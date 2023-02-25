越野機車職業選手都如何進行訓練？車手教練告訴你這3個關鍵

在你的腦海中是否認為越野摩托車手只要膽子大就可以？其實，越野摩托車手的訓練是十分精細且嚴苛的！如果你看過Ryan Dungey與Marvin Musquin在一場激烈的比賽結束，休息一晚就可以神采奕奕的再進行另一場比賽後，你就可以知道越野摩托車手的體能是多麼的驚人；當然這也跟他們都是由最優秀的職業車手教練Aldon Baker的訓練息息相關。

為了能更了解越野摩托車手日常的訓練，我們詢問了Aldon Baker有關Dungey和Musquin在賽前都會進行哪些重要的關鍵訓練。

Dungey和Musquin © Cubdy S./Red Bull Content Pool

關鍵的訓練方法

針對越野摩托車手的訓練，Aldon Baker表示最重要的就是有氧運動！其中又可以透過游泳、慢跑和騎自行車這三種運動方式來進行強化。然而，Aldon最喜愛採用騎自行車的有氧訓練，來維持Ryan Dungey、Marvin Musquin及其餘頂尖越野摩托車選手的體能狀態。

雖然說跑步與游泳也是訓練有氧能力非常好的運動項目，但對於越野摩托車選手來說，騎自行車的訓練方式是他們能最快進入狀況的項目，尤其他們對於騎車這件事完全是得心應手，不需要再有任何的磨合與過渡期，因此我便選擇採用自行車來對他們進行有氧訓練。

Ryan Dungey和Marvin Musquin表示，這是我們的訓練方法。 © DomDaher/Red Bull Content Pool

訓練量的制定

由於每個運動員的體能狀態都不一樣，所以在訓練計畫開始前，Baker都會針對每位運動員進行一些評估，以便制定出適合個人的訓練計畫；訓練的期間Baker也會隨時依據個人身體狀態進行調整，以確保這些運動員都會安全順利的完成計畫而不會受傷。

整個賽季期間的訓練量都會有所不同，這一切都取決在於他們參加比賽所承受的負荷有關，但基本上他們都會維持每週一次的固定心肺功能練習。對此，Baker表示，當這些運動員在進行自行車訓練時，通常他們都不會去設定要騎多少的里程，因為身體只會記住時間，這跟越野機車的賽事十分有關聯。在比賽淡季時，我們會安排較多的訓練時間，一般來說都會安排1~2.5小時左右；比賽旺季則會安排一次1小時的訓練時間，以維持這些運動員的基本體能狀態。

另外，我也會在比賽的當天隨時監測他們的心律狀態，無論是在激烈的比賽中或是比完賽休息的時間；因為我必須要收集他們在比賽中身體所承受的壓力。你們可能不清楚，越野摩托車選手參與的比賽及訓練量有多驚人！Baker表示，他負責的運動員每個月必須要完成大約1000圈左右的訓練量，所以他們能快速的用身體適應環境，以便能完成一整年的賽事及訓練需求，就變得格外的重要。

Ryan Dungey和Marvin Musquin表示，訓練量也很重要。 © Cubdy S./Red Bull Content Pool

訓練的平衡性

要訓練一個健康又全方位的運動員，就必須要為他安排他這個領域所有必需的訓練。然而，任何一位有在關注越野摩托車賽的人都會知道，比賽時選手身體所必須要承受的心律有多高。Baker表示，當我們在進行有氧訓練的時候，都會針對一些比較低的區域來進行，例如在130~145 BPM（心臟收縮跳動次數）左右的訓練強度，當然還會在必要的時後加入一些高強度訓練，但這通常每週只會有一次，畢竟他們在比賽的過程中，身體都不斷的承受極高強度的壓力。

Ryan Dungey 和 Marvin Musquin表示：平衡非常重要！ © Cubdy S./Red Bull Content Pool