳洲昆士蘭州布里斯本，卻在歐洲經歷了許多顛簸冒險；當時家中的經濟狀況一度拮据到必須配給鮪魚罐頭和花生醬來度日。

他們在澳洲賣掉了一切，而所謂的 B 計畫根本不存在。然而，傷病來得比勝利獎金更快。當 Kenny 遭遇那次毀滅性的手臂重傷時，Hunter 才 17 歲，正住在德國，與 Heiko Klepka（Roczen 的父親）同住。Lawrence 一家在 2018 年底搬到美國，而 Hunter 也非常專注地看著 Roczen 一步步重建自己。也許這對他有所幫助，因為他後來也必須親自走上同樣的道路。

挫折與手術不斷累積：膝蓋、鎖骨、肩膀、盂唇、肩胛骨。整個賽季接連報銷，未來也因此被重新思考。

Hunter 在 SLC SX 前一天談到自己曾一度接近放棄賽車時表示：「這有點像是用贏來的籌碼在玩，因為你幾乎已經到了接受自己可以離開這項運動的地步。但能夠重新打造自己，是一件很酷的事。」

逆境中的突圍

Lawrence 進入 2026 賽季時並不是冠軍熱門，但他被視為有機會成為 450SX 史上第 70 位不同分站冠軍得主的人選。Roczen 在冠軍熱門名單中的位置則低得多，賠率公司在季前投注中給他的賠率是 +1402（若押 100 美元賭 Roczen 奪冠，將可獲得 1402 美元獎金）。作為參考，Lawrence 的賠率是 +311，而 Eli Tomac 則是 +240。

更進一步來看，對 Roczen（現年 32 歲）不利的條件還包括：在奪冠前等待最多賽季的紀錄是七個賽季（Tomac，2020 年），平均則是 3.1 個賽季；此外，過去從未有超過 30 歲的車手贏得最高級別組別的年度冠軍。Roczen 也只完整跑完過六個賽季。

Ken Roczen wins the 2026 SMX World Championships © Garth Milan

然而，2026 年並沒有聽從賠率公司或專家的預測；Roczen 從落後 31 分的劣勢中一路追上，並在 Philadelphia Supercross 後登上積分榜首。這也是他首次在賽季下半段持有象徵領先者身分的紅牌。

Roczen 與 Lawrence 來到 Ski City 時，兩人僅相差 1 分，而且成績數據幾乎是史上最勢均力敵——兩人各自都有 5 場勝利、12 次登上頒獎台，以及 14 次前五名完賽。Lawrence 明顯的優勢在於平均起跑位置較佳，但 Roczen 整個賽季領跑的圈數更多。

這份穩定性促成了自 2006 年以來首場勝者全拿的收官戰；當年最終奪冠的 Ricky Carmichael 來到 Las Vegas 時，與 Chad Reed 積分相同。而這種一世代才出現一次的局面，距離 1985 年那場同分對決在 Rose Bowl 分出勝負，正好相隔了二十年。

有趣的是，這些局面中的相關車手，最後其實都沒有贏下那場比賽；不是 Carmichael，不是 Reed，也不是那些你或許只依稀記得的名字，例如 Jeff Ward 和 Broc Glover。甚至連 Ken Roczen 和 Hunter Lawrence 也不是。

生活還是要繼續

最後，兩位車手都陷入掙扎。一人承認自己「情緒徹底崩潰」，另一人則表示自己在進彎時「對前輪要求有點太多」。Lawrence 和 Roczen 在主賽第一個彎一起通過。Roczen 隨後在第二彎完成一次大膽又具侵略性的超車。那一刻感覺就像有編劇正在精心安排結局，只為了把情緒張力推到最高。

Roczen 和 Lawrence 緊咬了 10 圈；沒有失誤，也沒有真正出手爭奪位置。兩人彼此對照、彼此施壓，像是在逼對方先犯錯。第一個中招的是 Lawrence。第 11 圈時，他的童年宿敵 Jorge Prado 緊追在後，Lawrence 衝出了賽道，這個失誤讓 Roczen 稍微獲得了一點喘息空間。二十秒後，Lawrence 摔倒在地，這是一次非受迫性失誤。他起身後又撞上另一位車手，再次摔倒，彷彿一場你拼命想逃離的噩夢。

看起來一切似乎已經結束，Roczen 勝券在握。但比賽還剩下超過一半，而 Roczen 這 10 年來累積的艱難與心碎，彷彿仍無形地盤旋在頭頂上方，懷疑與難以置信的情緒依舊沉重。

Ken Roczen celebrates his SMX world Championships win © Garth Milan

對 Roczen 來說，他在 22 圈內都保持零失誤，直到一群非冠軍競爭者超越他為止。現場觀眾的歡呼聲震耳欲聾，讓他覺得「每一圈都像是冠軍戰的最後一圈」。Roczen 做到了實現一生夢想真正唯一需要做的事：他跑在 Lawrence 前面完賽。

Roczen 終於可以把一切釋放出來：情緒、眼淚、痛苦與喜悅。賽後，他的話讓我們再次確信，他也是有血有肉的人。「我今天情緒完全崩潰了，」他說。「過去幾週讓我身心俱疲。」

加上 2025 年的 Pro Motocross 與 SuperMotocross World Championship，這已是 Hunter 連續第三次拿下年度亞軍。當他給了 Roczen 一個祝賀的擁抱，並留在場上承受著他人的喜悅時，他也以風度與運動家精神，贏得了另一種冠軍。或者說，他正迎向一種自己努力想逃離的感受。

無論如何，生活還是要繼續。