2021 世界拉力大賽愛沙尼亞戰報 – 英雄出少年Kalle Rovanperä創下歷史紀錄

改寫歷史紀錄。簡單。

非常簡單。 Kalle Rovanperä 成為世界拉力大賽有史以來最年輕的冠軍車手，全世界都為之瘋狂不已。 20 歲（又290 天），但他顯得若無其事的。不過，很難找到另一種方式來描述駕駛Toyota的芬蘭車手對愛沙尼亞拉力賽的看法。

當他周圍的人陷入瘋狂之際，Rovanperä 在賽段取得勝利，並為自己贏得WRC 的首勝佳績。

Rovanperä 不誇張。但週日下午在塔爾圖的賽事並沒有改變。

他表示：這真是一種很棒的感覺。

口罩戴上，任何情緒幾乎都無法察覺。

他補充道：我當然有這個夢想。現在我做到了。這真是一種很棒的感覺。

Rovanperä 停頓了一下，還有更多。

他表示：我想要它快一點，儘快。

突然之間，站在你面前的這位年輕人。他才成年291 天，充滿了不耐煩。 但他現在就在這裡。

為量化他的成就，他打破記錄超前了兩年零 23 天——這是他的老闆、Toyota車隊負責人 Jari-Matti Latvala 所保持的記錄。

兩位芬蘭人中，年長車手表示：我知道這會發生。我從很多年前就知道，當 Rovanperä 於 2017 年首次參加WRC賽事時。我想我們都知道我的記錄遲早會被打破。 我很清鬆。這是第一個，我認為未來還會有更多。

2021世界拉力大賽愛沙尼亞站—rovanpera技冠群雄

他是如何做到的呢？

Hyundai的本土英雄、2019 年世界冠軍Ott Tänak因兩次爆胎被迫退出開幕賽，而他的 i20 Coupe WRC 上只有一個備胎，這讓 Rovanperä 在愛沙尼亞的勝利之路變得更加簡單。

當愛沙尼亞城市塔爾圖洋溢著氣息，並應付在地英雄—去年 9 月在 WRC 首秀上取得其夢想的愛沙尼亞拉力賽成功，本次卻出局而深感失望時，Rovanperä衝鋒在前並穩住前方領先地位。

週五整個下午，Yaris WRC 和 Tänak 的隊友 Craig Breen 之間一直處在夾縫中。 星期六早上第一件事發生了變化。

Peipsiääre 賽段開啟了周末的比賽，是本次拉力賽中最長的賽段，全長 23.53 公里。在一定程度上，這也是最棘手的一段路程。

愛沙尼亞拉力賽的特點是穿越波羅的海鄉村的超高速道路，起伏不定的人工跳躍坡度，讓地表上最快的拉力賽車飄忽不定。

Peipsiääre 與此相反。狹窄、粗糙、非常非常曲折，它沿著曲折的刀鋒邊緣引導著車手；節奏必須保持盡可能快，提供愛沙尼亞在其他任何地方都沒有的危險氛圍。

每個人都在學習在這個賽段付出更多的努力。 但沒有人發現比 Rovanperä 更快的速度。

第1天賽程的十分之一後，Rovanperä 在 SS10 賽段將 Breen 和他的其他對手擊潰。他比任何人都快了10秒。

愛爾蘭籍車手面無表情地評論說：他在那裡把我們的車門給撞壞了。

隨著領先優勢逐漸接近半分鐘，領先者現在控制了全局。這就是整件事情變得更加令人印象深刻的地方。

他沒有被車外越來越多的喧鬧聲所干擾，“完成了他的工作”，將車開到拉力賽的終點。

憑藉這一點，他不僅成為有史以來贏得 WRC 比賽最年輕車手並創下歷史紀錄，而且還是同一家族中第１位在最高級別拉力賽中獲勝的車手。 二十年前，Kalle 的父親 Harri 慶祝了他在瑞典拉力賽中的第１次也是唯一一次的勝利。

愛沙尼亞Ott Tänak 的拉力之旅

Breen的最佳績

Breen的第２名，不會像第１名成為頭條新聞，但他連續第２次拿下愛沙尼亞亞軍的位置幾乎同樣值得慶賀。Breen的表現很棒。 自從 10 個月前的這次拉力賽以來，他就沒有參加過碎石世界拉力賽。

Craig Breen in Estonia © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

上週末他和Rovanperä有什麼不同？

Breen 表示：一份全職合約。就那麼簡單。

義大利人對提供既快速又可靠的賽車不屑一顧。

“我們要贏”，這是實事求是的評價。

Sébastien Ogier 精於獲勝，但不是本週末。 第４名與排名第１的Toyota Yaris WRC 一樣好。

這位法國人在結束時很有哲理說道：這不是一個完美的周末，但我們擴大了領先優勢，老實說，這是唯一重要的事情。 我還沒有算一下，但我認為最多 37 [分]。 我只需要繼續這樣做即可。

Elfyn Evans 駕駛另一輛Toyota賽車進入前５名，而 Teemu Suninen 在他的福特嘉年華 WRC 賽車中排名第6。

Škoda的車手Andreas Mikkelsen在 WRC2 賽季的第２場勝利時，讓他在支持系列賽中的積分榜上更加輕鬆。