Sam Sunderland at the 1st stage of Rally Du Maroc 2023 in Agadir, Morocco on October 14, 2023.
© Kin Marcin/Red Bull Content Pool
Rally Raid

Sam Sunderland 深思熟慮拉力賽的風險

薩姆-桑德蘭（Sam Sunderland）克服重重難關，成為首位贏得達卡拉力賽的英國人，也是史上最偉大的越野拉力車手之一。 他是如何做到的？
由 Paul Keith 編寫
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Sam Sunderland

Sam Sunderland is a rally raid biker with GasGas Factory Racing. He's also a two-time Dakar winner and a true international star.

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Summary

  1. 1
    站在世界之巅
  2. 2
    達到巔峰狀態
  3. 3
    無風險，無報酬
  4. 4
    短暫的越野摩托車生涯
  5. 5
    第二次機會
  6. 6
    成為拉力賽車手
  7. 7
    首次參加達卡拉力賽
  8. 8
    達卡冠軍
  9. 9
    與越野拉力賽的風險共存
  10. 10
    一系列刺青和危險的愛好
Sam Sunderland是達卡拉力賽的兩屆冠軍得主，也是第二位在兩個不同大洲贏得本賽事的車手，他正在拉力賽史上書寫自己的傳奇。 如今，這位 34 歲的英國摩托車手正處於巔峰狀態，並在追逐更多的榮耀。 說到這裡...
01

站在世界之巅

Sam Sunderland深吸一口沙漠中的熱氣，伸出手臂自拍，同時緊緊握住手機。 現在是 2022 年，距離他第一次參加達卡拉力賽已經過去了 11 年，現在他剛剛第二次贏得了這場史詩般的比賽。 這位英國運動員在世界拉力錦標賽中也是一路高歌猛進，他很快就會在今年年底前成為第一個冠軍。 但他現在並不關心這些。
現在，他滿腦子想的都是站直身體，不要往下看。 他正站在世界之巔，確切地說，是站在世界最高建築哈利法塔的頂端。 我們並不是說他在舒適的觀景台上欣賞令人驚嘆的美景，因為他正筆直地站在 829.8 公尺高的天線上。 半英里以下，杜拜的居民們熙熙攘攘地忙著自己的事情，因此他緊緊地握著手機。 世界就在他的腳下。 讓我們暫停一下，看看他是如何到達這裡的？

7分鐘

Sam Sunderland: 沙烏地阿拉伯亞拉

拉力賽頂尖車手Sam Sunderland準備在哈利法塔上拍攝照片，他能準時赴約嗎？

葡萄牙语 +1

Sam Sunderland
02

達到巔峰狀態

雖然Sunderland在英格蘭南海岸出生長大，但自 2009 年到杜拜探親後，他就一直定居在此。 已經是一名成功的越野摩托車手的他意識到，杜拜是他提高技能並成為越野拉力賽車手的絕佳地點。 這是一個大膽而有趣的舉動，因為英國車手很少參與這項運動，而且英國的贊助商也很難對這項運動感興趣。
十年過去了，杜拜旅遊局希望慶祝Sunderland的成功，在Red Bull團隊的創意投入下，杜拜塔特技得以實現。 Sunderland表示：很多人認為這不是真的。在影片中，我爬上了塔頂，這很酷。這真的很嚇人，非常非常酷。這是一個瘋狂、令人興奮的時刻， 但也超級可怕。
"這不是我的專長。我不是跳傘運動員，也不是攀岩運動員，我只想腳踏實地。"
Sam climbed the Burj Khalifa in Dubai for film's final shot.

On the Burj of greatness: Sam climbed the building for the final shot

© Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

英國人用安全帶固定在桅杆上，在他的車衣下看不見，但這項特技仍然需要鋼鐵般的意志。我現在可以感覺到塔在移動。 當一名索具師移動得有點快時，你能感覺到它在移動。那也超級嚇人。
"我記得那些人說，'嘿，只是想讓你知道，如果你的手機掉了，你可能會砸死人'，所以我還記得我死死握住手機的樣子。"
Sam Sunderland is seen at the 1st stage of Desafio Ruta 40 2023 in La Rioja, Argentina, on August 28, 2023.

