Kalle Rovanperä crests in Estonia
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
WRC

2021 世界拉力大賽愛沙尼亞戰報 – 英雄出少年Kalle Rovanperä創下歷史紀錄

週日，Toyota車隊 20 歲芬蘭籍車手在塔爾圖成為世界拉力大賽有史以來最年輕的分站冠軍。賽車運動記者David Evans報導了這個故事。
由 David Evans 編寫
發佈於
Part of this story

FIA World Rally Championship

FIA World Rally Championship

Estonia

Kalle Rovanperä

FinlandFinland
改寫歷史紀錄。簡單。
非常簡單。 Kalle Rovanperä成為世界拉力大賽有史以來最年輕的冠軍車手，全世界都為之瘋狂不已。 20 歲（又290 天），但他顯得若無其事的。不過，很難找到另一種方式來描述駕駛Toyota的芬蘭車手對愛沙尼亞拉力賽的看法。
當他周圍的人陷入瘋狂之際，Rovanperä 在賽段取得勝利，並為自己贏得WRC 的首勝佳績。
Rovanperä 不誇張。但週日下午在塔爾圖的賽事並沒有改變。
他表示：這真是一種很棒的感覺。
口罩戴上，任何情緒幾乎都無法察覺。
他補充道：我當然有這個夢想。現在我做到了。這真是一種很棒的感覺。
Rovanperä 停頓了一下，還有更多。
他表示：我想要它快一點，儘快。
突然之間，站在你面前的這位年輕人。他才成年291 天，充滿了不耐煩。 但他現在就在這裡。
為量化他的成就，他打破記錄超前了兩年零 23 天——這是他的老闆、Toyota車隊負責人 Jari-Matti Latvala 所保持的記錄。
兩位芬蘭人中，年長車手表示：我知道這會發生。我從很多年前就知道，當 Rovanperä 於 2017 年首次參加WRC賽事時。我想我們都知道我的記錄遲早會被打破。 我很清鬆。這是第一個，我認為未來還會有更多。
Rally · 3分鐘
2021世界拉力大賽愛沙尼亞站—rovanpera技冠群雄

他是如何做到的呢？

Hyundai的本土英雄、2019 年世界冠軍Ott Tänak因兩次爆胎被迫退出開幕賽，而他的 i20 Coupe WRC 上只有一個備胎，這讓 Rovanperä 在愛沙尼亞的勝利之路變得更加簡單。
當愛沙尼亞城市塔爾圖洋溢著氣息，並應付在地英雄—去年 9 月在 WRC 首秀上取得其夢想的愛沙尼亞拉力賽成功，本次卻出局而深感失望時，Rovanperä衝鋒在前並穩住前方領先地位。
週五整個下午，Yaris WRC 和 Tänak 的隊友 Craig Breen 之間一直處在夾縫中。 星期六早上第一件事發生了變化。
Peipsiääre 賽段開啟了周末的比賽，是本次拉力賽中最長的賽段，全長 23.53 公里。在一定程度上，這也是最棘手的一段路程。
愛沙尼亞拉力賽的特點是穿越波羅的海鄉村的超高速道路，起伏不定的人工跳躍坡度，讓地表上最快的拉力賽車飄忽不定。
Peipsiääre 與此相反。狹窄、粗糙、非常非常曲折，它沿著曲折的刀鋒邊緣引導著車手；節奏必須保持盡可能快，提供愛沙尼亞在其他任何地方都沒有的危險氛圍。
每個人都在學習在這個賽段付出更多的努力。 但沒有人發現比 Rovanperä 更快的速度。
第1天賽程的十分之一後，Rovanperä 在 SS10 賽段將 Breen 和他的其他對手擊潰。他比任何人都快了10秒。
愛爾蘭籍車手面無表情地評論說：他在那裡把我們的車門給撞壞了。
隨著領先優勢逐漸接近半分鐘，領先者現在控制了全局。這就是整件事情變得更加令人印象深刻的地方。
他沒有被車外越來越多的喧鬧聲所干擾，“完成了他的工作”，將車開到拉力賽的終點。
憑藉這一點，他不僅成為有史以來贏得 WRC 比賽最年輕車手並創下歷史紀錄，而且還是同一家族中第１位在最高級別拉力賽中獲勝的車手。 二十年前，Kalle 的父親 Harri 慶祝了他在瑞典拉力賽中的第１次也是唯一一次的勝利。
Rally · 3分鐘
愛沙尼亞Ott Tänak 的拉力之旅

Breen的最佳績

Breen的第２名，不會像第１名成為頭條新聞，但他連續第２次拿下愛沙尼亞亞軍的位置幾乎同樣值得慶賀。Breen的表現很棒。 自從 10 個月前的這次拉力賽以來，他就沒有參加過碎石世界拉力賽。
Craig Breen (IRL) and Paul Nagle (IRL) of team Hyundai Shell Mobisare at the World Rally Championship Estonia in Tartu, Estonia on July 18.
Craig Breen in Estonia
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
上週末他和Rovanperä有什麼不同？
Breen 表示：一份全職合約。就那麼簡單。
Thierry Neuville 的第３名意味著Hyundai賽車運動多年來第２次兩位車手登上愛沙尼亞的頒獎台。比利時籍車手的速度比上一個賽季提高了一點，但車隊負責人Andrea Adamo並不滿意。
義大利人對提供既快速又可靠的賽車不屑一顧。
“我們要贏”，這是實事求是的評價。
Sébastien Ogier精於獲勝，但不是本週末。 第４名與排名第１的Toyota Yaris WRC 一樣好。
這位法國人在結束時很有哲理說道：這不是一個完美的周末，但我們擴大了領先優勢，老實說，這是唯一重要的事情。 我還沒有算一下，但我認為最多 37 [分]。 我只需要繼續這樣做即可。
Elfyn Evans駕駛另一輛Toyota賽車進入前５名，而 Teemu Suninen 在他的福特嘉年華 WRC 賽車中排名第6。
Škoda的車手Andreas Mikkelsen在 WRC2 賽季的第２場勝利時，讓他在支持系列賽中的積分榜上更加輕鬆。
請隨時回來Red Bull賽車運動頻道，關注最新精彩賽車極限內容，歡迎加入Redbull.com 賽車運動粉絲團 F1粉絲頁!
想要隨時掌握RedBull.com豐富精采內容嗎? 歡迎在此下載RedBull.com/app，時時刻刻觀賞挑戰極限的爆發力。
或在社群媒體上關注Red Bull：Red Bull Facebook 粉絲團 Red Bull Taiwan Instagram
Part of this story

FIA World Rally Championship

FIA World Rally Championship

Estonia

Kalle Rovanperä

FinlandFinland
WRC
Rally