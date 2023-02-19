Welcoming Rokt To The Team
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Rokt 與 Oracle Red Bull 車隊合作激勵F1賽車的多樣性

Rokt 是電子商務技術的全球領導品牌，今天宣布與 Oracle Red Bull 車隊建立新的合作夥伴關係
由 Oracle Red Bull Racing 編寫
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Rokt 是電子商務技術的全球領導者，今天宣布與 Oracle Red Bull 車隊建立新的合作夥伴關係，後者是F1的領先車隊，也是去年車隊和車手錦標賽的獲勝者。 Rokt 將成為車隊的官方合作夥伴，這兩個組織將在各種創新行動中共同努力，以促進 F1 賽車及其他賽事的更大多樣性。本合作夥伴關係將啟動一項行動，招募女性運動員以不同的身份加入 Oracle Red Bull Racing Esports 電競團隊，並促使模擬賽車成為女性遊戲玩家安全且受歡迎的活動。
合作夥伴開始尋找女性運動員加入 Oracle Red Bull Racing Esports Team電競團隊
Rokt 還將成為Oracle Red Bull車隊慶祝國際工程女性日活動的冠名合作夥伴
Rokt 首席執行長Bruce Buchanan表示：Rokt 和 Oracle Red Bull 車隊都是創新的、顛覆性的、以使命為導向的公司，專注於我們對多樣性、可持續性的承諾，並成為我們社群的一股有益力量。我們很高興與 Oracle Red Bull 車隊合作，並與我們的使命保持一致，即釋放可能的爆發力，發展有才華女性運動員的職業生涯，並使女性在全球體育、工程、電子商務和其他領域更有自主性與開創力。Oracle Red Bull車隊今年也創造了歷史，他們是首支在美國發表新車的F1車隊——這次活動的舉辦時間讓我們的合作夥伴關係更加激動人心。
Oracle Red Bull車隊負責人兼首席執行長Christian Horner表示：我們很高興將 Rokt 納入車隊的合作夥伴，我們非常期待共同努力，將更多元化的員工特質帶入這項運動和模擬賽車世界 . Rokt 致力於在自己的組織和整個社會中促進多樣性和賦予女性權力，我們很自豪能夠共同推出一項虛擬計劃，以招募女性電競車手為主，作為我們新合作夥伴關係的一項行動方針。
Rokt 品牌將出現在 Oracle Red Bull F1 賽車、車手服裝和車隊各種宣傳品以及 Oracle Red Bull 電競團隊中。
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