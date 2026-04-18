German triathlete Mika Noodt runs around the Postalm in Austria and trains there for the upcoming season.
© Nikolas Tusl/Red Bull Content Pool
Running

跑步不只靠腿：全身肌群一起發力

強化跑步時會用到的關鍵肌群，能改善你的技術動作、降低受傷風險，並提升你的表現。
由 Magdalena Bryś 編寫
7 min readPublished on

Part of this story

Wings for Life World Run

全球最大規模的路跑活動重磅回歸第13屆。 來自世界各地的跑者與輪椅使用者將在同一時間出發，懷著同一個目標前進——為尋找治癒脊髓損傷的方法而奔跑。

瀏覽活動資訊

Summary

  1. 1
    跑步不只是腿部力量而已
  2. 2
    同樣會參與運作的，還有腹部與核心肌群
  3. 3
    手臂與上半身肌群：力量與動態表現
  4. 4
    其他參與運作的肌群
  5. 5
    為什麼要把肌力訓練加入跑步訓練中？
  6. 6
    有助於提升跑步表現的肌力訓練範例
  7. 7
    肌力訓練——跑得好的祕密
跑步時到底有哪些肌肉真正會出力？其實參與動作的肌群非常多——包括二頭肌、股四頭肌，還有腹肌與整個腿後肌群。了解跑步時身體哪些部位運作最多，不只能幫助你更理解這個動作本身，也能讓你在訓練計畫中加入更有針對性的肌力訓練。強化關鍵肌群可以改善技術、提升表現，並降低受傷風險。換句話說，跑步會變得更有效率，而你的身體也會更強壯、更能承受負荷。
第 13 屆Wings for Life World Run 將於 2026 年 5 月 10 日舉行，而且你可以從世界任何地方加入！ 立即報名，與所有期盼脊髓損傷能找到治癒方法的人一起奔跑。
01

跑步不只是腿部力量而已

Competitor in action during the Red Bull Gym Clash 2025 at Dubai Civil Defence in Dubai, United Arab Emirates, showcasing relentless energy and athletic performance.

Whether on a treadmill or trail, technique is everything

© Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

一開始，許多剛開始跑步的人只會把注意力放在腿上，認為所有工作都是腿在做。真的是這樣嗎？其實不然。跑步可說是最完整的全身性運動——從雙腳一路到肩膀，每一塊肌肉都會參與其中，推動你向前，在每一步中提供完整的力量。

腿部肌群在跑步時承擔了大部分的工作

跑步時，雙腿主導整個動作，並負責跑步的動態表現。關鍵的肌群部位包括：
  • 大腿股四頭肌——在腳接觸地面時提供緩衝，並穩定膝關節。
  • 股二頭肌與其他大腿後側肌群——負責膝蓋彎曲、髖部伸展，以及在步伐中加速。
  • 小腿三頭肌——在腳踩地時啟動，為蹬離地面做準備，並在騰空階段放鬆。
  • 臀肌——主要在騰空階段發力，且在上坡跑或倒退跑時，負荷會進一步增加。
  • 足部肌群——負責穩定身體並緩衝衝擊，在支撐階段、也就是起跑前最為活躍，此時比目魚肌會收縮到最大程度，為足部提供力量。
02

同樣會參與運作的，還有腹部與核心肌群

核心，也就是腹部肌群，在跑步中扮演關鍵角色。跑步時，軀幹會自然向左右旋轉，這會啟動腹外斜肌。強壯的核心能穩定軀幹，幫助維持正確姿勢、提升跑步經濟性，並支撐骨盆。腹部肌群中最重要、最值得了解並加強訓練的部位包括：
Nadine Selaawi training during her stay at APC in Thalgau, Austria on June 6, 2023.

