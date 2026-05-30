Ken Roczen at SMX World Championships Round 17 at Rice Eccles Stadium in Salt Lake City, Utah, USA on May 09, 2026.
© Garth Milan / Red Bull Content Pool
Supercross

史上最意外的 Supercross 終局對決

鹽湖城超級越野摩托車賽（Supercross）總決賽在起跑閘門落下前就令人震驚；Ken Roczen 和 Hunter Lawrence 原本都不是奪冠熱門，然而他們卻寫下了 20 年來最激烈的積分之爭。
由 Brett Smith 編寫
7 min readPublished on

Part of this story

肯·羅岑 - Ken Roczen

德國傳奇車手肯·羅岑（Ken Roczen）幾乎橫掃越野摩托界所有重要榮譽，並在克服重傷後，重新登頂，回到這項運動的最高舞台。

GermanyGermany

亨特·勞倫斯 - Hunter Lawre…

身為澳洲超級巨星兄弟中的哥哥，2023 年 AMA 雙料冠軍 Hunter Lawrence 已在各大主要的越野摩托車（Motocross）與超級越野賽（Supercross）系列賽中贏得過分站冠軍。

AustraliaAustralia
總有人會心碎。我們有整整一週的時間，為那一刻做好心理準備。賽前，Ken Roczen 和 Hunter Lawrence 一起坐在桌旁，手裡拿著麥克風。一名記者問道，他們是否已經為其中一人不可避免要面對的失利做好準備。
Roczen 沒讓提問者把話說完；他拿起麥克風，簡短而有力地回了一句：「生活還是要繼續。」接著他很快放下麥克風，示意這個話題到此為止，並露出一抹緊抿嘴唇的微笑。
Hunter Lawrence and Ken Roczen at SMX World Championships Round 17 at Rice Eccles Stadium in Salt Lake City, Utah, USA on May 09, 2026.

Hunter Lawrence and Ken Roczen Post-Championship Race

© Garth Milan / Red Bull Content Pool

Lawrence 笑了出來，也許心裡還希望自己先想到那個回答。他附和了 Roczen 的說法，只是用了更多字：

Red Bull 原味能量飲料

Red Bull 能量飲料

瞭解更多
Red Bull Energy Drink
「很明顯，你隔天還是會醒來。一邊的代價比另一邊大得多，但這就是賽車，贏家只有一個……生活還是要繼續。你回去繼續努力。」

一場意想不到的對決

沒有人預料到這一幕；這是一場勝者全拿的冠軍收官戰，一邊是尚未贏過分站冠軍、也還沒完整跑完全部 17 輪賽事的 Hunter Lawrence，另一邊則是已經為了這塊冠軍一號牌奮戰 13 個賽季的 Ken Roczen。
Hunter Lawrence, Ken Roczen at SMX World Championships Round 13 at Nissan Stadium in Nashville, Tennessee, USA on April 11, 2026.

Hunter Lawrence, Ken Roczen

© Garth Milan / Red Bull Content Pool

2026 年 Supercross 錦標賽，是兩位賽車運動中最討人喜歡、也最值得讓人支持的選手之間的對決。然而這樣的組合也完全出乎意料；Roczen 早已被認為錯過了奪冠機會，而 Lawrence 則還尚未真正證明自己就是那個能扛起冠軍的人。
至少我們原本是這麼以為的。
兩位車手在身心層面上，都可說是一路穿越地獄，才站上 5 月 9 日 Rice-Eccles Stadium 賽事的起跑線。Roczen 的整個職業生涯，甚至他的左手臂，都曾在 2017 年 1 月幾乎毀於一旦。當時他的橈骨與尺骨嚴重開放性骨折，並伴隨手肘脫臼與舟狀骨骨折，最終經歷了十多次手術；而第一場手術的目的，僅僅只是為了保住那條手臂。Randy Viola 醫師在 2018 年接受 ESPN 訪問時談到那次手術表示：「我們當時修復他的手臂，是為了讓他還能吃晚餐，不是為了讓他能再次騎車。」
Roczen 的重建之路，是一段「前進兩步、後退一步」的艱難旅程；他在 2018 年復出後才跑了六場比賽，右手掌骨便再次粉碎性骨折，之後又有好幾個賽季都在對抗 Epstein-Barr 病毒，而這個病毒有時至今仍會讓他感到「毫無生命力」。
但他的人生中也有許多正面的力量：婚姻、孩子、在 2020 年重返勝利、取得美國公民身分，以及回到一支願意圍繞他的需求與生活方式打造團隊的 Suzuki 車隊。到了人生那個階段，他正努力追尋一個自己曾害怕已經變得不可能的目標。
Roczen 談到自己在 2022 年底尋找新機會時表示：「我只是想抓住某個機會，讓自己至少能重新變得還算不錯。我當時離冠軍級水準還差得很遠。」
直到不可思議地，他真的回到了那個高度。
Hunter Lawrence 成為 Supercross 冠軍競爭者的漫長奮鬥之路，始於澳洲昆士蘭州布里斯本，卻在歐洲經歷了許多顛簸冒險；當時家中的經濟狀況一度拮据到必須配給鮪魚罐頭和花生醬來度日。
他們在澳洲賣掉了一切，而所謂的 B 計畫根本不存在。然而，傷病來得比勝利獎金更快。當 Kenny 遭遇那次毀滅性的手臂重傷時，Hunter 才 17 歲，正住在德國，與 Heiko Klepka（Roczen 的父親）同住。Lawrence 一家在 2018 年底搬到美國，而 Hunter 也非常專注地看著 Roczen 一步步重建自己。也許這對他有所幫助，因為他後來也必須親自走上同樣的道路。
挫折與手術不斷累積：膝蓋、鎖骨、肩膀、盂唇、肩胛骨。整個賽季接連報銷，未來也因此被重新思考。
Hunter 在 SLC SX 前一天談到自己曾一度接近放棄賽車時表示：「這有點像是用贏來的籌碼在玩，因為你幾乎已經到了接受自己可以離開這項運動的地步。但能夠重新打造自己，是一件很酷的事。」

