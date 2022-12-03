Sam Sunderland 記得他的第一次摔車。 那是 1996 年的聖誕節，那時他 7 歲，剛剛才收到他夢寐以求的禮物：他的第一輛摩托車。

他回憶時表示：曾經騎過鄰居的摩托車後，我非常有信心知道自己在做什麼，但當我騎著新摩托車繞圈時，直接撞壞了後擋泥板和排氣裝置。 整個聖誕節，我都坐在那裡生氣，心煩意亂，因為全新的摩托車摔壞了。

小時候， 一個不可避免的失誤，但沒有阻止年輕Sam的雄心大志—因為這是他熱衷的事情。

他表示：當你擁有自己的機車時，那種自由感總是最強烈的，即使在那時。 這種感覺已經融入至成功的拉力賽職業生涯，其中包括達卡拉力賽冠軍和越野拉力賽世界錦標賽的里程碑。

Sam races on stage 9 of the 2021 Dakar Rally, at Neom, Saudi Arabia. © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

家庭的價值

許多有抱負的賽車明星，從父母那裡承襲了他們對速度的熱情，但就 Sam 而言，他的家人並沒有真正的騎行背景。

自我拿到機車後，一切就從此開始了。我居住在英格蘭南部地區 ，我開始在離家附近，參加當地的越野摩托車比賽，但這並不清鬆，因為我的父母沒有越野摩托車和賽車的經驗。

當他比賽開始變得更具競爭力時，Sam才11 歲。 進步神速意味著很快就必須做出某些犧牲，使他能夠參加英國國家隊的比賽。 回顧那些日子，他清楚地意識到，他的父母為幫助他實現賽車野心所付出的努力。

他們投入了金錢和時間。 我的家庭並不富裕，參加任何形式的賽車運動都非常花錢。 整個週末都去參加比賽。 滿載而歸，遍及全國。 燃料費、渡輪、酒店； 一切都要加起來。 他們一開始每個週末都在那裡接我，然後周日深夜回來後，周一早上再去上班。

抉擇時刻

就在Sam的比賽逐漸漸入佳境之際——他正在參加青年級別的英國和歐洲錦標賽——訓練中的誤判幾乎讓他的職業生涯差點泡湯了……

他回憶道： 16 歲時，我的技術可能是當時最好的車手。不過，他跳錯了方向，跳得太遠才落地，並遭受一系列令人震驚的病痛，這些傷病在很長一段時間內，在任何賽事都付出了代價。

我曾想放棄夢想 Sam Sunderland

“事實上我並沒有摔倒，但落地的衝擊，導致我的雙腳踝、我的雙腿脛骨和腓骨骨折，我的膝蓋和骨盆也骨折了。

Sam 在輪椅上度過了“七-八個月”——這是他參加 GCSE 考試的關鍵時刻——並且整整一年都沒有辦法騎摩托車。 裁員的影響對身體和精神上都是嚴峻的考驗。

“從某些層面來說，我有點想放棄夢想。 就在我正值巔峰的時候，也正是我發生事故時，但我希望能在那個賽季加入一支優秀的車隊。 我心想：那就這樣吧。

對一個 16 歲的孩子來說，要處理的事情似乎太複雜了。 Sam放棄了賽車並開始了電梯工程學徒的工作，‘’騎車“一點都不多，只是為了在周末偶爾與我的伙伴們一起玩一下。

成為職業車手的夢想似乎真的結束了，但事實是，真正的旅程甚至還沒開始……

Sam, aged 24, preparing to race for Honda in the 2014 Dakar. © Alberto Lessmann/Red Bull Content Pool

天時地利

19 歲時，Sam 剛剛完成學徒期並找到了一份新工作，他去杜拜度假，並看望他的姑姑和叔叔 Nikki 和 Paul。 正是在這個休息時間，他重新發現了他對騎行的熱情，當時他的叔叔和表兄弟第一次帶他去沙漠騎行。

“我立刻愛上了它，前進沙漠。 我喜歡騎越野摩托車，但你會被困在賽道的範圍內。 第一天我走進沙漠，我簡直不敢相信，你可以去任何你想去的地方。 這種感覺現在仍然縈繞在我的心頭。 我喜歡這種自由自在的感覺。”

事實上，正是Sam的越野摩托車實力在那個假期引發了一系列事件。 有一天，他在當地的 MX 賽道上騎行，被一家 KTM 經銷商的經理發現，該經銷商在阿聯酋國家巴哈錦標賽中經營一支賽車車隊。

“他們問我是否有興趣在店裡工作，然後出去參加 Baja 越野摩托車賽事。 我的電梯工程學徒期不久就通過了，獲得自己的貨車和我自己的工作職責。 從這個意義上來說，我已經邁出了一大步，但我只是把那些全部都放棄了，並說'好的'。”