Strong abs means stronger running, so get training them

© Markus Berger/Red Bull Content Pool

  • 腹直肌有助於維持穩定且挺直的跑步姿勢。
  • 腹斜肌會帶動骨盆，並與髖部及腰部肌群協同作用，讓軀幹能進行輕微、左右交替的轉動。這個動作會啟動腹斜肌，並在跑步時穩定整個身體。
  • 深層肌群有助於提升脊椎穩定性並改善平衡感。
03

手臂與上半身肌群：力量與動態表現

不只是腿部和核心在辛苦出力——手臂同樣也有任務。二頭肌、三頭肌、肩膀與胸肌都會隨著跑步節奏一起運作，幫助推動身體向前。許多跑者常忽略這一點，但正確的手臂擺動不僅能維持平衡與技術動作，還能提升跑步效率。以下是跑步時會積極參與運作的主要上半身肌群：
Dario Moonryde Ferracci trains during his visit to the APC in Thalgau, Austria on May 31, 2023.

Your arms do a lot of work when running – or should do

© Leo Rosas/Red Bull Content Pool

  • 二頭肌與三頭肌——會隨著跑步節奏協同運作，幫助維持平衡並提供推進力。
  • 肩膀與胸肌——有助於維持正確姿勢，並提升跑步時的動態表現。
  • 背部肌群（例如背闊肌、伸肌群）——負責穩定軀幹，並支撐手臂動作。
04

其他參與運作的肌群

跑步時，下半身的深層肌群與穩定肌群也扮演著不可或缺的角色。它們能確保腿部動作流暢，並保護關節避免承受過度壓力。特別值得注意的包括：
  • 臀肌與髂腰肌——協調雙腿與骨盆的動作。
  • 關節穩定肌群——在腳落地時支撐膝蓋、腳踝與髖部。
05

為什麼要把肌力訓練加入跑步訓練中？

Yahya Al Ghassani seen at the APC in Thalgau, Austria on June 28, 2024.

Strength work not only helps your running form, but helps prevent injury

© Markus Berger/Red Bull Content Pool

肌力訓練＝跑得更好。來看看為什麼。
無論你是想打破自己在 parkrun 的紀錄、提升 10 公里成績，還是達成馬拉松的特定目標，把肌力訓練納入計畫都很值得。對跑者而言，肌力訓練的首要目的，是強化負責穩定、推進與維持正確跑姿的肌群。速度提升、跑步經濟性改善，以及受傷風險降低，都是這類強化訓練自然帶來的效果。
「肌力訓練早已不再只是跑步的附加項目——它已經成為完整而核心的基礎。跑步是一項單一方向的運動，而每一步都需要穩定性與足夠的推進力量。若少了這副『鋼鐵支架』，身體很快就會出現過度負荷，跑步經濟性也會一路下滑。最需要照顧的肌群包括臀部與小腿肌群，像是臀大肌、臀中肌、髖部與腰部肌群，以及軀幹肌群——尤其是那些負責穩定與抗旋轉控制的肌肉。正是這些肌群幫助我們穩住骨盆，讓反作用力得以有效傳遞，最終用更少的能量消耗跑得更快。」
「肌力訓練應該成為每一位跑者日常的一部分，從初學者到菁英運動員都一樣。你不需要一開始就使用很重的重量，或是進入設備齊全的健身房。剛開始時，利用自身體重訓練，再搭配放慢節奏的動作來立即提高難度與肌肉參與度，就已經足夠了。基礎應建立在簡單的動作模式上：分腿蹲、深蹲、單腿硬舉、臀推，以及各種平板支撐變化。關鍵在於規律性——即使每週只有一次扎實的訓練，也能降低受傷風險、提升跑步經濟性，並讓跑步本身變得更有樂趣，」物理治療師、整骨師兼波蘭頂尖山地跑者 Dominik Tabor 如此解釋。
專家建議：
Dominik Tabor 是一位物理治療師、整骨師，也是波蘭頂尖的山地跑者之一。他將臨床實務與菁英運動員的經驗結合，打造出一套現代化、以科學為基礎的訓練與傷害預防方法。
Dominik Tabor running in the mountains.

