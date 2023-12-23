Sam Sunderland 深思熟慮拉力賽的風險

Sam Sunderland 是達卡拉力賽的兩屆冠軍得主，也是第二位在兩個不同大洲贏得本賽事的車手，他正在拉力賽史上書寫自己的傳奇。 如今，這位 34 歲的英國摩托車手正處於巔峰狀態，並在追逐更多的榮耀。 說到這裡...

01 站在世界之巅

Sam Sunderland深吸一口沙漠中的熱氣，伸出手臂自拍，同時緊緊握住手機。 現在是 2022 年，距離他第一次參加達卡拉力賽已經過去了 11 年，現在他剛剛第二次贏得了這場史詩般的比賽。 這位英國運動員在世界拉力錦標賽中也是一路高歌猛進，他很快就會在今年年底前成為第一個冠軍。 但他現在並不關心這些。

現在，他滿腦子想的都是站直身體，不要往下看。 他正站在世界之巔，確切地說，是站在世界最高建築哈利法塔的頂端。 我們並不是說他在舒適的觀景台上欣賞令人驚嘆的美景，因為他正筆直地站在 829.8 公尺高的天線上。 半英里以下，杜拜的居民們熙熙攘攘地忙著自己的事情，因此他緊緊地握著手機。 世界就在他的腳下。 讓我們暫停一下，看看他是如何到達這裡的？

7分鐘 Sam Sunderland: 沙烏地阿拉伯亞拉 拉力賽頂尖車手Sam Sunderland準備在哈利法塔上拍攝照片，他能準時赴約嗎？

02 達到巔峰狀態

雖然Sunderland在英格蘭南海岸出生長大，但自 2009 年到杜拜探親後，他就一直定居在此。 已經是一名成功的越野摩托車手的他意識到，杜拜是他提高技能並成為越野拉力賽車手的絕佳地點。 這是一個大膽而有趣的舉動，因為英國車手很少參與這項運動，而且英國的贊助商也很難對這項運動感興趣。

十年過去了，杜拜旅遊局希望慶祝Sunderland的成功，在Red Bull團隊的創意投入下，杜拜塔特技得以實現。 Sunderland表示：很多人認為這不是真的。在影片中，我爬上了塔頂，這很酷。這真的很嚇人，非常非常酷。這是一個瘋狂、令人興奮的時刻， 但也超級可怕。

"這不是我的專長。我不是跳傘運動員，也不是攀岩運動員，我只想腳踏實地。"

On the Burj of greatness: Sam climbed the building for the final shot © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

英國人用安全帶固定在桅杆上，在他的車衣下看不見，但這項特技仍然需要鋼鐵般的意志。我現在可以感覺到塔在移動。 當一名索具師移動得有點快時，你能感覺到它在移動。那也超級嚇人。

"我記得那些人說，'嘿，只是想讓你知道，如果你的手機掉了，你可能會砸死人'，所以我還記得我死死握住手機的樣子。"

Sam Sunderland: Dakar 2024 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

03 無風險，無報酬

Sunderland的職業生涯建立在一系列經過深思熟慮的風險之上：從在自製的賽道上學習越野摩托車技術，到搬到杜拜從事體育事業，再到站在世界最高建築的頂端。

Sam在單親家庭中長大，為了養活他，他的母親 "工作非常努力"，做兩份工作才能賺到足夠的錢。 這意味著Sam有很多空閒時間，他討厭被關在室內，所以他騎著摩托車出去玩。

"這一切都源自於我在普爾騎著我的小輪車在附近跑來跑去，經常撞車，但我也總是在外面"。 Sunderland在附近的一家商店看到摩托車，很快就對越野摩托車產生了興趣。 "我的祖父曾在一家奶牛場工作，我的隔壁鄰居有一輛小摩托車。有一天他說，'如果我們能在農場騎車，那麼你也可以騎車'。就這麼說定了。我們在田野裡騎車，我總是受傷，總是滿身瘀青、抓痕和牽引的痕跡。"

Sunderland in the bivouac with the Red Bull GasGas Factory Racing team © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

04 短暫的越野摩托車生涯

七歲時，Sunderland的家人為他買了第一輛摩托車作為聖誕禮物，他開始騎摩托越野賽，先是在農場周圍騎，然後參加比賽。 他回憶說：我騎得非常快，經常摔跤。」他回憶說，在一些比賽中，我可能會摔下來四五次，但我還是會贏。

"後來，我逐漸摸索出了一些路子，騎得更穩了，並參加了英國錦標賽，一路高歌猛進。"

Sunderland被一家車隊簽下，參加歐洲比賽，但就在那致命的一天，他摔了一跤，再也沒能站起來。 「16歲那年，我出了一場大事故，摔斷了雙腿、腳踝、膝蓋和骨盆。我不得不在輪椅上度過了六個月，體重也增加了許多。