逆境中的突圍

Lawrence 進入 2026 賽季時並不是冠軍熱門，但他被視為有機會成為 450SX 史上第 70 位不同分站冠軍得主的人選。Roczen 在冠軍熱門名單中的位置則低得多，賠率公司在季前投注中給他的賠率是 +1402（若押 100 美元賭 Roczen 奪冠，將可獲得 1402 美元獎金）。作為參考，Lawrence 的賠率是 +311，而 Eli Tomac 則是 +240。
更進一步來看，對 Roczen（現年 32 歲）不利的條件還包括：在奪冠前等待最多賽季的紀錄是七個賽季（Tomac，2020 年），平均則是 3.1 個賽季；此外，過去從未有超過 30 歲的車手贏得最高級別組別的年度冠軍。Roczen 也只完整跑完過六個賽季。
Ken Roczen celebrates his 2026 SMX World Championships win on May 9, 2026 in Salt Lake city, Utah, USA.

Ken Roczen wins the 2026 SMX World Championships

© Garth Milan

然而，2026 年並沒有聽從賠率公司或專家的預測；Roczen 從落後 31 分的劣勢中一路追上，並在 Philadelphia Supercross 後登上積分榜首。這也是他首次在賽季下半段持有象徵領先者身分的紅牌。
Roczen 與 Lawrence 來到 Ski City 時，兩人僅相差 1 分，而且成績數據幾乎是史上最勢均力敵——兩人各自都有 5 場勝利、12 次登上頒獎台，以及 14 次前五名完賽。Lawrence 明顯的優勢在於平均起跑位置較佳，但 Roczen 整個賽季領跑的圈數更多。
這份穩定性促成了自 2006 年以來首場勝者全拿的收官戰；當年最終奪冠的 Ricky Carmichael 來到 Las Vegas 時，與 Chad Reed 積分相同。而這種一世代才出現一次的局面，距離 1985 年那場同分對決在 Rose Bowl 分出勝負，正好相隔了二十年。
有趣的是，這些局面中的相關車手，最後其實都沒有贏下那場比賽；不是 Carmichael，不是 Reed，也不是那些你或許只依稀記得的名字，例如 Jeff Ward 和 Broc Glover。甚至連 Ken Roczen 和 Hunter Lawrence 也不是。

生活還是要繼續

最後，兩位車手都陷入掙扎。一人承認自己「情緒徹底崩潰」，另一人則表示自己在進彎時「對前輪要求有點太多」。Lawrence 和 Roczen 在主賽第一個彎一起通過。Roczen 隨後在第二彎完成一次大膽又具侵略性的超車。那一刻感覺就像有編劇正在精心安排結局，只為了把情緒張力推到最高。
Roczen 和 Lawrence 緊咬了 10 圈；沒有失誤，也沒有真正出手爭奪位置。兩人彼此對照、彼此施壓，像是在逼對方先犯錯。第一個中招的是 Lawrence。第 11 圈時，他的童年宿敵 Jorge Prado 緊追在後，Lawrence 衝出了賽道，這個失誤讓 Roczen 稍微獲得了一點喘息空間。二十秒後，Lawrence 摔倒在地，這是一次非受迫性失誤。他起身後又撞上另一位車手，再次摔倒，彷彿一場你拼命想逃離的噩夢。
看起來一切似乎已經結束，Roczen 勝券在握。但比賽還剩下超過一半，而 Roczen 這 10 年來累積的艱難與心碎，彷彿仍無形地盤旋在頭頂上方，懷疑與難以置信的情緒依舊沉重。
Ken Roczen at SMX World Championships Round 17 at Rice Eccles Stadium in Salt Lake City, Utah, USA on May 09, 2026.

Ken Roczen celebrates his SMX world Championships win

© Garth Milan

對 Roczen 來說，他在 22 圈內都保持零失誤，直到一群非冠軍競爭者超越他為止。現場觀眾的歡呼聲震耳欲聾，讓他覺得「每一圈都像是冠軍戰的最後一圈」。Roczen 做到了實現一生夢想真正唯一需要做的事：他跑在 Lawrence 前面完賽。
Roczen 終於可以把一切釋放出來：情緒、眼淚、痛苦與喜悅。賽後，他的話讓我們再次確信，他也是有血有肉的人。「我今天情緒完全崩潰了，」他說。「過去幾週讓我身心俱疲。」
加上 2025 年的 Pro Motocross 與 SuperMotocross World Championship，這已是 Hunter 連續第三次拿下年度亞軍。當他給了 Roczen 一個祝賀的擁抱，並留在場上承受著他人的喜悅時，他也以風度與運動家精神，贏得了另一種冠軍。或者說，他正迎向一種自己努力想逃離的感受。
無論如何，生活還是要繼續。

Part of this story

肯·羅岑 - Ken Roczen

德國傳奇車手肯·羅岑（Ken Roczen）幾乎橫掃越野摩托界所有重要榮譽，並在克服重傷後，重新登頂，回到這項運動的最高舞台。

GermanyGermany

亨特·勞倫斯 - Hunter Lawre…

身為澳洲超級巨星兄弟中的哥哥，2023 年 AMA 雙料冠軍 Hunter Lawrence 已在各大主要的越野摩托車（Motocross）與超級越野賽（Supercross）系列賽中贏得過分站冠軍。

AustraliaAustralia
Supercross
Offroad