Sam Sunderland: Dakar 2024

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

03

無風險，無報酬

Sunderland的職業生涯建立在一系列經過深思熟慮的風險之上：從在自製的賽道上學習越野摩托車技術，到搬到杜拜從事體育事業，再到站在世界最高建築的頂端。
Sam在單親家庭中長大，為了養活他，他的母親 "工作非常努力"，做兩份工作才能賺到足夠的錢。 這意味著Sam有很多空閒時間，他討厭被關在室內，所以他騎著摩托車出去玩。
"這一切都源自於我在普爾騎著我的小輪車在附近跑來跑去，經常撞車，但我也總是在外面"。 Sunderland在附近的一家商店看到摩托車，很快就對越野摩托車產生了興趣。 "我的祖父曾在一家奶牛場工作，我的隔壁鄰居有一輛小摩托車。有一天他說，'如果我們能在農場騎車，那麼你也可以騎車'。就這麼說定了。我們在田野裡騎車，我總是受傷，總是滿身瘀青、抓痕和牽引的痕跡。"
Sam Sunderland is seen before the Rally Du Maroc 2023 in Agadir, Morocco, on October 12, 2023

Sunderland in the bivouac with the Red Bull GasGas Factory Racing team

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

04

短暫的越野摩托車生涯

七歲時，Sunderland的家人為他買了第一輛摩托車作為聖誕禮物，他開始騎摩托越野賽，先是在農場周圍騎，然後參加比賽。 他回憶說：我騎得非常快，經常摔跤。」他回憶說，在一些比賽中，我可能會摔下來四五次，但我還是會贏。
"後來，我逐漸摸索出了一些路子，騎得更穩了，並參加了英國錦標賽，一路高歌猛進。"
Sunderland被一家車隊簽下，參加歐洲比賽，但就在那致命的一天，他摔了一跤，再也沒能站起來。 「16歲那年，我出了一場大事故，摔斷了雙腿、腳踝、膝蓋和骨盆。我不得不在輪椅上度過了六個月，體重也增加了許多。
Sam Sunderland rips through a dune in the Dubai desert while filming his new edit, Yalla.

Ripping through a dune in the Dubai desert

© Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

05

第二次機會

雖然Sunderland最終恢復了健康，但一年的休養證明他的越野摩托車生涯已經走到了盡頭。 騎車成了他的業餘愛好，他必須出去找一份固定的工作。 "後來，我去杜拜度假，探望我的舅舅和舅媽。我去看我的兩個小表弟在當地的賽道上騎摩托車。"
當地的 KTM 經銷商看到他騎車，建議他留在杜拜參加比賽。 那年他 19 歲，世界正從銀行危機中掙扎出來。 "每個人都告訴我不應該這麼做，我有一份很好的工作，但我都放下了，搬了家。"Sunderland重返賽場，贏得了杜拜錦標賽的冠軍。 "他回憶說，"我以前經常和朋友們一起在沙漠裡騎車，因為能在沙丘上自由馳騁太酷了。 最後，我在沙漠裡騎得越來越多。 "
Sam Sunderland at the 1st stage of Rally Du Maroc 2023 in Agadir, Morocco, on October 14, 2023

In action at the Rally Du Maroc

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

06

成為拉力賽車手

正是在杜拜周圍那些高聳的沙丘上騎行時，Sunderland發現了自己在沙漠賽車方面的天賦，並發現自己非常適合參加越野拉力賽。 "我非常喜歡在沙丘上比賽，我一直都覺得沙丘很美。每個沙丘都不一樣，你必須適應並四處移動。這也非常消耗體力。“
"我喜歡賽車，也喜歡冒險的一面：你在凌晨三點出發，你不知道今天要去哪裡，你只是在你的道路指引手冊上有一張紙捲，你跟著紙條走，沿途會看到一些 瘋狂的事情。我在創造故事和回憶，這真的很酷。”
Sam Sunderland at the 2nd stage of Rally Morocco in Zaghura, Morocco on October 10, 2021.