Ripping through a dune in the Dubai desert © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

05 第二次機會

雖然Sunderland最終恢復了健康，但一年的休養證明他的越野摩托車生涯已經走到了盡頭。 騎車成了他的業餘愛好，他必須出去找一份固定的工作。 "後來，我去杜拜度假，探望我的舅舅和舅媽。我去看我的兩個小表弟在當地的賽道上騎摩托車。"

當地的 KTM 經銷商看到他騎車，建議他留在杜拜參加比賽。 那年他 19 歲，世界正從銀行危機中掙扎出來。 "每個人都告訴我不應該這麼做，我有一份很好的工作，但我都放下了，搬了家。"Sunderland重返賽場，贏得了杜拜錦標賽的冠軍。 "他回憶說，"我以前經常和朋友們一起在沙漠裡騎車，因為能在沙丘上自由馳騁太酷了。 最後，我在沙漠裡騎得越來越多。 "

In action at the Rally Du Maroc © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

06 成為拉力賽車手

正是在杜拜周圍那些高聳的沙丘上騎行時，Sunderland發現了自己在沙漠賽車方面的天賦，並發現自己非常適合參加越野拉力賽。 "我非常喜歡在沙丘上比賽，我一直都覺得沙丘很美。每個沙丘都不一樣，你必須適應並四處移動。這也非常消耗體力。“

"我喜歡賽車，也喜歡冒險的一面：你在凌晨三點出發，你不知道今天要去哪裡，你只是在你的道路指引手冊上有一張紙捲，你跟著紙條走，沿途會看到一些 瘋狂的事情。我在創造故事和回憶，這真的很酷。”

Sunderland loves the adventure of desert racing © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

2011 年，Sunderland的車隊聳動他參加阿布達比沙漠挑戰賽，在那裡他將面對Marc Coma、Helder Rodrigues和Kuba Przygonski等身經百戰的越野拉力賽車手。 他回憶說："參賽的都是大牌車手，我以前從未真正參加過這樣的比賽，但我身體非常好，因為我以前的訓練非常刻苦。“

"我表現得很好：有一個賽段我贏了 20 分鐘，另一個贏了 8 分鐘。當時我騎的是標準賽車，不是原廠賽車。拉力賽生涯就這樣開始了。”

21 歲的他也吸引了達卡冠軍Marc Coma的注意，後者贏得了1570 公里的比賽，部分原因是他的騎術，但也因為他的決心，他克服了一些嚴重的機械故障，最終獲得第七名。

Coma說："Sam贏得了兩個賽段的比賽，很遺憾他出現了一些機械故障。但他還年輕，我希望他一切順利。他只需要放輕鬆--他的時代會到來的。 “

Pre-dawn and hundreds of kilometres of desert ahead: Sunderland's dream © Kin Marcin/Red Bull Content Pool 我喜歡賽車和冒險的一面：凌晨三點出發，你不知道要去哪裡 Sam Sunderland

07 首次參加達卡拉力賽

九個月後，Sunderland作為本田HRC越野拉力車隊的新成員，首次參加了達卡拉力賽--這項運動最著名、最富盛名的比賽。 年僅 22 歲的他在第一賽段取得了令人印象深刻的第七名，但在第二天的比賽中，由於電氣故障被迫退賽。 更好的還在後面。

2014 年，他在第二賽段奪冠，實現了贏得一個賽段的突破，這是自 1998 年以來第一位贏得該賽段的英國人。

Sunderland won his first stage of the Dakar Rally in South America in 2015 © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

2015 年，Red Bull KTM 將他招募到廠隊，與Marc Coma、Jordi Viladoms和Ruben Faria 並肩作戰。 他贏得了首站比賽，但在第四天肩膀受傷，不得不退出比賽。 2016 年，他的奪冠形勢一片大好：他狀態極佳，而Coma和統治賽事長達十年之久的Cyril Despres都沒有參賽。 然而，在摩洛哥梅爾祖加拉力賽上的嚴重撞車事故，意味著他甚至沒能參加比賽，而新隊友Toby Price贏得了他的首場勝利。

Dakar champions Sam Sunderland and Toby Price © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

08 達卡冠軍

2017 年，Sunderland與Price和奧地利車手Matthias Walkner組成新的全明星隊KTM，參加了近年來最艱難、最潮濕、最具挑戰性的達卡比賽，暴雨和山體滑坡攪亂了南美洲的賽道。 雖然他只贏得了一個賽段的勝利，但他在整個比賽中表現穩定，最終領先Walkner半小時，贏得了他的第一個達卡拉力賽冠軍。

