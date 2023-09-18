自從breaking誕生於紐約布朗克斯的黑人和波多黎各社區以來，這樣的嘻哈藝術形式一直為移民青年提供了創意庇護所。當西岸 Breaking 場景在 90 年代和 2000 年代初爆成長時，它帶來了新風格和新類型的舞者。其中就有菲律賓舞者，或稱為「Pinoy B-Boys」。

儘管存在代溝，但菲律賓籍的 Red Bull BC One 冠軍 Ronnie 和 Logistx 藉由相似的舞蹈歷程表明著，文化歷史如何深刻地影響著一個人的藝術。但是成為「Pinoy B-Boy」或「Pinay B-Girl」意味著什麼呢？讓我們透過菲律賓人表達方式的視角深入瞭解這兩位 Breaker 的歷史。

Logistx and Ronnie with fellow Red Bull BC One world champion Hong 10 © Adam Rose / Red Bull Content Pool

01 「Angkan」和家庭關係

「Angkan」是「家族」的菲律賓詞語——喚起了部落的歷史。現在，將這個詞與嘻哈文化中的團隊概念聯繫起來。「我們的(logo)標誌是一棵樹，」 Ronnie 強調了他的團隊 Full Force 的起源，該團隊起初由他的家人建立。當 Abaldonados 一家首次移民到拉斯維加斯時，Ronnie 與他們的許多親戚一起住在一個狹小的家中。

Ronnie 和他的哥哥是從他們加利福尼亞的表親那裡學到 Breaking 的，於是 Full Force 誕生了（最近慶祝了成立 27 周年）。他們的哲學是在生活的各個方面不斷成長，同時深深植根於他們的歷史——-而這確實是一種移民的心態。

Logistx 也要感謝她的家人介紹她參加舞蹈。2021 年 Red Bull BC One B-Girl 冠軍曾經是一個膽小的孩子，直到她的父親，一位熱愛嘻哈的第一代移民，鼓勵她學習街舞。

Logistx does the Airfreeze © Kien Quan / Red Bull Content Pool

「他會訓練我，並帶我去參加比賽。這對我們來說是另一種關係建立，」 Logistx回憶著，她沉浸於聖地亞哥的自由風格和編舞圈中。她將自己的成長和自我發展歸因於這個稠密的菲律賓社區。事實上，她的第一個導師是家鄉的資深選手 Dynorock 和 Val Pal，他們都是菲律賓人。

以非常嘻哈的方式，「angkan」的部落能量延伸至更廣泛的社區。不意外地，菲律賓舞者時常互相吸引、聚集。

02 「Gilas」和Pinoy驕傲

事實上，Logistx 在她的第一場比賽中認識了 Ronnie —一場在聖地亞哥舉行的a Red Bull BC One Cypher 。她忍不住要和當時剛剛加冕的冠軍合照。「在一開始，我非常仰望他，尤其是因為他是菲律賓人，」她補充道。

Ronnie and Logistx first met at a Red Bull BC One Cypher in San Diego © Logistx

無論是好是壞，都有一句流行文化的說法：「Pinoy 驕傲」，但也許更合適的詞語應該是「gilas」——這個詞語也與菲律賓男子國家籃球隊的名字有關。 「Gilas」 沒有直接的英文翻譯，但它經常用來描述菲律賓人在看到自己的同胞在重大場合取得成功時所感到的自豪之情。

Ronnie 也懂得這種感覺。「如果你看到一個菲律賓人做到了，你就會覺得你也可以做到，」他解釋，幾乎是在回應 Logistx。

當他剛開始時，Ronnie 就仰望像 Wicket 和 Remind 這樣的西岸菲律賓傳奇人物。當他開始打造專業的舞蹈生涯時，他與其他著名的菲律賓演藝人一起崛起，如 Black Eyed Peas 的 Apl de Ap 和喜劇演員 Jo Koy——值得一提的是，他們兩位也懂得如何跳舞。

作為菲律賓裔美國舞蹈界的一位「OG」，Ronnie 繼續為下一代鋪平道路。在 2019 年孟買舉行的 Red Bull BC One 世界總決賽上，他在 Logistx 敗北後安慰她，提醒她「每個冠軍在第一輪都曾輸過」。自那時起，Logistx 經常向 Ronnie 尋求建議。兩年後，她將在波蘭贏得 Red Bull BC One 冠軍——成為第二位菲律賓裔冠軍。

作為來自美國娛樂業繁榮地區的人，Ronnie 和 Logistx 可以證實在流行媒體中代表的力量。這驅使他們在整個舞蹈旅程中不斷征服更大的舞台。

03 「Angat」和崛起

每個人都喜歡故事中的弱者，尤其是那些離開家鄉尋求更好生活的移民。這種表達的完整形式——「aangat sa buhay」——可以簡化為操作詞「angat」（意為「崛起」）。

