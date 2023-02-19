Rokt 是電子商務技術的全球領導者，今天宣布與 Oracle Red Bull 車隊建立新的合作夥伴關係，後者是F1的領先車隊，也是去年車隊和車手錦標賽的獲勝者。 Rokt 將成為車隊的官方合作夥伴，這兩個組織將在各種創新行動中共同努力，以促進 F1 賽車及其他賽事的更大多樣性。本合作夥伴關係將啟動一項行動，招募女性運動員以不同的身份加入 Oracle Red Bull Racing Esports 電競團隊，並促使模擬賽車成為女性遊戲玩家安全且受歡迎的活動。

Rokt 是電子商務技術的全球領導者，今天宣布與 Oracle Red Bull 車隊建立新的合作夥伴關係，後者是F1的領先車隊，也是去年車隊和車手錦標賽的獲勝者。 Rokt 將成為車隊的官方合作夥伴，這兩個組織將在各種創新行動中共同努力，以促進 F1 賽車及其他賽事的更大多樣性。本合作夥伴關係將啟動一項行動，招募女性運動員以不同的身份加入 Oracle Red Bull Racing Esports 電競團隊，並促使模擬賽車成為女性遊戲玩家安全且受歡迎的活動。

Rokt 是電子商務技術的全球領導者，今天宣布與 Oracle Red Bull 車隊建立新的合作夥伴關係，後者是F1的領先車隊，也是去年車隊和車手錦標賽的獲勝者。 Rokt 將成為車隊的官方合作夥伴，這兩個組織將在各種創新行動中共同努力，以促進 F1 賽車及其他賽事的更大多樣性。本合作夥伴關係將啟動一項行動，招募女性運動員以不同的身份加入 Oracle Red Bull Racing Esports 電競團隊，並促使模擬賽車成為女性遊戲玩家安全且受歡迎的活動。