Sunderland loves the adventure of desert racing

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

2011 年，Sunderland的車隊聳動他參加阿布達比沙漠挑戰賽，在那裡他將面對Marc Coma、Helder Rodrigues和Kuba Przygonski等身經百戰的越野拉力賽車手。 他回憶說："參賽的都是大牌車手，我以前從未真正參加過這樣的比賽，但我身體非常好，因為我以前的訓練非常刻苦。“
"我表現得很好：有一個賽段我贏了 20 分鐘，另一個贏了 8 分鐘。當時我騎的是標準賽車，不是原廠賽車。拉力賽生涯就這樣開始了。”
21 歲的他也吸引了達卡冠軍Marc Coma的注意，後者贏得了1570 公里的比賽，部分原因是他的騎術，但也因為他的決心，他克服了一些嚴重的機械故障，最終獲得第七名。
Coma說："Sam贏得了兩個賽段的比賽，很遺憾他出現了一些機械故障。但他還年輕，我希望他一切順利。他只需要放輕鬆--他的時代會到來的。 “
Sam Sunderland is seen at the 1st stage of Desafio Ruta 40 2023 in La Rioja, Argentina on August 28, 2023.

Pre-dawn and hundreds of kilometres of desert ahead: Sunderland's dream

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

我喜歡賽車和冒險的一面：凌晨三點出發，你不知道要去哪裡
Sam Sunderland
07

首次參加達卡拉力賽

九個月後，Sunderland作為本田HRC越野拉力車隊的新成員，首次參加了達卡拉力賽--這項運動最著名、最富盛名的比賽。 年僅 22 歲的他在第一賽段取得了令人印象深刻的第七名，但在第二天的比賽中，由於電氣故障被迫退賽。 更好的還在後面。
2014 年，他在第二賽段奪冠，實現了贏得一個賽段的突破，這是自 1998 年以來第一位贏得該賽段的英國人。
Sam Sunderland races during the Stage 2 of Rally Dakar 2015 from Villa Carlos Paz to San Juan, Argentina on January 5, 2015.

Sunderland won his first stage of the Dakar Rally in South America in 2015

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

2015 年，Red Bull KTM 將他招募到廠隊，與Marc Coma、Jordi Viladoms和Ruben Faria 並肩作戰。 他贏得了首站比賽，但在第四天肩膀受傷，不得不退出比賽。 2016 年，他的奪冠形勢一片大好：他狀態極佳，而Coma和統治賽事長達十年之久的Cyril Despres都沒有參賽。 然而，在摩洛哥梅爾祖加拉力賽上的嚴重撞車事故，意味著他甚至沒能參加比賽，而新隊友Toby Price贏得了他的首場勝利。
Toby Price and Sam Sunderland trains during the shakedown prior Desafio Ruta 40 2023 in La Rioja, Argentina. on August 26, 2023.

Dakar champions Sam Sunderland and Toby Price

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

08

達卡冠軍

2017 年，Sunderland與Price和奧地利車手Matthias Walkner組成新的全明星隊KTM，參加了近年來最艱難、最潮濕、最具挑戰性的達卡比賽，暴雨和山體滑坡攪亂了南美洲的賽道。 雖然他只贏得了一個賽段的勝利，但他在整個比賽中表現穩定，最終領先Walkner半小時，贏得了他的第一個達卡拉力賽冠軍。
Sunderland由此養成了獲勝的習慣，他成為第一位贏得絲路拉力賽的摩托車手，並在2022 年成為越野拉力賽世界冠軍和第一位世界拉力錦標賽冠軍，同年他第二次贏得達卡拉力賽冠軍。 這兩場勝利相隔五年，在不同的大洲舉行--2020 年比賽從南美移師沙烏地阿拉伯--但他與Price、Walkner和大流行病同場競技。 "在這幾年間，我兩次獲得第三名，但一旦你贏了，你就只想贏。在過去的七年裡，只有兩個人贏過兩次--我和Toby。
Sam Sunderland of Red Bull KTM Factory Team races during stage 2 of Rally Dakar 2021 from Bisha to Wadi Ad-Dawasir, Saudi Arabia on January 4, 2021.