有什麼比透過藝術更能捕捉這個主題呢？來自菲律賓裔美國社區的 Ronnie 和 Logistx 在藝術方面採取了非傳統的道路，他們來自謙遜的背景。菲律賓移民在醫療保健和旅遊業方面有較大的代表性，但在藝術方面的代表性則不那麼明顯。僅僅透過把 Breaking 作為全職工作，Ronnie 和 Logistx 已經在突破界限。但是透過不斷為 Breaker 們創造新的機會，他們也重新定義了什麼是專業舞者。

Ronnie recently explored hosting and commentating in addition to dance © Ronnie poses for a portrait at Red Bull BC One Cypher in Boston, USA on August 7, 2021

隨著他的全 B-Boy Super Cr3w 在 2008 年獲得《美國最佳舞蹈團》冠軍，Ronnie 證明了 Breaker 可以在不同於 Cypher 的舞台上表現出色。他和 Logistx 都參加了 NBC 的《舞動奇蹟》（World of Dance），後者與 The Lab 一起贏得了這個混合舞蹈風格的少年組冠軍。

Logistx 對舞蹈的多重領域方法是菲律賓創意無拘束的一個例子。「當我開始做solo表演時，我將 Breaking 和現代舞蹈混合在一起，」Logistx 解釋道。「我之前見過其他人這樣做，但我沒有見過他們以我這種方式在做。」作為一位全方位的藝術家，Logistx 從各種領域中獲得靈感。

Logistx uses non-breaking influences to enrich her dance © Daniel Zuliani / Red Bull Content Pool

確實，在菲律賓 Breaker 中，跳出框架思考是一種美德。在像 Cloud、Mouse、Dyzee、AB Girl、Reveal、Jeromeskee、Kevo 等備受推崇的名字之間，似乎沒有一個單一的「Pinoy 風格」。他們不僅僅是舞者，他們是創新者。

「這不是關於贏得比賽，而是贏得生活，」Ronnie 總結道，他的不斷成長心態將他從舞者變成了組織者、裁判，現在是 Red Bull BC One 的主持人和評論員。

透過創意，Ronnie 和 Logistx 繼續探索新的世界，就像他們的移民父母一樣。事實上，他們的故事源自他們的祖先——這些部落航海者曾在太平洋的 7000 多個島嶼上漂流。

然而，故事並不止於此。每段旅程都有回家的時刻，而對於菲律賓文化來說，一切都回到了社區。

04 「Ambag」和居留海外的職責

與「angkan」和「gilas」的連結一致，有一種特殊的動力驅使即使是在海外工作的菲律賓移民以某種方式回饋自己的祖國——這也是一種非常「嘻哈」的美德。

這個概念被稱為「ambag」（意為「貢獻」），全球菲律賓移民人口支持著全世界最高的匯款經濟之一，這一點突顯了這一點。

在 2020 年，Ronnie 與喜劇演員 Jo Koy 一起前往菲律賓拍攝後者的 Netflix 特別節目。作為節目的一部分，Ronnie 召集了其他國際 Pinoy B-Boys Dyzee（加拿大）和 Mouse（英國）在馬尼拉街頭與 B-Boys 一起表演，以 Project P-Noise 為旗幟。

這是在大流行爆發之前 Ronnie 的許多回鄉之一。在那之前，他經常探訪並舉辦工作坊，以振興菲律賓國內的舞蹈圈。

Logistx 渴望效仿他的榜樣。作為一位從未去過菲律賓的第二代移民，Logistx 的自我好奇隨著時間而增強。她形容這種感覺為「不確定菲律賓文化是如何融入我的生活，但知道它確實融入了。」

「我仍然有一部分是不完整的，」她補充道。「我想要與我的祖先建立關係，並以某種方式幫助建立那裡的社區。」當她從solo冠軍轉變為社區領袖時，Logistx 的下一個旅程肯定將是一次自我認同的冒險。這就是 Pinay B-Girl 的方式。

7分鐘 Logistx在World Final世界總決賽的比賽精彩片段 B-Girl Logistx在第十八屆的World Final世界總決賽 中成為新任世界冠軍。一起來回顧她的比賽精采片段。

有一個共同的敘事，定義了移民經驗，我們已經透過舞蹈看到了它的一瞥。有時我們在特定動作中能看到歷史——比如 Neguin 的巴西卡普埃拉組合(capoeira combos)和 Issue 的韓國武術風采。

有時，我們甚至能在舞池之外看到它。當 Ronnie 在 Full Force 週年慶祝活動上慶祝他的「angkan」，或者當 Logistx 嶄露她的歌唱才華時，他們不可避免地延續了菲律賓的傳統。他們最終成為這傳統的一部分。

雖然他們在遠離祖國家鄉的地方長大，但 Ronnie 和 Logistx 都在嘻哈和舞蹈中找到了文化的出口。正是透過這些城市藝術形式，他們重新連結上了他們的菲律賓根源。嘻哈和文化遺產——這些概念是緊密相關的。

Ronnie 和 Logistx 的平行故事提醒我們文化是動態的；它既是可被繼承的，又是被採納的。這就是移民的心態。這就是表達方式的演變。

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