Dominik Tabor

© Dominika Rakszewska

「肌力訓練是跑者備戰中非常重要的一環，不論你是在柏油路上跑，還是在山區跑步都一樣。光靠跑步本身，並不足以全面發展運動能力，也無法維持肌肉骨骼系統的健康。力量是速度、耐力與技術建立的基礎。強化穩定結構——例如膝蓋、髖部或脊椎——能大幅降低受傷風險，同時提升跑步經濟性。力量與步伐動態的提升，會直接轉化為更高的速度，而穩定的骨盆與強壯的核心，則能支撐跑步時的技術動作與身體排列。」
「透過肌力訓練，跑者也能在不讓身體過度負荷的情況下完成更高的訓練量，強化特別容易出現微小損傷的肌腱與深層組織，另外，還能提升上坡與下坡跑時的跑步力量，」專精於跑步體能訓練、並提倡結合跑步、肌力、伸展與滾筒放鬆的整體訓練方法的體能教練 Piotr Komorowicz 補充道。
Piotr Komorowicz in the gym.

Piotr Komorowicz

© Aleksandra Szmigiel

06

有助於提升跑步表現的肌力訓練範例

以下整理了經過驗證、適合跑者的肌力訓練建議——其中包括 Dominik 提供的具體動作超級組範例，以及 Piotr 依照不同賽季階段規劃的年度肌力訓練計畫。如此一來，無論程度高低，每位跑者都能更有意識地把肌力訓練融入自己的課表，並將身體潛能發揮到最大。

Dominik 為跑者設計的肌力訓練建議

動作以超級組方式進行，將一個動作與另一個動作組合完成。每個動作做三組，每組重複 8 至 12 下；完成一組超級組中的兩個動作後，休息 30 秒至 1 分鐘。這種方式能讓你在更短時間內完成更多訓練量，最大化訓練效率。
超級組 1：保加利亞分腿蹲與伏地挺身可強化腿部、臀部與上半身，同時提升軀幹穩定性。
超級組 2：臀推與俄羅斯轉體著重訓練臀部與腹部肌群，以穩定骨盆並支撐跑步時的核心運作。
超級組 3：下落跳與彈力帶怪獸走可訓練腿部動態、爆發力與側向力量，這些能力對髖部穩定性至關重要。
超級組 4：踮腳上提與側平板蚌式開腿可強化小腿、穩定腳踝的肌群，以及側向核心肌群。
超級組 5：羅馬尼亞硬舉與 pogo jump 著重訓練後側肌群鏈、爆發力與動作協調性。
Konstanze Klosterhalfen stretches in the dynamic Red Bull Athlete Performance Center in Thalgau, Austria during her intense training session in November 2023.

Switching on your body and stretching before a run is vital

© Markus Berger/Red Bull Content Pool

Peter 為跑者提供的肌力訓練建議

全年規劃肌力訓練時，應考量跑者需求的變化。冬季是建立力量基礎的時期，最適合每週進行 2 至 3 次肌力訓練，採用大重量、低次數的方式來發展整體力量。春季進入轉換期後，建議將訓練減為每週 1 至 2 次，重點放在動態力量、增強式訓練與速度訓練。夏季比賽期間，健身房訓練應以輔助為主：每週一次短時間課表即可，負重較輕，並更加著重活動度與預防性訓練。賽季結束後，則進入恢復期，此時應優先安排活動度與矯正性訓練，幫助重新建立肌肉平衡，並讓身體為下一個訓練週期做好準備。
07

肌力訓練——跑得好的祕密

事實上，跑步是一種全身性的運動——雖然主要出力的是腿部與臀部，但如果沒有穩定的軀幹與手臂的主動配合，每一步的效率都會降低，受傷風險也會大幅增加。這正是為什麼跑者必須了解各個肌群的角色，以及哪些肌肉負責穩定、推進與技術動作。跑步訓練不只是跑而已，更是有意識地強化整個肌肉骨骼系統。把身體練強，它就會用更快的配速與更好的技術回報你。你的每一步都會變得更有動態、更安全！

Part of this story

Wings for Life World Run

全球最大規模的路跑活動重磅回歸第13屆。 來自世界各地的跑者與輪椅使用者將在同一時間出發，懷著同一個目標前進——為尋找治癒脊髓損傷的方法而奔跑。

瀏覽活動資訊
Running
Fitness Training
Athletics

購買此系列

Go to Shop