Sunderland claimed his second Dakar win in Saudi Arabia in 2022

© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

我喜歡競爭。 我喜歡極端和困難的時刻
Sam Sunderland

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Sunderland at the Desafio Ruta 40

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

09

與越野拉力賽的風險共存

2023 年，Sunderland在達卡拉力賽第一賽段摔車，隨後在阿布達比拉力賽中再次摔車，導致腳踝骨折。 這是典型的越野拉力賽。 如果沒有登上頒獎台，那是因為他撞車或拋錨了。 他很有哲理，將受傷視為這項運動的一部分。
「拉力賽有其特殊之處。雖然我們都想打敗下一個對手，但我們也知道，如果出了什麼問題，那個人可能就是救你一命的人。我想每個車手都經歷過這樣的情況 。"
2019 年，當他的朋友Paulo Gonçalves發生車禍時，Sunderland第一個趕到現場。 兩人關係密切，2013 年Gonçalves成為越野拉力賽世界冠軍時，Sunderland曾是他的隊友。 "我找到了他，他被遺棄在沙漠中。他手腕骨折，腦震盪很嚴重。"
他幫助Gonçalves獲救，這位葡萄牙車手重返 2020 年達卡比賽。 然而，這次Gonçalves的運氣不佳，他不幸在另一起車禍中喪生。 "Sunderland說："這對我影響很大。 "我知道這項運動看起來很危險，但實際上我們恰恰相反。每位拉力賽車手都是經過深思熟慮，騎行也精準無誤。”
他補充說：「對Paolo來說，這真的是家常便飯，讓我很受傷。這讓我想了很多，因為在那一刻，你總是會問自己為什麼？為什麼？為什麼？他有兩個孩子， 他不能回家陪他們。“
然而，Sunderland同時認為，他並不想停止比賽。 "我喜歡比賽。我喜歡挑戰自己。我喜歡冒險。我喜歡極端和困難的時刻"。
10

一系列刺青和危險的愛好

身為父親，Sunderland面臨著另一個十字路口：他怎麼能冒著再也見不到女兒的風險呢？ 女兒一出生，他就在身上紋了一個貝拉的刺青。 "她天生麗質，我不傻，我知道我的運動很危險，所以我必須讓她在我身邊。”
Roabdook during the Stage 1 of the Dakar 2023 around Sea Camp, on January 1, 2023 near Yanbu, Saudi Arabia.

Sunderland's tattooed hand tackles his headache-inducing road book

© DPPI/Red Bull Content Pool

"她出生後，我又開始了比賽。我想有某種帶著她的感覺。等她長大了，我可能會給她添點頭髮！"
他的刺青還包括他在達卡獲勝的日期，"我小腿後面有兩個糖骷髏，看起來像墨西哥亡靈節的骷髏。它們的眼睛上橫著一輛摩托車。一個是男人，一個是女人。 這是為我失去的兩個朋友準備的。"
還有一個指南針、一頭獅子和一條大魚，以紀念他對魚叉捕魚的熱愛。 "在杜拜，我每週會去兩次自由潛水和魚叉捕魚。這是我非常喜歡的事情。我的摩托車是我完全進入狀態的一個地方，另一個地方就是自由潛水時，因為你必須屏蔽一切，專注於保持冷靜，忽略呼吸的衝動，努力尋找魚群。
Sam Sunderland from GASGAS Factory Racing is testing in Merzougha for Rally Dakar 2023, Morocco on October 23, 2022.

All on eyes on the Dakar Rally 2024 and the quest for a third victory

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

在經歷了受傷和挫折的一年後，Sunderland將在 2023 年剩餘的時間裡集中精力恢復健康，為重返 2024 年的達卡拉力賽做好準備，他將與Daniel Sanders组成 Gas Gas 越野拉力車隊，去尋求難以實現的第三次勝利。

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Sam Sunderland is a rally raid biker with GasGas Factory Racing. He's also a two-time Dakar winner and a true international star.

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