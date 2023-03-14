激發自己開始跑步的6個技巧！

如果你現在正為了該如何開始跑步而煩惱的話，有很大的機率都是你給自己太大的壓力，也或許你正擔心自己不會跑步，會被嘲笑？其實，這一切都是你想太多。

無論你是剛要嘗試跑步的新手，或是已經跑很多年卻開始失去興趣的跑者。你都必須要告訴自己跑步的目標為何？例如：跑步的時間、距離甚至速度，否則你只會一直待在沙發上而不開始跑步！畢竟，如果沒有一點目標誰會想開始呢～

如果你沒有為自己設定一些目標去享受達成跑步的樂趣，或者更簡單的說，自己需要去享受戶外運動的樂趣，甚至於體驗大口呼吸與流汗的感覺，那麼請你抬起腳往戶外走去吧！

以下這6個激勵方式與技巧，將讓你在穿上運動鞋時，心中就容易浮現出愉快的感覺。

1.只要做好你自己

無論你是跑1英哩還是10英哩，都沒關係：做自己就好！ © James Mitchell / Red Bull Content Pool

第一件事就是盡量避免跟別人比較！在跑步訓練中，你唯一需要回答的自有自己的內心，用你自己舒服愉快的速度來奔跑，隨心所欲的用自己喜歡的方式來進行，無論是1英哩大步狂奔或是10英哩的悠閒快步走，都沒有關係！因為，你只要做自己就好。

2.切換不同的跑步路線

挑戰自我，探索新的環境全力以赴！ © Mark Peart

你也可以嘗試一些冒險的路線，例如選擇一條新的道路、公園或是小山路，同時，記得抬起頭欣賞週圍的風景及呼吸新鮮的空氣！換個模式創造自己更多的新奇感，甚至不要開啟規劃好的路線，只要好好的享受跑步的過程就好。

3.事先找好音樂節奏

你甚至可以花點時間建立音樂播放清單，選擇一些能激勵你的音樂歌曲，或是一些能符合當天心情的旋律。如果你已經對跑步失去熱情，何不在跑步前開啟你最愛的音樂頻道，這會讓跑步的過程過得更加輕快。

4.用雙腳開啟愉快的一天

沒有什麼比一早開始跑步更好的感覺了！ © Thomas Barwick / Royalty-free / Getty Images

建議你用雙腳來開始新的一天！這時你可以選擇早點起床，在不用想太多的情況下，直接穿上跑鞋踏出門口，用腳去開始享受寧靜的早晨時光。簡單的路線就能為你帶來滿滿的成就感，只要你願意用雙腳出發就可以。

5.給自己一個值得努力的目標

雖然，有時給自己太多跑步壓力也會是失去熱情的一個原因，但沒有目標同樣會令人失去動力。無論你是否有想要參加比賽，你都必須要設定一些目標，讓自己能努力去完成，也可以運用一些線上的比賽遊戲來做為目標，挑戰自己的管理及執行力，相信只要能一步步完成原先設定的目標，你一定會對跑步更加充滿熱情！

6.記錄跑步當下的快樂

在運動後為自己做一個紀錄，提醒自己當下有多快樂。 © Ian Corless / Red Bull Content Pool

當你對跑步這件事失去動力的時候，不妨想想在這段過程中你有多麼的愉快！然而，在運動的過程中身體會釋放出一種名為「內啡肽（endorphins）」的化學物質，它可以改變你的心情同時有助於緩解壓力，甚至可以為跑者帶來所謂的「高潮」，沒錯！這就是常聽見的「跑步者的高潮」一詞。下次跑步完後，你可以透過文字或影片，留下運動完後最真實的心情；在之後失去熱情的時候拿出來激勵自己。