Sunderland由此養成了獲勝的習慣，他成為第一位贏得絲路拉力賽的摩托車手，並在2022 年成為越野拉力賽世界冠軍和第一位世界拉力錦標賽冠軍，同年他第二次贏得達卡拉力賽冠軍。 這兩場勝利相隔五年，在不同的大洲舉行--2020 年比賽從南美移師沙烏地阿拉伯--但他與Price、Walkner和大流行病同場競技。 "在這幾年間，我兩次獲得第三名，但一旦你贏了，你就只想贏。在過去的七年裡，只有兩個人贏過兩次--我和Toby。

Sunderland claimed his second Dakar win in Saudi Arabia in 2022 © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool 我喜歡競爭。 我喜歡極端和困難的時刻 Sam Sunderland

Sam Sunderland的賽車記錄 2022 年--世界拉力錦標賽冠軍

2022 年--阿布達比沙漠挑戰賽冠軍

2022 年--達卡拉力賽冠軍

2021 年--達卡拉力賽--季軍

2019年--達卡拉力賽--季軍

2019年--越野拉力賽世界冠軍

2019 - 絲路拉力賽 - 冠軍

2017 - 達卡拉力賽 - 冠軍

2017 - 卡達海林拉力賽 - 冠軍

2017 - 阿布達比沙漠挑戰賽 - 冠軍

2016 - 卡達海濱拉力賽 - 冠軍

2015 摩洛哥拉力賽--冠軍

2013 - 梅爾祖加拉力賽 - 得獎者

Sunderland at the Desafio Ruta 40 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

09 與越野拉力賽的風險共存

2023 年，Sunderland在達卡拉力賽第一賽段摔車，隨後在阿布達比拉力賽中再次摔車，導致腳踝骨折。 這是典型的越野拉力賽。 如果沒有登上頒獎台，那是因為他撞車或拋錨了。 他很有哲理，將受傷視為這項運動的一部分。

「拉力賽有其特殊之處。雖然我們都想打敗下一個對手，但我們也知道，如果出了什麼問題，那個人可能就是救你一命的人。我想每個車手都經歷過這樣的情況 。"

2019 年，當他的朋友Paulo Gonçalves發生車禍時，Sunderland第一個趕到現場。 兩人關係密切，2013 年Gonçalves成為越野拉力賽世界冠軍時，Sunderland曾是他的隊友。 "我找到了他，他被遺棄在沙漠中。他手腕骨折，腦震盪很嚴重。"

他幫助Gonçalves獲救，這位葡萄牙車手重返 2020 年達卡比賽。 然而，這次Gonçalves的運氣不佳，他不幸在另一起車禍中喪生。 "Sunderland說："這對我影響很大。 "我知道這項運動看起來很危險，但實際上我們恰恰相反。每位拉力賽車手都是經過深思熟慮，騎行也精準無誤。”

他補充說：「對Paolo來說，這真的是家常便飯，讓我很受傷。這讓我想了很多，因為在那一刻，你總是會問自己為什麼？為什麼？為什麼？他有兩個孩子， 他不能回家陪他們。“

然而，Sunderland同時認為，他並不想停止比賽。 "我喜歡比賽。我喜歡挑戰自己。我喜歡冒險。我喜歡極端和困難的時刻"。

10 一系列刺青和危險的愛好

身為父親，Sunderland面臨著另一個十字路口：他怎麼能冒著再也見不到女兒的風險呢？ 女兒一出生，他就在身上紋了一個貝拉的刺青。 "她天生麗質，我不傻，我知道我的運動很危險，所以我必須讓她在我身邊。”

Sunderland's tattooed hand tackles his headache-inducing road book © DPPI/Red Bull Content Pool

"她出生後，我又開始了比賽。我想有某種帶著她的感覺。等她長大了，我可能會給她添點頭髮！"

他的刺青還包括他在達卡獲勝的日期，"我小腿後面有兩個糖骷髏，看起來像墨西哥亡靈節的骷髏。它們的眼睛上橫著一輛摩托車。一個是男人，一個是女人。 這是為我失去的兩個朋友準備的。"

還有一個指南針、一頭獅子和一條大魚，以紀念他對魚叉捕魚的熱愛。 "在杜拜，我每週會去兩次自由潛水和魚叉捕魚。這是我非常喜歡的事情。我的摩托車是我完全進入狀態的一個地方，另一個地方就是自由潛水時，因為你必須屏蔽一切，專注於保持冷靜，忽略呼吸的衝動，努力尋找魚群。

All on eyes on the Dakar Rally 2024 and the quest for a third victory © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

在經歷了受傷和挫折的一年後，Sunderland將在 2023 年剩餘的時間裡集中精力恢復健康，為重返 2024 年的達卡拉力賽做好準備，他將與 Daniel Sanders 组成 Gas Gas 越野拉力車隊，去尋求難以實現的第三次勝利。