Sam 和他父親在家裡的關係很緊張，他根本不相信 Sam 的想法。 Sam下定決心，他離家遠走了。

隨後他在 Baja MX 錦標賽中取得勝利，並在沙漠賽車錦標賽中表現出色，Sam 意識到一個大好機會即將到來。

他在 KTM工作、訓練和比賽皆非常努力。 時間冗長，磨練也是非常真實的，但仍然沒有保障。

Sam第一次的職業騎行

幸運的是，世界拉力錦標賽的第一輪是阿布達比沙漠挑戰賽，Sam在 KTM 的雇主為他提供了參賽的機會。

將其稱為是他職業生涯中的關鍵時刻並不誇張。 Sam拿下兩個賽段的勝利，而且他又遭遇到這項運動中一些廠隊頂尖好手的威脅。

他解釋道：比賽結束後，我回家並沒有想太多。 這太酷了，我對此並沒有太大的感覺，只是很享受這種過程與體驗。

Sam 比賽後的結果並沒有被忽視，尤其是當業餘愛好者騎著一輛標準的普通摩托車參賽時，他們擊敗了達卡傳奇人物 Marc Coma。 “[我的手機]在比賽後的第二天關機。但車隊開始聯繫我； 我收到了電子郵件，當時我真的不知道該怎麼做才好。

Sam接受了前往澳大利亞參加澳大利亞野生動物園比賽的提議——“我簡直不敢相信。 他們給我經費去比賽。 我欣喜若狂！除了在第一天高速與袋鼠相撞外，他拿下兩個賽段的勝利。他迅速名聲大噪。

接下來是收到達卡的邀請，2012 年元旦，22 歲的Sam站在全世界最著名拉力賽的起跑線上。 雖然車隊提供了支援，但他仍然需要大量的金援，最後得到杜拜贊助商的幫助。

在第一賽段留下令人印象深刻的表現後，他的比賽在第二天告終，因機械故障結束了他的比賽。 他為實現這一目標，花了那麼多的心血和努力工作，卻得到這樣的結果，Sam 承認，他感到非常沮喪，並向自己發誓，除非他做好“完善的準備”，否則他不會再回去。

憑藉他發布的成績和他持續優異的表現，廠隊提供的機會很快就到了，2014 年，Sam 回到了達卡，騎著一輛廠隊產出的摩托車，擁有完整的專業合約，他拿下一個賽段的勝利。

Marc Coma (no. 6) and Sam Sunderland (no. 1) ride together in France, 2014 © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

向頂尖車手學習

Sam的學習軌跡繼續急劇上升。 2015 年，他與Red Bull KTM 廠隊簽約，並與一位激勵他的車手並肩作戰。

Sam表示：當我被簽下與Marc Coma成為隊友時，我真的太幸運了。 那時他已經贏得四次達卡和六次世界冠軍。 我常常煩他，因為我總是有問不完的問題，我只是模仿他。 他所做的一切，我都會學著做同樣的事情。

“即使我覺得這不對，我也會做他正在做的事情，因為他就是那個我想打敗的人。 我覺得我可以騎得比他快。 我只需要把其他的所有東西結合在一起……而他擁有所有其他的東西。

Terrible truth: the post-op x-ray that stunned Sunderland in Morocco © Sam Sunderland

嚴重的傷痛和達卡的榮耀

2015 年他效力 KTM 車隊，第一次參加達卡大賽，並贏得一個賽段的勝利，隨後是年底的摩洛哥拉力賽勝出，這意味著Sam覺得他處於最好的狀態，可以在達卡拉力賽中獲得最大的獎項。

然而，糟糕的運氣降臨在Sam身上，他在摩洛哥拉力賽獲勝幾天後，在梅爾祖卡拉力賽發生了一場重大摔車意外，導致股骨骨折、在醫院度過了好長一段創傷復原的日子，並錯過了2016 年的達卡大賽。

他談到這場磨難時表示：在經歷了失敗的手術後，我非常努力地從股骨傷痛中恢復過來，但我無法參加比賽。 當我覺得自己正處於巔峰時期並準備好完成它時，我有一種感覺，好像有些東西已經從我身邊被奪走了。

“在那些艱難的時刻，你要麽低聲抱怨，要麼反擊。 隔年花了我好大的精力才返回崗位並完成工作。”

他完成工作後。Sam於 2017 年重返達卡，成為第一位贏得這項享有盛譽比賽的英國籍車手。

崇高的里程碑

不足為奇，那場達卡的勝利是Sam職業生涯的亮點，而另一個重要的職業亮點是他拿下2019 年越野拉力世界錦標賽冠軍的殊榮。

“當你贏得達卡時，你不是世界冠軍，你只是達卡冠軍。 我想勾選那個框，以便能夠說明我是世界冠軍。越野拉力世錦賽與達卡相比，它的媒體和關注度要低得多，但就個人而言，這是一個巨大的目標。”

Sam Sunderland wins Dakar Rally 2017 © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

勝出的心態

Sam在最嚴苛的運動項目達到巔峰之旅令人難以置信。 這對他的身體和精神層面都要求很高。 保持這項運動的領先地位也意味著在摩托車下了很多功夫。

他談到他的方法時表示：我認為這是一直在努力的事情，以這樣的心態， 你總是在尋找新的方法讓自己變得更好。 我每天都在努力變得更好，並理解為什麼會這樣的原因。

我要努力工作以賺取任何我想得到的東西 Sam Sunderland

“在我的整個職業生涯中，我在人生觀方面的領悟越來越多。 我已經意識到這就是我的選擇：通過尋找方法為我的勝利增加價值。

“我相信你可以通過經歷困難來增加東西的價值。 你得到的任何東西都沒有多大價值。 當然，收到禮物之類的東西很好，但我要努力工作以賺取任何我想得到的東西。 否則，這對我來說並沒有多大意義。

“這就是為什麼 2017 年達卡勝利對我來說具有如此重要的意義，因為我為贏得它，已經歷過一切磨練與挑戰。”